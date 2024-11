La impresionante atajada del Dibu Martínez y su duelo contra el verdugo francés de Argentina en los Juegos Olímpicos

Las grandes ligas europeas volvieron a tener rodaje tras el parate por fecha FIFA y Emiliano Martínez volvió a ser figura tras su participación con la selección argentina. Aston Villa empató 2 a 2 contra el Crystal Palace por la fecha 12 de la Premier League, en un encuentro que tuvo al Dibu como protagonista de una intervención crucial para mantener la igualdad en Villa Park. Además, se batió a duelo contra Jean-Philippe Mateta, quien fue el verdugo de la albiceleste en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando quedó afuera en cuartos de final en manos de Francia.

El partido se tornaba transcendental para los Villanos, que debían sumar de a tres para no desprenderse de la zona alta de la tabla de la liga. A pesar de que se enfrentaban a un equipo que marcha en puestos de descenso, el transcurso del juego fue completamente parejo y tuvo un ida y vuelta constante. Esto causó que el enfrentamiento tenga un ritmo vertiginoso en gran parte de los 90 minutos.

Ya con el 2 a 2 en el resultado y 79 minutos en el reloj, el arquero del combinado nacional protagonizó una atajada clave para mantener las aspiraciones del cuadro local. The Eagles agarraron mal parada a la defensa del Villa en una contra por el sector izquierdo. Mateta pivoteó un centro en el área y dejó a Jeffrey Schlupp de cara al arco. El ghanés sacó un potente disparo rasante que Dibu llegó a rozar con sus dedos, algo que logró cambiar la trayectoria con destino a la red e impactó contra el palo. El colombiano Daniel Muñoz tuvo la chance de marcar en el rebote, aunque remató por encima del travesaño, a pesar de que el argentino ya estaba en el lugar para ahogar el grito de gol.

No obstante, los problemas defensivos fueron un dolor de cabeza para Unai Emery durante todo el encuentro. De hecho, el Palace abrió el marcador a los tres minutos de partido, a partir de un pase entre líneas que rompió a una zaga central que estaba adelantada. Ismaila Sarr quedó mano a mano contra Martínez, que nada pudo hacer ante la buena definición del atacante. Sin embargo, el conjunto visitante también mostró falencias en el fondo y facilitó la tarea de Ollie Watkins, quien gambeteó a Dean Henderson para definir con el arco vacío.

Con el empate concretado, el Aston Villa tuvo la oportunidad de imponerse en el marcador a través de la pena máxima. Pero Youri Tielemans, que lleva cuatro penales errados en sus últimos seis intentos, malogró la oportunidad ante la buena atajada del arquero del Crystal Palace. En el córner posterior, las Águilas sacaron el contraataque ante, una vez más, un mal retroceso del cuadro local. Justin Devenny definió después de un pase al medio para poner el 2 a 1 parcial.

Ross Barkley puso la igualdad en el resultado a los 76 minutos de juego, después de un tiro de esquina en el que logró conectar de cabeza. Con este resultado, los Villanos marchan séptimos en la Premier League con 19 unidades cosechadas. Por su parte, los dirigidos por Oliver Glasner suman ocho puntos, algo que los posicionan en el puesto 18°. Lo próximo para el Dibu Martínez será el miércoles a partir de las 17:00, cuando se tenga que enfrentar a la Juventus por la UEFA Champions League.

Emiliano Martínez fue clave en el empate 2 a 2 del Aston Villa (REUTERS/Molly Darlington)

Al mismo tiempo, durante el encuentro se vieron las caras el arquero y Mateta, el autor del gol con el que Francia eliminó a la selección argentina de los JJOO. Dicho encuentro estuvo plagado por un estruendoso abucheo al himno argentino y una gresca entre los futbolistas tras el pitazo final, que tuvo un capítulo más cargado de provocación que no se vio en la transmisión oficial.

Algunos meses después de esta situación, el Dibu dio su punto de vista en una entrevista con el diario L’Equipe y el medio France Football. “Los franceses celebraron delante de nuestras narices, nos patearon y nos llamaron arrogantes. Había ira en ellos. La afición paga su entrada, puede hacer lo que quiera, pero los jugadores se pasaron de la raya. Debe haber respeto entre profesionales”, declaró Martínez.

Además, añadió: “Algunos hablan de arrogancia o mal comportamiento. Lo que la gente diga de mí no me importa. Cuando los argentinos hacen algo, es necesariamente horrible... Enzo Fernández es un tipo encantador, lo han llamado racista, pero no lo es en absoluto. No tengo ningún odio hacia Francia. Los franceses son gente encantadora. Cuando ganaron el Mundial de 2018, también derrotaron a Argentina. Es parte del fútbol. Para nosotros son solo rivales porque son buenos”.