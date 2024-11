“Tyson va a ganar fácil”: el análisis del Chino Maidana sobre el regreso de “Iron Mike” al ring a los 58 años

Chino Maidana analizó la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul

Marcos Chino Maidana es una palabra más que autorizada en el ambiente del boxeo. El dos veces campeón del mundo tuvo entre las cuerdas ni más ni menos que a Floyd Mayweather en dos combates que pasaron a la historia. Si bien el oriundo de Margarita se encuentra alejado de los rings, no se desentiende de su pasión por el boxeo y continúa firme con su empresa Chino Maidana Promotions, de la que forma parte Fernando Puma Martínez, el único campeón mundial argentino en la actualidad por la Asociación Mundial de Boxeo (WBA).

En las vísperas del ansiado combate de Mike Tyson ante Jake Paul, este viernes 15 de noviembre, en exclusivo por la plataforma de streaming Netflix, el Chino Maidana conversó con Infobae y analizó la controvertida pelea entre la leyenda del boxeo estadounidense de 58 años y el youtuber veinte años menor que él. Iron Mike se subirá al cuadrilátero cuatro años después de su regreso en la exhibición montada con Roy Jones Jr. Jake, por su parte, afronta once combates profesionales desde su irrupción en la disciplina.

“Tyson va a ganar fácil”, aseguró el ex campeón mundial wélter y superwélter a este medio. “Si bien no estoy muy metido en ese tema, vi que iba a pelear una vez y se suspendió, ahora va a volver a pelear. Está grande, pero el cuerpo nunca pierde, tiene memoria, creo que va a ser linda”, continuó el oriundo de Margarita, Santa Fe. Por supuesto, uno de los factores importantes a tener en cuenta es la gran diferencia de años: 58-27. Sin embargo, para el Chino Maidana esto no tiene importancia: “Va a pelear con uno que no es boxeador, es un youtuber, creo que no va a tener mucho riesgo. Y va a ganar buena guita, eso es lo más importante para él en este momento, je”.

El análisis de Marcos René Maidana es sorprendente y muy particular, porque para él no habrá un combate feroz como la gran mayoría se lo imagina, sino que podría haber ciertas “licencias” entre los peleadores. “No se van a pegar fuerte, van a jugar tranquilos”, aseguró.

Chino Maidana durante una de sus legendarias peleas ante Mayweather (AFP)

Y puntualizó por qué para él Tyson ganará fácilmente. “A veces se venden como que son peleas, pero terminan siendo sparrings, guanteos y no pasa nada. La gente por ahí piensa que van a ser peleas y, bueno, después llega la conclusión de que terminaron siendo una exhibición, un show. Eso se arregla todo, nadie quiere correr riesgos. Tyson no va a correr riesgos, y el otro tampoco, porque aparte están haciendo negocios. Y cuando hay plata, a esta altura del partido no podés ir a pelear y a romperte la cara por nada. Esto es ganar guita, un abrazo y nos vemos”.

Sobre las chances de verlo pronto arriba de un ring, ya sea de manera profesional como en un combate de exhibición, Marcos Maidana volvió a manifestar que se encuentra tranquilo y que no lo desvela volver. Vale recordar que el ex campeón argentino peleó por última vez a los 31 años el 13 de septiembre de 2013 en la revancha ante Floyd Mayweather y confirmó su retiro de la práctica deportiva el 9 de agosto de 2016. “Yo estoy bien, pelear a esta altura del partido no quiero hacerlo con nadie. Yo ya hice todo en el ring.Tyson también, demostramos todo lo que éramos. Ahora él quiere hacer negocio y está bien”, afirmó.

Antes de despedirse, el Chino Maidana se refirió al trabajo que viene llevando a cabo con su promotora. “El próximo evento será en Bragado, y vamos a seguir visitando todos los barrios así como hicimos acá (NDR: Estuvieron en el club Villa Hidalgo, de José León Suárez, con varias peleas amateurs y profesionales). Vamos a ir por todas las villas, los pueblos, por donde sea. Vamos a buscar el nuevo campeón. Les pedimos que se acerquen todos los boxeadores, que venimos laburando a full y no vamos a bajar la guardia”.

A la hora de destacar el rol social de CMP, el ex boxeador destacó: “Estamos trabajando para eso. Siempre dijimos que íbamos a hacer que el boxeo sea en Argentina un buen deporte, que le demos un poco más de atención a los barrios, a las villas, donde están los campeones. Los más fuertes, los que vienen de abajo, como decimos siempre.” Yo salí del campo, Pileta (NDR: su primo y eslabón clave de la compañía) salió de la villa, y los boxeadores buenos salen de esos lugares. Por eso nosotros le estamos dando mucha importancia a eso”.

El próximo evento de Chino Maidana Promotions en Bragado

“La gente apoya esto, y nos sirve un montón que vengan. Nos ayuda a seguir adelante y a poder invertir en el boxeo, tratar de sacar campeones todo lo que podamos. Argentina fue un país que sacó muchos campeones, y buenos boxeadores, tenemos que seguir luchando para poder sacar más. Ya van a venir más boxeadores y los vamos a tener nosotros. Como nos pasa con Puma Martínez, a quien lo veo muy bien, siempre está bien entrenado con Rodrigo Calabrese que sabe cómo hacerlo pelear. Es muy inteligente en la estrategia a plantear ante los rivales. Estamos con fe de que podamos volver a ganar”, concluyó.

Mike Tyson regresa a los cuadriláteros con 58 años para su primera pelea profesional en casi dos décadas, enfrentándose al joven boxeador y estrella de las redes sociales, Jake Paul, de 27. Este combate, que ha generado controversia debido a la significativa diferencia de edad entre ambos pugilistas, se llevará a cabo en un formato de ocho asaltos de dos minutos cada uno, que incluyen el uso de guantes más grandes de 14 onzas, en lugar de los habituales de 10.

Iron Mike protagonizó una exhibición contra Roy Jones Jr. hace cuatro años. En esta ocasión, el enfrentamiento con Paul será sancionado profesionalmente, lo que añade un nivel de seriedad y expectativa al evento. Tyson expresó sus dudas iniciales sobre su regreso al ring, pero afirmó sentirse más fuerte de lo que esperaba tras completar su entrenamiento.

Por su parte, Jake Paul, quien tiene un récord de 10 victorias y una derrota en su carrera profesional, ve esta pelea como un punto de inflexión. A pesar de su corta trayectoria en el boxeo, el youtuber considera que una victoria sobre Tyson marcará el verdadero comienzo de su carrera. En declaraciones a sus seguidores, Paul enfatizó que no importa cuánto tiempo lleve haciendo algo, sino lo bien que se haga, y confía en superar a la leyenda del boxeo gracias al apoyo de su equipo de entrenadores.