La emotiva salida de Racing al campo de juego para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro

En el marco de la final de la Copa Sudamericana entre Racing y Cruzeiro en el estadio La Nueva Olla de Cerro Porteño, se vivió un momento cargado de emoción cuando los equipos saltaron al campo de juego para iniciar este partido por el título.

Los hinchas de la Academia, que fueron mayoría en las tribunas, se hicieron sentir cuando sonó la música del cantante argentino –e hincha de Racing– el Pepo minutos antes del inicio del juego. Pero más se hicieron sentir cuando los planteles pisaron el terreno de juego y sonó el himno argentino. Segundos más tarde, silbaron la canción patria brasileña.

El conjunto de Avellaneda busca conquistar un nuevo título internacional luego de 36 años. La Supercopa de 1988 y la Copa Interamericana del mismo año marcaron la última victoria internacional de la Academia bajo el liderazgo de Alfio Basile como entrenador. En aquel entonces, el equipo tenía como capitán a Gustavo Costas.

Casi 60 mil hinchas de Racing invadieron Asunción para presenciar la final, transformando a la capital paraguaya en un escenario tomado por el fervor futbolero. Muchos racinguistas llegaron en las últimas horas, aunque un número considerable ya estaba instalado días antes. La noche del viernes se vivió con intensidad en los centros comerciales, abarrotados por una marea de visitantes, en un ambiente marcado por el entusiasmo y la euforia.

Hincha de Racing se cuela en bus de despedida de solteras paraguayas

Uno de estos hinchas ganó notoriedad en las redes sociales tras colarse en un bus descapotable que transportaba a un grupo de mujeres paraguayas celebrando una despedida de soltera. En un acto de entusiasmo desbordante por la previa del encuentro histórico de su equipo, el simpatizante saltó y cantó dentro del vehículo mientras recorrían el centro de la ciudad. Al avistar a fanáticos de Cruzeiro sentados en una mesa, besó el escudo celeste y blanco de Racing, los desafió con ademanes y provocó un breve intercambio. La escena fue celebrada por los hinchas argentinos que disfrutaban de la vibrante noche en Asunción.

Racing busca marcar un registro inolvidable con la posibilidad de llenar tres estadios. El canje de entradas para presenciar el partido en pantalla gigante en el Cilindro de Avellaneda, donde hubo más de 30 mil personas, se agotó en la previa y generó incluso corridas por aquellos que arribaron sin ticket. Además, se habilitó el estadio de Nacional de Paraguay, también con una pantalla gigante, para aquellos seguidores que deseen vivir la fiesta cerca del equipo pero no consiguieron boletos para acceder a La Nueva Olla.

Hinchas de Racing copan Paraguay (Photo by Daniel Duarte / AFP)

El técnico de Racing, Gustavo Costas, sorprendió al hincha Alejo Ciganotto al regalarle una entrada para la final de la Copa Sudamericana frente a Cruzeiro. Ciganotto, conocido por haber recorrido más de 1.300 kilómetros caminando y a dedo para llegar a Paraguay, recibió no solo el boleto, sino también un mensaje cargado de emoción por parte del entrenador: “No me tenés que agradecer nada. A vos te tengo que agradecer por seguir a Racing”. La respuesta del fanático no tardó en llegar, escribiendo: “Te quiero, Gustavo. Sos lo más grande que hay”, en un gesto que simboliza la conexión entre la hinchada y su querido entrenador.