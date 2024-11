Jannik Sinner y Taylor Fritz se enfrentarán para definir el título de Maestro del año

Jannik Sinner y Taylor Fritz se midieron en la fase de grupos del ATP Finals y el italiano se impuso en sets corridos (Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Este domingo, el Inalpa Arena de Turín se volverá a vestir de gala para recibir el duelo decisivo del ATP Finals entre el local Jannik Sinner y el estadounidense Taylor Fritz. El partido comenzará a las 14:00 (hora de Argentina) y se podrá ver por la pantalla de ESPN. El europeo, número 1 del mundo y de 23 años, buscará ser profeta en su tierra; intentará sacarse la espina de la definición perdida en la edición pasada ante el serbio Novak Djokovic y convertirse en el primer representante de su país en llevarse el título de Maestro.

La semana del 10 de junio, el oriundo de San Cándido escaló hasta lo más alto del ranking y finalizará la temporada en ese puesto. Logró obtener siete trofeos: el Australian Open, el US Open, y los Masters 1000 de Cincinnati, Miami y Shanghai, además de los ATP de Rotterdam y Halle.

El camino recorrido por Jannik para alcanzar la final incluyó ganar los tres partidos del Grupo Ilie Năstase sin ceder sets: venció al australiano Alex de Miñaur, al estadounidense rival en el encuentro decisivo Fritz y al ruso Daniil Medvedev. En semis, hizo lo propio con el noruego Casper Ruud, imponiéndose 6-1 y 6-2 en una hora y 9 minutos de competencia. Llega intratable a la última gran cita del circuito.

Al finalizar el último partido, el italiano expresó su felicidad por alcanzar el cotejo decisivo: “Siento que estaba devolviendo bien en los primeros juegos de cada set y luego, cuando iba ganando por un quiebre, traté de estar muy concentrado en mis juegos de servicio. Intenté ser intenso con cada tiro y estoy muy contento con mi rendimiento y con estar nuevamente en la final”.

Jannik Sinner juega de local y el público puede ser un factor clave en el duelo ante Taylor Fritz (Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El camino de Fritz a la final

Por su parte, Fritz, número 5 del escalafón mundial, finalista esta temporada en el US Open -en la que cayó ante Sinner- y campeón de los ATP de Delray Beach e Eastbourne, jugará por primera vez en su carrera el partido definitorio del ATP Finals. El californiano de 27 años se convirtió en el único estadounidense en alcanzar el último partido del certamen que se disputa en Italia desde 2006, cuando James Blake perdió ante el suizo Roger Federer.

El norteamericano se clasificó segundo del Grupo Ilie Năstase. En su debut, derrotó a Medvedev; luego, perdió contra Sinner; y cerró su participación con un triunfo ante el australiano De Miñaur. En semis, venció en un ajustado encuentro al alemán y dos veces campeón del Masters, Alexander Zverev, por 6-3, 3-6 y 7-6(3).

Taylor Fritz quiere dar el batacazo en Turín y confía en su juego para hacerlo (Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Tras la victoria, destacó su momento: “Creo en mi juego y confío en mi nivel. No me siento incómodo en ciertas situaciones porque he estado experimentándolas ante los mejores jugadores en grandes torneos últimamente. Siento bastante confianza”.

El historial marca que se enfrentaron en cuatro oportunidades, con tres triunfos para Sinner y uno para Fritz. Las más recientes fueron hace unos días en Turín y en la final del US Open, con victorias para el italiano.

Este domingo, en el ATP Finals, debutará un nuevo campeón. ¿Quién será…?