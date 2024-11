Las revelaciones de Di María: de la diferencia entre Messi y Cristiano a cuando “se apagaron las luces” en la final de la Copa América

Di Maria habla sobre su paso por la selección argentina

Desde la consagración de la Copa América 2021, varios futbolistas argentinos se sacaron la mochila de no poder alzar un título con la Albiceleste. Ángel Di María es uno de ellos y luego de despojarse de ese peso, comenzó a disfrutar del fútbol de manera diferente. En una entrevista con Juan Pablo Varsky para Clank Media, el Fideo reveló detalles sobre su paso en la Selección y su futuro.

Respecto a cuándo cree que será su retiro, detalló: “No tengo fecha. Estoy disfrutando después de ganar en la Selección. Me saqué la mochila en 2021 y comencé a disfrutar. Estos últimos años fueron todo disfrute y alegría. Fueron de volver querer ir a entrenar, si tengo días libres estoy esperando para volver a entrenar. Me volvieron otra vez las ganas de vivir después de ganar con la Selección”.

Además comentó sobre el momento en el que “se apagaron las luces” durante la definición de la Copa América en Estados Unidos ante Colombia, que marcó su despedida con la casaca del elenco nacional: “Cuando Leo (Messi) se lastimó, le pregunté y me dijo que se dobló solo, pero siguió. Y como él siguió pensamos que ya estaba todo bien. Pero en la jugada siguiente se volvió a doblar y ahí vi que ya no podía seguir, que se había lesionado. Ahí se empezaron a apagar las luces porque teníamos que ver cómo seguíamos sin Leo dentro de la cancha. En el momento no se le dice nada porque para que él pida salir te das cuenta de que es imposible que pueda seguir. Lo mirás y nada más. Es un momento de calentura y nervios”.

MÁS FRASES DE DI MARÍA:

Sobre el momento de dejar la selección argentina: “Tomé la decisión cuando terminó el Mundial de Qatar, pero no sentía que fuera el momento. Porque después de ganar las ganas de seguir están y la Copa América estaba cerca y sentí que podía seguir rindiendo. Después del Mundial empecé a decir ‘la Copa América y ya está', y cuando llegó el momento me di cuenta de que era el momento indicado. Terminé como terminé la Copa América, me puedo ir por la puerta grande. Lo di todo y no tenía más para dar. Iba a dejar todo en esa última Copa”.

La comparación entre Messi y Cristiano: “Siempre dije que son los dos mejores que hubo en la historia. Pero siempre el mejor es Leo. No solo por los Balones de Oro, sino por la diferencia que le saca a CR7. Lo de Cristiano es trabajar y trabajar. Lo de Messi es talento puro, lo que Dios le dio. No se esfuerza por nada para ser el mejor. Cris siempre tuvo que querer más. Y al Enano lo ves y es como si jugara con sus amigos. Esa es la diferencia. Leo no tiene comparación con nadie”.

Posibilidad de ser DT: “Estoy haciendo el curso por si acaso, pero después veré más adelante qué hago. A partir de los 30 empecé a ver el fútbol como puede llegar a verlo un entrenador. Sé que la parte de DT es más difícil porque te lleva más tiempo todo. El técnico sigue mirando y viendo videos mucho más tiempo que los jugadores. Y el día que me retire quiero disfrutar tiempo con la familia y más adelante capaz que sí me dedico a ser técnico”.

Barcelona de Messi: “La única manera de ganarle a ese Barça era pegando, metiendo y corriendo más que ellos. Eso llevó a que se terminaran cagando a piñas en la cancha. Por momentos tenía miedo de que lesionaran al Enano. Me preocupaba más porque no le pasara nada, más que por otra cosa. En un partido le pegué la patada a Leo que se nos iba de contra y después fui a levantarlo y le dije ‘perdoná, Enano pero si no te bajaba nos podían hacer el gol’. No me quedaba otra opción. Era jugar de esa manera, era imposible de parar”.

La confianza contra Francia: “En el momento que me vi por izquierda, dije ‘tengo mi revancha del 2014′. Ahí ya empezaron los nervios, a temblar las piernas. No soy el jugador al que si las cosas le salen mal me caigo, pero si me salen bien, después me sale todo. Agarro esa confianza. Sé que si en la primera me lo llevé al rival, en la siguiente va a estar con miedo y que voy a poder ir para adelante como quiero”.