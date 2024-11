La bolsa récord que se llevará Tyson por la pelea contra Jake Paul y el negocio con la marihuana que le devolvió su fortuna

El ex boxeador trabaja en un proyecto vinculado con el cannabis (IG: @tysonranchofficial)

A los 58 años, Mike Tyson vive un reverdecer deportivo y económico. Además de haber decidido volver al ring para la pelea profesional ante Jake Paul, 31 años menor, logró reponerse económicamente luego de haber quebrado. Y esa recuperación no está vinculada solamente al boxeo y los negocios derivados.

El evento, pautado para el viernes 15 de noviembre en Arlington (Texas) y con televisación de Netflix, presenta una notable oportunidad económica para ambos contendientes. La pelea generará una bolsa total estimada en 80 millones de dólares, que será compartida equitativamente entre ambos boxeadores, más allá de que a la organización le está costando vender las 90.000 ubicaciones del escenario, tal vez demasiado ambicioso, más allá de que la expectativa, al menos en las redes, es mayúscula.

“Estoy aquí para ganar 40 millones de dólares y noquear a una leyenda”, desafió el YouTuber, para tocar el ego del ex rey de los pesados, que demostró su ferocidad en los entrenamientos y en los micrófonos, pero al menos públicamente no puso su foco en los millones. “Mi vida no va a cambiar ni un uno por ciento después de esta pelea; siempre podré vivir así y lo estoy haciendo solo porque quiero ponerme a prueba”, subrayó.

No obstante, sabe que el imán para el público sigue siendo sus puños. Según se hizo público, la exhibición de 2020 ante Roy Jones Junior resultó un éxito. El PPV tenía un precio de 50 dólares en EEUU y la pelea se vendió a múltiples países, por lo que la recaudación total fue de 80 millones de dólares. De esa suma, Tyson recibió diez millones, mientras que Jones Jr. se quedó con un millón de la moneda estadounidense.

Jake Paul versus Mike Tyson, el combate que se viene (Netflix)

Ahora, el morbo multiplicó por cuatro la bolsa para Iron Mike, que recibirá el monto más abultado de su carrera por subir al ring. Pero luego de haber alcanzado los 400 millones de dólares de patrimonio y luego de haberlo dilapidado en excesos, se rehizo en base a un negocio muy particular: creó su propia empresa de cannabis llamada Tyson Ranch, ubicada en California, donde el consumo de marihuana es legal.

Según el medio Cheat Sheet, Tyson Ranch vende más de 500.000 dólares por mes en marihuana, pero, en ese mismo plazo, Tyson fuma casi 41.000 USD con sus invitados.

Se cree que Tyson ganó al menos 584 millones de dólares en su carrera a lo largo de sus 56 peleas oficiales. Pero como muchas superestrellas deportivas, Tyson gastó su dinero tan rápido como lo ganó en casas grandes y caras, autos llamativos e incluso tigres domésticos. En 2003, Tyson se vio obligado a declararse en quiebra, y en ese momento trascendió que tenía una deuda de 28 millones de dólares.

Conocido como “el hombre más malo del planeta”, admitió que luchó contra su adicción a la cocaína y logró cambiar las cosas. En su reconstrucción, Tyson tuvo papeles menores en varias películas, sobre todo en la franquicia cinematográfica The Hangover. Incluso tuvo su propio programa de televisión animado llamado Mike Tyson Mysteries.

Más recientemente produjo un podcast llamado Hotboxin With Mike Tyson, que es uno de los más populares que existen relacionados con los deportes de combate.

Mike Tyson y Jake Paul cara a cara durante la última conferencia de prensa previa a su pelea (AP Foto/Julio Cortez)

Pero el gran golpe económico y de recuperación financiera fue gracias a Tyson Ranch. Dirige su propio predio, donde cultiva y vende su propia marca de cannabis, así como productos de bienestar a base de hierba.

Y ahora volverá a vestirse de Kid Dynamite. La Comisión Atlética del Estado de Texas ha aprobado como “profesional” la pelea, a pesar de una notable diferencia de edad de 31 años entre ambos contendientes. Este combate constará de ocho asaltos, pero con la particularidad de que cada uno tendrá una duración de solo dos minutos. Algo distintivo de este enfrentamiento es el uso de guantes más acolchados que los habituales en los combates oficiales, pesando estos 396 gramos (14 onzas), es decir, 113 gramos (4 onzas) adicionales para una mayor protección de los luchadores.

La leyenda y el influencer subirán a combatir con una certeza: verán incrementarse notablemente sus cuentas bancarias una vez que se apaguen las luces.