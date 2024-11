Renuncias y reclamos por la seguridad física de sus rivales: la participación de una jugadora trans abrió el debate en el voleibol

Las jugadas de Blaire Fleming vs Colorado

En un emocionante enfrentamiento de voleibol, las Spartans, el equipo femenino de la Universidad Estatal de San José (SJSU), consiguieron una victoria crucial ante Colorado State, lo que las catapultó al primer puesto de la Conferencia Mountain West. En el partido, la jugadora transgénero Blaire Fleming se destacó al anotar 24 puntos, asegurando el último con un potente servicio que la oponente no pudo controlar.

El nivel demostrado por Fleming desató una polémica dentro del propio equipo y también abrió el debate en la disciplina dentro de la escuela universitaria. Algunas propias compañeras de Fleming iniciaron una demanda contra la SJSU y la Conferencia Mountain West (NCAA), argumentando que su inclusión en el equipo supuso una ventaja injusta y afectó negativamente sus oportunidades, incluido el acceso a becas.

Brooke Slusser, capitana del equipo y una de las demandantes, solicitó que a Fleming se le prohíba participar en las finales de la Conferencia, que arrancarán el 27 de noviembre en Las Vegas. En esa línea, Alyssa Sugai, otra demandante, sostuvo que Fleming recibió una beca que originalmente le correspondía a ella y decidió poner fin a su carrera universitaria de voleibol al descubrir que Fleming es transgénero. Sugai alegó que esto le provocó una depresión severa. Además, otras diez jugadoras de la conferencia, junto con Melissa Batie-Smoose, entrenadora asociada de SJSU, aseveraron que las autoridades universitarias y de la conferencia violaron sus derechos del Título IX, diseñado para asegurar igualdad de trato entre hombres y mujeres en los deportes universitarios.

Cabe destacar que Melissa Batie-Smoose fue suspendida indefinidamente después de presentar una queja contra Flemin. “Se les está quitando la seguridad a las mujeres”, dijo en diálogo con la cadena Fox News “Se les está quitando el juego limpio a las mujeres. Necesitamos que cada vez más personas hagan esto y luchen en esta lucha porque los deportes femeninos, tal como los conocemos ahora, cambiarán para siempre”.

Los usuarios defendieron a la jugadora Blaire Flemingen en las redes sociales

Pero las polémicas no se cerraron solo a su propio equipo, que de igual forma festejó los puntos obtenidos por Fleming en su última victoria, sino también en varios de la conferencia, que han rechazado jugar contra las Spartans esta temporada, argumentando que la poderosa velocidad de los remates de Fleming, que alcanzan los 130 km/h, podría comprometer la seguridad física de las jugadoras.

La demanda también señaló que se violaron sus derechos de libertad de expresión, al disuadirlas de expresar su desaprobación públicamente. “Hemos recibido la denuncia y la analizaremos y responderemos como corresponde; no tenemos más comentarios”, comentó un portavoz de SJSU a KRON4. Además, las autoridades de la SJSU habrían advertido al equipo sobre las repercusiones de hablar sobre el tema en público, indicando que sería considerado “transfóbico”.

“Esta es simplemente otra forma de lo que San Jose State ha estado tratando de hacer: silenciar a las personas que defienden sus derechos de la Primera Enmienda y lo que es correcto”, dijo Batie-Smoose a OutKick a principios de este mes en relación a este tema.

La jugadora fue demandada por sus propias compañeras de equipo

Si bien Fleming prefirió guardar silencio en sus redes sociales, en las que no publica desde julio, son muchos los seguidores que la defienden a través de los comentarios. “Eres una mujer y te mereces jugar. Permítanme recordarles a algunos de ustedes que ella había estado jugando voleibol femenino durante años antes de que se revelara su sexualidad. Y su cuerpo no es asunto suyo. ¡Sé fuerte, niña!”, o “Te envío todo mi amor. como ex alumna de entrenamiento atlético de la SJSU, realmente espero que el departamento te apoye y que te mantengas a salvo, reina. ¡Debes saber que hay personas aquí que te respetan y solo desean lo mejor para ti!”, son algunos de los cientos de mensajes de apoyo que recibió”.

Fleming, quien recibió autorización de San José State University (SJSU) para unirse al equipo de voleibol femenino durante tres temporadas, comenzó a competir en 2022. La participación de deportistas transgénero en competencias deportivas está regulada por la política de la NCAA, la cual permite que mujeres transgénero compitan si cumplen con ciertos parámetros específicos.

En el caso del voleibol, se requiere que las participantes transgénero mantengan niveles de testosterona por debajo de 10 nmol/L para ser elegibles. SJSU ha confirmado que todas sus jugadoras cumplen con estos criterios establecidos por la NCAA. Estos lineamientos son dictados por el órgano rector de cada deporte y buscan establecer una base común para la inclusión de atletas transgénero en categorías femeninas.