Shaquille O’Neal explicó por qué no puede ver los partidos de sus hijos

Shaquille O'Neal no puede ver los partidos de sus hijos porque ellos se ponen nerviosos (Photo by Stephen Smith/SIPA USA)

En el universo del deporte, pocos nombres tienen un peso tan significativo como Shaquille O’Neal, una figura icónica tanto dentro como fuera de la cancha. Ahora, en una nueva etapa de su vida, la ex estrella de la NBA se dedica a apoyar desde la distancia a sus seis hijos, especialmente a aquellos que están siguiendo sus pasos en el básquet.

Me’Arah O’Neal, la hija menor de 18 años, comenzó a escribir su propia historia en el baloncesto universitario como miembro de los Gators de la Universidad de Florida. En su debut a principios de noviembre, logró una actuación destacada con siete puntos, cinco rebotes y dos bloqueos. Mostró un potencial que augura una carrera prometedora.

Su hermano mayor, Shaqir O’Neal, de 21 años, también brilló en la cancha. Se estrenó con los Rattlers de Florida A&M después de tres temporadas en Texas Southern. Shaqir, quien promedia 5.7 puntos y 3.7 rebotes en la actual temporada, se está consolidando como una pieza clave en su equipo.

Shaqir O’Neal se consolida como una pieza clave en los Rattlers de Florida A&M

Los encuentros se jugaron la misma noche especial del 4 de noviembre, y Shaquille estuvo presente en ambos partidos. Si bien observó con orgullo, siempre trató de cuidarse para no ser un motivo de presión.

“Muchas veces, cuando voy a verlos jugar, se ponen nerviosos. No quiero ponerlos nerviosos, así que trato de mirar desde lejos”, dijo la ex estrella de la NBA en diálogo con la revista People.

La filosofía parental de Shaquille está profundamente influenciada por las enseñanzas de sus propios padres. “Mis padres nunca me molestaron. Me educaron para que fuera de una determinada manera y después me dijeron: ‘Tienes 18 años, eres un adulto’”, explicó el exjugador.

Shaquille, orgulloso de todos sus hijos, evita interferir en sus logros personales y profesionales (Kevin Jairaj-USA TODAY Sports)

Con este enfoque, busca guiar a sus hijos sin imponerles expectativas o incomodarlos, especialmente durante sus encuentros deportivos. “Estoy muy, muy orgulloso de ella. Estoy muy orgulloso de mi hijo. Bueno. De todos mis hijos, pero trato de no molestarlos”, agregó Shaquille.

Además de Me’Arah y Shaqir, comparte cuatro hijos con su exesposa, Shaunie O’Neal: Shareef, Amirah y Myles (hijastro de una relación anterior de Shaunie), junto con Taahirah, fruto de una relación previa del exjugador.

Para Shaquille, cada uno de sus hijos es motivo de orgullo, aunque trata de no exteriorizar sus emociones de manera que interfieran en sus logros personales y profesionales.

La carrera de Shaquille O’Neal

Shaquille, conocido popularmente como “Shaq”, es una de las figuras más emblemáticas de la NBA y del mundo del deporte. Nació el 6 de marzo de 1972 en Newark, Nueva Jersey, y mide 2,15 metros, una altura que, junto con su habilidad atlética, lo convirtió en uno de los jugadores más dominantes en la historia del baloncesto.

Shaquille O’Neal fue una figura dominante en la NBA, ganando cuatro campeonatos David Butler II-USA TODAY Sports

Fue elegido como la primera selección global del Draft de la NBA en 1992 por los Orlando Magic. Durante su carrera, jugó para varios equipos. En el primero, Orlando, estuvo desde 1992 hasta 1996. Con ellos ganó el premio al Novato del Año y los llevó a las Finales de la NBA en 1995.

Luego pasó a Los Angeles Lakers, donde estuvo desde 1996 hasta el 2004. Aquí vivió el punto más alto de su carrera, al ganar tres campeonatos consecutivos (2000, 2001 y 2002) junto a Kobe Bryant y con la dirección del entrenador Phil Jackson.

Por último, también tuvo un paso importante por Miami Heat (del 2004 al 2008). Ganó su cuarto campeonato en 2006. Luego tuvo breves pasos por los Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers y Boston Celtics, antes de retirarse en 2011.

En su carrera profesional, fue elegido 15 veces All-Star y obtuvo el premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA en el año 2000.