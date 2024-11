Los detalles de la ley “anti Messi” que implementará Paraguay ante la selección argentina

Messi, con la medalla de campeón de América en Estados Unidos (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Lionel Messi, indiscutido ídolo del fútbol mundial, no solo encuentra devotos en Argentina, sino que su influencia trasciende fronteras y colores de banderas. En países como Paraguay, el fervor por el campeón del mundo es notable, y esta devoción ha llevado a la Federación Paraguaya de Fútbol (FPF) a implementar una controvertida medida para el próximo partido por la fecha 21 de las Eliminatorias Sudamericanas en el estadio Defensores del Chaco: prohibió la entrada con camisetas que lleven el número 10 y el nombre de Messi, decisión que no se limita solo a camisetas de la Albiceleste, sino que también incluye las del Barcelona e Inter Miami.

La medida fue bautizada por los medios locales como “ley anti Messi”. Fernando Villasboa, director de licencias de la FPF, explicó que la decisión busca favorecer el apoyo hacia la selección local: “Queremos pintar el Defensores del Chaco con los colores de la Albirroja, para que los jugadores puedan sentir ese apoyo desde las gradas, ya que todos jugamos este partido, cada uno desde su lugar”.

El fanatismo hacia Messi ya ha generado situaciones únicas en enfrentamientos anteriores. Durante un partido de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, celebrado en Asunción, se observó la ferviente pasión de sus seguidores cuando varios aficionados irrumpieron en el campo intentando hacerse una fotografía con él. Este fenómeno se repitió en un partido contra Brasil, donde se había implementado una prohibición similar respecto a camisetas con el nombre de Vinicius Junior, astro del Real Madrid.

Hay antecedentes en otros escenarios. En el actual certamen clasificatorio, por ejemplo, durante la visita de Argentina a La Paz, el atacante, de 37 años, fue ovacionado. Hay un instante que se ha transformado en propicio para el homenaje: cuando se dispone a ejecutar un tiro de esquina.

Además de buscar un ambiente de apoyo, otra intención declarada por las autoridades paraguayas es la de mantener la seguridad dentro y fuera del estadio. Para el próximo encuentro se ha reservado un espacio especial para los 1.700 aficionados argentinos, garantizando un sector específico para estas manifestaciones de apoyo hacia Messi y su Selección. La importancia de evitar altercados y promover un ambiente seguro es uno de los pilares detrás de esta decisión.

* La palabra de Alfaro sobre Messi

Las medidas han suscitado diversas opiniones dentro de los seguidores del fútbol y los medios. Algunos críticos sostienen que se trata de una restricción a la expresión personal de los aficionados. Sin embargo, desde la FPF confían en que esta iniciativa ayudará a concentrar la energía y el apoyo hacia el equipo local.

El veto no pasa desapercibido y pone en evidencia el poder y la influencia que figuras como Messi ejercen en el entorno futbolístico mundial. El ídolo argentino, conocido mundialmente por sus logros y habilidades dentro del campo, continúa siendo una figura central que genera tanto amor como desafíos para otros equipos que deben enfrentarse tanto a él como al fervor que despierta.

“Messi siempre que esté en un equipo va a ser el foco de atención de lo que sucede, porque sabés que siempre algo va a pasar, por él o en torno a él”, subrayó Gustavo Alfaro, DT argentino de Paraguay, en conferencia de prensa. “Tiene el valor agregado de que no solo le dan sus capacidades sino de ser un estratega. Y al estratega no lo podés neutralizar desde una marca individual, lo mismo que era muy difícil neutralizar a Maradona. Son muy raros los casos esos. Siempre fue el dilema de que ‘Messi camina’. Y no, Messi observa. Mientras recorre el campo, va mirando. Él va mirando dónde está el charco de agua”, completó el ex orientador de Ecuador y Costa Rica.

Argentina es líder de la clasificación con 22 puntos, seguida por Colombia (19), Uruguay y Brasil (16). En tanto, los de Alfaro comparten el quinto lugar junto a Ecuador, producto de 13 unidades.