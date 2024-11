Infartante definición en el Turismo Nacional: sobrepasos al límite, 10 toques en la última vuelta y una exclusión

Infartante definición de la Clase 3 del Turismo Nacional entre José Manuel Urcera y Julián Santero en Concordia

En un marco dramático, la Clase 3 de Turismo Nacional (TN) tuvo una definición infartante entre José Manuel Urcera (Ford Focus) y Julián Santero (Toyota Corolla), en la undécima y penúltima fecha de la temporada llevada a cabo en el Autódromo de Concordia, en Entre Ríos. Fue en la última vuelta con diez toques entre sus autos y un ganador que no se conoció hasta que cruzaron la meta.

En una pista con piso húmedo por la lluvia caída un rato antes de la final, Manu Urcera lideró la competencia, pero sufrió una merma en el rendimiento de su coche por los daños en el piso tras tocar de forma brusca los pianitos por pasarse en la chicana. Esto incidió a nivel aerodinámico y al rionegrino se le hizo cada vez más complicada la conducción del Focus.

Más allá de las difíciles condiciones de pista y del manejo de Urcera y Santero, el apasionante cierre también se dio por las características que tienen los autos del TN: son de calle (no prototipos) preparados para correr con un motor de la misma marca. No tienen cargas aerodinámicas, lo que complica la entrada de aire de frente en una recta y el tránsito por las curvas. Sus neumáticos no son muy anchos, lo que también dificulta la adherencia al asfalto y el tránsito. Al ser más difíciles para manejar, el espectáculo en pista está garantizado. Lo mismo pasa en su divisional menor, la Clase 2.

Con estos condimentos, Santero fue al límite y hasta tuvo algún exceso en el que pisó el césped. La diferencia entre ambos fue imperceptible en los relojes y sus vehículos fueron casi pegados. Luego del último paso por la chicana, la lucha creció y Julián fue por la victoria. El mendocino le puso su máquina a la par al patagónico, que lo respetó en la siguiente curva.

El posteo con la exclusión de Urcera en el TN

Ahí comenzó un show de toques entre ambos y fueron un total de diez en ese giro final. Es que la falta de adherencia por el agua en la pista hizo que en cada curva se hiciera difícil el control de autos. Por eso, si bien Santero tomó la vanguardia, en la curva siguiente entró pasado y esto lo aprovechó Manu.

El auto de Urcera siguió mostrando un retraso por una falla en el tren delantero, sumado al problema con el piso. Sin embargo, la pareja de Nicole Neumann logró recuperar el mando, pese a un leve toque de Julián, algo normal en el fragor de la lucha. Además, el cuyano lo respetó y no se valió de eso para superarlo.

Aunque en la última curva Santero fue por todo y metió su coche por el lado interno, pero debido a un nuevo toque perdió terreno y Urcera no perdió el mando. Si bien Julián lo tocó desde atrás a Manu y su auto se desacomodó, de costado el nacido en San Antonio Oeste cruzó primero la meta.

La categoría debió tapar la denominación "Turismo Nacional" por la exigencia judicial planteada por el ACA. Se espera, no obstante, que pueda volver a usar su nombre ante una posible resolución del conflicto entre dicha entidad rectora y la ACTC (@cgrjunior)

Terminada la competencia, Santero reclamó una penalización de cinco segundos para Urcera por haberse pasado en la chicana y no haberle cedido la posición. El mendocino heredó el triunfo, pero fue por otro motivo, ya que una hora y media más tarde de finalizada la competencia, la categoría informó que Manu fue excluido en la verificación técnica porque el motor de su coche no dio con la compresión reglamentaria.

Santero se quedó con el triunfo y el podio -finalmente- lo completaron Alfonso Domenech (VW Virtus) y Jorge Barrio (Chevrolet Cruze), quien es el puntero virtual del campeonato, ya que si bien manda Leonel Pernía (Ford Focus), el ex futbolista aún no ganó en el año y ese es un requisito excluyente para consagrarse. Domenech es tercero en la tabla, pero también adeuda la victoria. La definición del campeonato será el 8 de diciembre en Trelew.

Mientras que en la Clase 2, se impuso Francisco Coltrinari y lideró el 1-2-3 de los Peugeot 208. Lo escoltaron Santino Balerini y Gonzalo Antolín. En esta divisional ya se coronó campeón Thiago Martínez, con un Toyota Etios.

Por último, la actividad este fin de semana en el trazado entrerriano tuvo otro capítulo del conflicto institucional entre la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) y el Automóvil Club Argentino (ACA). La categoría debió sacar de todos sus carteles e identificaciones el nombre “Turismo Nacional”, porque lo tiene registrado el ACA (ex fiscalizadora del TN). Se espera una resolución luego de la reunión que mantuvieron hace unas semanas sus presidentes, Hugo Mazzacane (ACTC) y César Carman (ACA), pero, de momento, la categoría cambió por la sigla “TN” en toda su cartelería y en sus redes sociales.