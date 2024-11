El posteo de Julián Álvarez junto a su novia tras los rumores de romance con la actriz porno Mia Khalifa

De izquierda a derecha: María Emilia Ferrero, Julián Álvarez y Mia Khalifa

Las redes sociales facilitaron la relación de los fanáticos con sus principales ídolos en distintos ámbitos, ya que es posible arrobarlos y generar una breve interacción en busca de una respuesta. De esa forma, la ex actriz porno, Mia Khalifa, fue noticia en las últimas horas por hacerse eco de algunos rumores que la vinculaban sentimentalmente con el jugador de la selección argentina, Julián Álvarez.

Los trascendidos comenzaron a propagarse en cuestión de horas porque los diarios The Sun de Inglaterra, A Bola de Portugal, Il Messaggero de Italia e incluso el portal de España Ok Diario difundieron las versiones que marcaban un acercamiento con el futbolista del Atlético de Madrid. Estas hipótesis iban a contramano de una situación puntual, ya que la Araña continúa en pareja con María Emilia Ferrero, con quien convive.

Vale destacar que Mia Khalifa es una auténtica sensación en distintas plataformas con más de 36 millones de followers entre Twitter, Facebook e Instagram. Aumentó su popularidad durante su etapa en la industria pornográfica desde octubre de 2014 hasta el punto de ser la actriz más vista de Pornhub en dos meses (dejó ese oficio al poco tiempo). La trascendencia generada provocó que muchas personas le hicieran consultas en las redes para verificar su posible nueva relación.

El mensaje de Mia Khalifa

La información lanzada desde Europa no tardó en llegar a la propia Khalifa, de 31 años, quien negó enfáticamente las afirmaciones: “Para aclarar las cosas: no estoy saliendo con nadie, y si lo estuviera, ciertamente no sería con alguien que no tenga la edad suficiente para recordar dónde estaba el 11 de septiembre”. La referencia hace hincapié al atentado sufrido por Estados Unidos en las Torres Gemelas ese día de 2001. Julián tenía menos de dos años en esa fecha.

Y ahora, fue el turno del campeón del mundo tras el revuelo generado: realizó una publicación para echar por tierra un presunto vínculo con la modelo libanesa-estadounidense nacida en 1993. En su perfil oficial de Instagram, seguido por más de 16 millones de usuarios, subió una historia (se borran a las 24 horas de su divulgación), en la cual está él junto a su novia, María Emilia Ferrero, y le adosó un romántico mensaje: “Te amo”. La breve inscripción en letras mayúsculas fue acompañada de un corazón blanco.

La imagen se sitúa en el predio de la Selección en Ezeiza y, detrás de ellos, hay un edificio que hace mención a los títulos logrados por la Albiceleste con la siguiente leyenda: “Campeones, todos juntos de nuevo”. Incluso, ella reposteó esa postal en su cuenta.

Tiempo atrás, el punta cordobés contó algunos detalles de la historia de amor con su pareja en el documental ‘Julián Álvarez: Standing Alone’, producido por City Studios: “Nos conocemos desde que teníamos, creo, 9 ó 10 años. Yo soy de Calchín, el pueblo y ella, su padre era de ahí y su abuelo era de ahí. Y ella iba siempre a visitar al abuelo y ahí nos conocimos”.

“Teníamos el mismo grupo de amigos para compartir diferentes cosas. Ahí empezamos. Hablábamos. Después pasó el tiempo. Me fui a Buenos Aires. Capaz cuando volvía a Córdoba nos veíamos cada tanto, por el grupo de amigos. Desde 2022 que estamos juntos”, agregó.

Además, Julián declaró una de las cosas que más le gusta de Ferrero: “Gracias a Dios le gusta ver fútbol; pasamos mucho tiempo en el sillón viendo fútbol. Es más, a veces me olvido y me dice ‘está jugando tal equipo’ y lo pone ella porque yo estoy en otra”.

Ahora, el ex hombre de River Plate y Manchester City podrá alejarse de estas versiones relacionadas a su vida personal para concentrarse en su próximo partido con el Atlético de Madrid. Luego de su convocatoria a la Selección, el jugador podría reaparecer en el Colchonero este sábado desde las 12:15 (hora argentina) frente a Alavés como local por la Liga de España.

María Emilia Ferrero reposteó la publicación de Julián Álvarez