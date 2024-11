La emoción de Palermo tras conquistar su primer título como entrenador: “Esto es histórico para mí”

El histórico goleador de Boca ganó el Torneo Clausura con Olimpia de Paraguay

Olimpia de Paraguay se consagró campeón del torneo Clausura 2024 tras empatar sin goles frente a Sportivo 2 de Mayo y consiguió su título número 47 en la rica historia del club. Este logro tiene un significado especial para la carrera de Martín Palermo, que tras 12 años de su debut como entrenador, alcanzó su primer título como técnico y lo hizo en uno de los clubes con mayor tradición en Sudamérica.

El partido que selló la consagración para el Decano se disputó en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero. La igualdad le permitió a Olimpia alcanzar los 40 puntos y así sacar una ventaja de siete unidades sobre su perseguidor más cercano, precisamente Sportivo 2 de Mayo, cuando restan dos jornadas para el final del certamen de la máxima categoría del fútbol guaraní. Además, la derrota de Nacional ante Tacuary (1-0) ayudó para que el equipo del histórico goleador de Boca Juniors pueda celebrar una nueva conquista a nivel local.

Una vez que se terminó el encuentro, Palermo no pudo ocultar su emoción cuando habló con los medios. “Y, soy medio sensible para esto, pero bueno. Es la emoción, la alegría de algo tan importante para uno como entrenador que consigue un título. Pero más allá del título, lo que se peleó, lo que se luchó, lo que se trabajó, lo que los muchachos dieron en cada partido. Su corazón, su entrega. Esto es una satisfacción enorme” fue lo primero que mencionó el Titán en diálogo con el canal Tigo Sports.

Acto seguido, se tomó un momento para mencionar a sus seres queridos. “Mi familia, mi señora, que está acá con mi hijo y me acompañan… y a donde vamos siempre están presentes. Mis viejos, que están seguramente en Argentina disfrutando, mi hermano, los que siempre me apoyan en todo momento y a mi cuerpo técnico”, destacó.

“Acá se armó una familia muy linda. De los utileros, de los cocineros, de la gente que limpia en el club, los kinesiólogos, los masajistas, y toda la parte administrativa. Es esto. Cuando vos lográs algo importante, es porque todo se alineó y te llevó a formar algo tan lindo. Y bueno, la satisfacción de estar festejando algo tan lindo como mi primer título como entrenador”, agregó Palermo.

Palermo conquistó el Clausura de Paraguay con Olimpia

Para terminar, el ex jugador de 51 años remarcó el valor que tiene para su trayectoria haber conseguido sumar una estrella más para Olimpia: “No quería estar de paso, quería dejar algo en el club. Tenía la certeza de que hoy no podíamos fallar y que era el momento para disfrutar”.

El equipo dirigido por el múltiple campeón con la camiseta del Xeneze acumuló 11 victorias, siete empates y solo dos derrotas en el Clausura, lo que le permitió asegurar el título con una jornada perfecta de resultados. Además, Olimpia se clasificó a la Copa Libertadores 2025 y se perfila como un fuerte contendiente para la Supercopa 2024, que disputará frente al campeón de la Copa Paraguay.

El club campeón del fútbol paraguayo aprovechó sus redes sociales para celebrar y lo hizo con una dedicatoria especial para su entrenador. “Tu vida de película, merecía su momento de Gloria con nuestro escudo. ¡Y fue a tu ritmo, Loco!”, escibió la cuenta de X (antes Twitter) del Decano. Además, citaron la reconocida canción que le cantan los fanáticos de Boca cada vez que Palermo pisa la Bombonera: “Muchas gracias, Palermo...”.

Dentro del plantel, Palermo contó con varios compatriotas como los defensores Manuel Capasso, Víctor Salazar, Matías Vera, Alan Morinigo y el experimentado delantero Lucas Pratto, quienes fueron piezas clave en la estructura del equipo.

Este título marca un punto crucial en la carrera de Palermo como técnico, quien inició su trayectoria en Godoy Cruz en 2012. Luego dirigió a Arsenal, Unión Española de Chile, Pachuca de México, Curicó Unido y regresó al fútbol argentino para liderar a Aldosivi y Platense. Tras asumir en Olimpia en febrero de 2024, Palermo encontró en Paraguay el escenario ideal para consolidar su camino como entrenador.

La conquista del Decano en el Clausura 2024 no sólo consagró al equipo como campeón, sino que también reafirmó el dominio histórico de Olimpia en el fútbol paraguayo, ya que sumó una estrella más (47) y le sacó 13 de diferencia a Cerro Porteño (34). Luego, aparece Libertad con 25 campeonatos.

El mensaje de Olimpia a Palermo tras el título