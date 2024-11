El posteo de la F1 de cara al GP de Qatar con Colapinto como protagonista y haciendo alusión al Mundial 2022 que ganó Argentina

La storie de la manager de Colapinto en Qatar

A poco menos de un día para que comience la acción en el Gran Premio de Qatar, las redes sociales oficiales de la Fórmula 1 sorprendieron a los fanáticos con un posteo muy aplaudido por los argentinos, haciendo referencia a la llegada de Franco Colapinto al Circuito Internacional de Lusail: “¡Muchachooos! Franco ya está en Qatar, un lugar que le trae muy buenos recuerdos a Argentina”, escribieron.

Los Me gusta no tardaron en inundar el post con las tres fotos. Mientras que en la primera se puede ver a la Copa del Mundo y la Copa de Pilotos en sus atriles, en las otras dos aparece el pilarense de 21 años en primer plano arribando a la pista y brindado sus primeras declaraciones en el lugar.

Tras ver las imágenes, los seguidores argentinos no tardaron en reaccionar, no solo con likes sino también con comentarios haciendo alusión a la nacionalidad del Community Manager: “Ya denle la ciudadanía al CM. vaaaaamos Franquito”, “El CM ya está totalmente argentinizado” y “El CM es argentino, sino no se explica”, fueron algunos de los cientos de comentarios que cosechó la publicación.

Cabe destacar que, en la ciudad donde se correrá la anteúltima carrera de la Fórmula 1, la Selección Argentina de fútbol disputó cinco partidos en lo que fue su camino a la obtención del tercer título mundial. El más destacado, claramente, fue la final contra Francia (3-3 y 4-2 en penales), aunque allí también jugó dos partidos de fase de grupos frente a Arabia Saudita (en el debut) y México, y dos de eliminatorias directas ante Países Bajos y Croacia (cuartos y semifinales).

Poco a poco comienzan a viralizarse las imágenes del pilarense en Qatar y una de las primeras en hacerlo fue su manager María Catarineu, quien compartió una storie en su cuenta oficial de Instagram en la que se pudo ver a Colapinto tomándole una foto a su gigantografía estampada en la pared. “¿Cómo se pronunciará? ¿Cómo decis eso?”, preguntaba Franco al ver una frase en árabe debajo de su nombre.

Franco Colapinto tendrá sus dos últimas actuaciones antes de su despedida de la Fórmula 1, al menos por este año. El corredor argentino será parte del Gran Premio de Qatar este fin de semana que tendrá doble competencia: la Sprint a 19 vueltas y la carrera principal pautada a 57 giros.

El argentino contará con apenas una práctica (viernes 10.30 de Argentina) e inmediatamente comenzará a afrontar los exámenes con la clasificación de la Sprint que se llevará a cabo ese mismo viernes por la noche qatarí (14.30 de Argentina). El sábado tendrá el día más exigente, con la carrera sprint (11 de la mañana de Argentina) y sobre el cierre del día en Medio Oriente deberá girar para la qualy de la carrera principal (15hs de Argentina). El evento estelar, pautado para el domingo 1 de diciembre desde las 13.00 de Argentina (19hs de Qatar).

Al mismo tiempo, el pilarense encara su penúltimo Gran Premio con el equipo Williams, quien ya confirmó que para 2025 tendrá como pilotos titulares a Alex Albon y Carlos Sainz.

Mientras siguen las negociaciones para pasar a Red Bull, el piloto bonaerense de 21 años escribió un mensaje dedicado a los integrantes de la escudería inglesa.

“Últimas dos. ¡A disfrutar! Vamos equipo”, escribió en su perfil de Instagram. Se trató de un sentido mensaje como despedida de la temporada. El pilarense generó un gran vínculo con todos los integrantes de la escuadra de Grove. Se trata de una relación que viene desde enero del año pasado, cuando Franco se incorporó en la academia del team inglés.