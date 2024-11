Rodri explicó por qué los futbolistas se dan cuenta “enseguida” de la diferencia entre Messi y Cristiano Ronaldo

El ganador del Balón de Oro explicó porque Leo es mejor que CR7

¿Quién es el mejor jugador de la historia? Esa pregunta genera una discusión inmediata entre los amantes del fútbol, porque la respuesta es demasiado diversa. Diego Maradona, Alfredo Di Stéfano, Pelé y, más cerca en el tiempo, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son posibles candidatos a quedarse con ese cetro, con un particular detalle en los últimos dos nombres. Su coincidencia en la etapa contemporánea los hizo estar en boca de todos los fanáticos repartiéndose cada una de las entregas de premios de la última década y media.

Hasta el momento, distintos protagonistas analizaron y argumentaron sobre cuál de los dos es mejor que el otro, y en esta oportunidad el encargado de hacerlo fue el vigente ganador del Balón de Oro: Rodrigo Hernández Cascante. El volante del Manchester City concedió una entrevista con el programa español El Hormiguero y, frente a la pregunta sobre quién fue el mejor exponente de todos los tiempos en esta disciplina, manifestó: “No tengo dudas: Messi”.

A continuación, Rodri trazó una diferencia entre el campeón del mundo y CR7: “Al final, siempre lo digo, Cristiano ha conseguido equipararse a Messi en muchas cosas, quizá sin un talento innato como el que sí ha tenido Leo”.

En este sentido, el exfutbolista del Atlético de Madrid y Villarreal hizo hincapié en sus enfrentamientos contra el sudamericano y el portugués y separó las cualidades técnicas de ambos rivales: “Los que realmente jugamos contra ellos, nos damos cuenta enseguida de la diferencia. En el caso de Cristiano, vos no querías que pisara el área. Cuando lo hacía, era letal. Pero Messi lo era en todos los lados del campo”.

Rodri se impuso a Vinicius Júnior para quedarse con el Balón de Oro (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“A él (Messi) le llegaba el balón y decía ‘peligro, algo va a pasar, no sé qué’. Recuerdo que cuando empezaba a jugar contra él, que yo tenía 17/18 años, me hacía como las vaquillas si le quería quitar el balón. Derecha e izquierda, da igual. Tenía la sensación que algo malo iba a pasar”, lanzó el mediocampista de 28 abriles, apelando a un término que hace referencia a los toreros.

El balance de Rodri contra la dupla también señala mejor suerte frente a Cristiano, con quien se ha medido en 10 oportunidades con cuatro victorias, tres empates y misma cantidad de caídas. Estos números se modifican drásticamente con el rosarino, ya que el español solo pudo imponerse en una de ocho ocasiones (cinco derrotas y dos igualdades). Su única alegría frente al 10 ocurrió en el último mano a mano con victoria del Manchester City frente al París Saint-Germain por la fase de grupos de la UEFA Champions League 2021/22.

Recientemente, el mismo planteo fue motivo de pregunta para Ángel Di María, ex compañero y amigo de Leo, en una entrevista para el canal de YouTube, Clank!: “Siempre dije que son los dos mejores que hubo en la historia. Pero siempre el mejor es Leo. No solo por los Balones de Oro, sino por la diferencia que le saca a CR7. Lo de Cristiano es trabajar y trabajar. Lo de Messi es talento puro, lo que Dios le dio. No se esfuerza por nada para ser el mejor. Cris siempre tuvo que querer más. Y al Enano lo ves y es como si jugara con sus amigos. Esa es la diferencia. Leo no tiene comparación con nadie”.