Escándalo antes de la “pelea del año”: Mike Tyson golpeó Jake Paul en el pesaje

El A&T Arena de Arlington, Texas, será el escenario de una de las peleas más esperadas del año en el mundo del boxeo. Este viernes 15 de noviembre, el combate enfrentará a Mike Tyson, quien volverá a subirse al ring a los 58 años, y Jake Paul. En el pesaje previo a la pelea, las emociones se intensificaron cuando Iron Mike golpeó a su rival luego de que el Youtuber lo provocara con su show.

El momento del cara a cara entre los peleadores llegó a picos extremos. El influencer realizó una extraña pose que pareció molestar al ex campeón del mundo y cuando el ex actor de 27 años se le acercó, recibió una bofetada por parte “del hombre más temible del mundo”. La situación escaló de forma rápida y debieron alejar a Kid Dynamite de la escena para que no continuara golpeando a su oponente.

En la otra parte de la moneda se encontraba Paul, quien tras recibir el golpe en su rostro se envalentonó, comenzó a mostrar sus músculos al público y se fue de la escena gritando “¡vamos!” de forma eufórica. Sin duda, se trató de una situación que ambos luchadores recordarán a la hora de subirse al ring. “Ni lo he sentido. Está enfadado. Ahora, es personal, él debe morir”, azuzó el YouTuber.

El momento en el que Mike Tyson golpea a Jake Paul (Kevin Jairaj-Imagn Images)

Cabe destacar que la Comisión Atlética del Estado de Texas ha aprobado el combate entre Mike Tyson y Logan Paul como un enfrentamiento de carácter “profesional”, pero con ajustes especiales en busca de mayor seguridad. La pelea contará con ocho asaltos de dos minutos cada uno y se usarán guantes de 396 gramos (14 onzas), lo que representa un incremento de 113 gramos respecto a los guantes estándar en peleas oficiales. Esta modificación pretende brindar mayor protección a los peleadores, considerando especialmente la diferencia de 31 años entre ambos.

El combate, que será transmitido de forma exclusiva por Netflix, acarrea efervescencia desde el momento en el que fue anunciado. En el Face 2 Face previo al pesaje, el “chico problemático” habló maravillas de su rival: “Éste es el hombre más malo del planeta, el peso pesado. Quiero decir, solo mira al maldito tipo, sentado aquí ahora mismo. Es un animal”.

Paul comentó sobre la reacción de su familia ante los videos de los intensos entrenamientos de Tyson: “Mi mamá está enviando mensajes… Ni siquiera puede ver los golpes de Tyson. No quiere verlo porque le da miedo”. El YouTuber admitió sentirse impresionado al ver las imágenes de Iron Mike: “Publica fotos en Instagram y me asusto un poco por lo bien que se ve, pero tengo que ponerme al nivel; de eso se trata la historia de Jake Paul”.

Mike Tyson noqueó a un sparring en un entrenamiento

El influencer concluyó describiendo los desafíos del combate y reconociendo el poder del mítico boxeador, destacando su famoso gancho como el “más mortífero” del boxeo. “Tengo que estar alerta. Este es un hombre aterrador. Es un asesino y todavía tiene todo el poder, claramente. Tiene uno de los ganchos más mortíferos de todos los tiempos”, afirmó Paul, dando crédito al ex campeón mundial de peso pesado.

Cabe recordar que Kid Dynamite no ha vuelto al ring desde su pelea de exhibición en 2020 contra Roy Jones Jr., en la que logró recaudar 80 millones de dólares. Anteriormente, su último combate profesional se remonta a 2005, cuando fue derrotado por nocaut frente a Kevin McBride.

Jake Paul, famoso por su trayectoria en YouTube, ha dado un giro hacia el boxeo profesional, acumulando un récord de 10 victorias —7 de ellas por nocaut— y una derrota ante Tommy Fury. Este enfrentamiento contra Mike Tyson marca un avance significativo en su transición del entretenimiento digital al mundo del pugilismo.