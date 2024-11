Fue campeón en el exterior, es el apuntado para reemplazar a Pol Fernández y confirmó un llamado de Boca: “Ojalá se pueda dar”

Guillermo "Pol" Fernández se irá de Boca en diciembre y el club ya tiene apuntado a su reemplazante (Fotobaires)

Leonardo Gil se encuentra en el radar de Boca Juniors. El mediocampista argentino de 33 años, que acaba de consagrarse campeón en el Colo Colo chileno de la mano de Jorge Almirón, quedó libre y es el nuevo apuntado por el Consejo de Fútbol del Xeneize. Según se informó en las últimas horas, el club argentino está evaluando la posibilidad de incorporarlo como reemplazo de Pol Fernández, quien dejará el equipo en diciembre al finalizar su contrato. Fernando Gago dio el visto bueno y la dirigencia ya comenzó con las tratativas.

En medio de este interés, el propio Leonardo Gil confirmó el llamado del Consejo del Fútbol de Boca Juniors, que comenzó las negociaciones con varios futbolistas pensando en la necesidad de reforzar el equipo de cara al próximo semestre, en especial el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores, que aún no está confirmada. Si bien el Colo cuenta con ofertas de clubes brasileños, reconoció que el interés del Xeneize lo tienta porque es hincha.

“A mí no me llamaron de Boca, pero sí a mi representante. Estuvo hablando con una persona del Consejo. Tengo muchas ganas. Sería muy lindo, ojalá que se pueda dar, así que estoy esperando,” declaró el ex mediocampista de Estudiantes de La Plata y Vasco Da Gama, entre otros.

Leonardo Gil es el elegido por Boca Juniors como refuerzo para el 2025. El "Colo" viene de ser campeón en el Colo Colo de Chile (REUTERS/Matias Baglietto)

“Estoy disponible para charlar, porque Boca es Boca. Todo el mundo sabe que soy hincha. Es el sueño de cualquier jugador de un club grande,” aseguró en diálogo con Radio La Red. Y aclaró: “Conmigo no hay un tema económico. Estoy esperando la propuesta de un club grande para poder seguir ganando cosas”.

Gil dejó una gran huella en el Colo Colo, donde asumió en 2020 y disputó 157 encuentros, con 22 goles y 27 asistencias. Además, celebró 6 títulos locales. “La experiencia con los partidos me hizo más jugador, mejor persona. Haber ganado títulos no es fácil,” afirmó. Además, reveló el diálogo que tuvo con su actual DT Jorge Almirón: “Me dijo que era un jugador para Boca”.

El contrato de Leonardo Gil con Colo Colo finaliza el 31 de diciembre y ya comunicó que el mismo no será renovado. El Colo inició su carrera en la C.A.I de Comodoro Rivadavia y jugó en varios equipos del fútbol argentino, incluyendo Olimpo de Bahía Blanca, Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba y Rosario Central. En el ámbito internacional, ganó experiencia en el Al-Ittihad de Arabia Saudita y el Vasco Da Gama de Brasil.

El chileno Carlos Palacios, compañero del Colo Gil en Colo Colo, es otro de los nombres apuntados para reforzar el ataque de Boca Juniors a partir de 2025.