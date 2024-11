La singular comparación que eligió Gustavo Alfaro para explicar el estilo de la selección argentina: “Es como la humedad”

Argentina visitará a Paraguay este jueves por la 11ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El juego, que comenzará a las 20.30 en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, tendrá un marco especial porque del otro lado estará sentado Gustavo Alfaro, un DT que conoce bien al seleccionado de su país natal.

El entrenador que comandó a once equipos en Argentina –incluyendo a Boca Juniors–, viene de estar al frente de otros dos procesos en selecciones entre Ecuador y Costa Rica. Ahora, al mando de Paraguay, tendrá un enorme desafío ante el campeón del mundo y de América. Y en ese contexto, eligió explicar las capacidades de su rival con una singular comparación.

“Vamos a tener que sufrir. Vamos a tener que sufrir contra el campeón del mundo. Vamos a sufrir. Si no estamos preparados para sufrir, no vamos a poder manejar el impulso del partido como nosotros quisiéramos. Tenemos jerarquía arriba. Y tenemos un imponderable, que es la altura, que también va a imponer sus condiciones cuando vayamos a jugar el segundo partido”, señaló con el foco puesto también en la visita que tendrán a Bolivia el próximo martes por la 12ª jornada.

En la búsqueda de explicar qué pretende sumarle al equipo paraguayo, sacó de su libreto de frases una particular para referirse a la Albiceleste: “A eso hay que agregarle cosas que todavía no tenía, que son las sociedades. El equipo tiene que empezar a tener sociedades. Si no tenés sociedades, Argentina te encuentra. Argentina es la humedad. La humedad por algún lugar se filtra. Si vos tenés una pared rajada, la humedad te aflora. Y Argentina es la humedad. Entonces, si Argentina te descubre las rajaduras, y si vos esas rajaduras no las tenés bien cubiertas, por ahí Argentina se te filtra”.

Y agregó utilizando la misma metáfora: “Nosotros tenemos que incorporar esa capacidad de establecer sociedades para que esas rajaduras, que obviamente tenemos, no se noten tanto. O que por lo menos le podamos poner impermeabilizante para que no se note tanto”.

“Si nosotros no tenemos esa capacidad, contra Argentina nos va a costar. Si nosotros no tenemos esa capacidad, en el alto nos va a costar. Hoy estamos en una etapa donde nosotros necesitamos empezar a generar sociedades. ¿Qué significa? Los desplazamientos de los volantes que sean en conjunto. Los desplazamientos de laterales y extremos, tanto en función de ataque como en función defensiva. Y ese es el desafío para esta parte”, argumentó.

Alfaro inició su ciclo con un empate 0-0 ante Uruguay, sumó luego un enorme triunfo 1-0 sobre Brasil, hilvanó otro 0-0 contra Ecuador y concretó su segunda victoria con un 2-1 frente a Venezuela. “Si nosotros somos capaces de, con la garra, con el temperamento, con el orden, con la capacidad de juego, agregarle sociedades y aprender a sufrir, para esperar los momentos nuestros, que sepamos sufrir y transitar la adversidad, de las crisis que a veces las cosas inesperadas en el fútbol te someten, entonces ahí es donde nosotros tenemos la posibilidad de sacar adelante esto. En esa construcción estamos, es lo que nosotros sentimos para esta etapa”, reflexionó.

LAS DEFINICIONES DE ALFARO SOBRE LIONEL MESSI