Con orden de juego confirmado, Argentina ya tiene todo listo para medirse con Brasil por la BJKC

Melany Krywoj, Jazmín Ortenzi, Solana Sierra y Martina Capurro son las tres tenistas argentinas que representarán al país en los Playoffs de la Billie Jean King Cup ante Brasil, en San Pablo (Foto: Prensa AAT)

Este jueves se llevó a cabo el sorteo de los Playoffs de la Billie Jean King Cup (BJKC) entre la Selección Argentina femenina de tenis y el equipo de Brasil, que se desarrollará viernes y sábado en San Pablo. Las que abrirán la serie serán Solana Sierra contra Laura Pigossi, y después jugarán Jazmín Ortenzi frente a Beatriz Haddad.

El Ginásio do Ibirapuera de la ciudad paulista, con canchas de polvo de ladrillo cubiertas y una capacidad para 10.000 espectadores, recibirá el duelo de las albicelestes y las locales. El sorteo determinó que la primera raqueta nacional, Sierra, se mida este viernes frente a la segunda jugadora local, Pigossi; el partido comenzará a las 14:00 (hora de Argentina). A continuación, Ortenzi jugará contra la número 1 de Brasil, Haddad.

El sábado, la actividad comenzará a las 15:00 con los duelos entre Sierra y Haddad, seguido de Ortenzi contra Pigossi. Por último, se disputará el dobles, donde Martina Capurro y Melany Krywoj se enfrentarán a Haddad e Ingrid Martins.

Solana Sierra, la principal raqueta argentina, abrirá la serie ante Brasil, por los Playoffs de las Billie Jean King Cup en San Pablo. La jugadora habló con Infobae y contó sus sensaciones para el duelo inicial del viernes

Al respecto, Sierra, de 20 años, habló con Infobae sobre lo que significa abrir la competencia, enfrentar a Pigossi —con quien ya se midió en tres oportunidades, con ventaja de 2-1 para la brasileña— y su opinión sobre la cancha: “La verdad es que estoy muy motivada por abrir la serie. Va a estar bueno; tenía ganas de que empezara así, así que estoy con muchas ganas de que sea mañana. A Pigossi la conozco bastante; ya jugamos dos veces en Billie y una vez en el WTA de Buenos Aires. Nos conocemos bien y sé más o menos cómo se va a desarrollar el partido. Me voy a enfocar mucho en mí, en lo que es mi juego, para dar lo mejor. La cancha me gusta; es techada y rápida, y a mí me gusta eso. El estadio está hermoso, así que el ambiente va a ser muy lindo para jugar mañana”.

No obstante, Ortenzi, quien vuelve a representar a la Argentina tras dos años y medio, comentó sus sensaciones sabiendo que disputará el segundo partido de la jornada ante la primera raqueta de Brasil. En ese sentido, manifestó: “(Estoy) Bien, contenta, con muchas ganas de jugar. Empezar el segundo partido capaz voy a estar un poco más tranquila de los nervios, pero contenta de poder jugar el primer día y a full a alentar a Solana en el primer partido y después a prepararse para el segundo".

Jazmín Ortenzi tendrá el cruce más complicado en el inicio de la serie este viernes, cuando le toque medirse ante la mejor rival y número 17 del mundo: Beatriz Haddad Maia

Y agregó: “Me genera mucha felicidad estoy muy contenta de tener esta posibilidad, de poder jugar, de poder medirme, de dar todo dentro de la cancha que es lo que venimos hablando con el equipo y la verdad que obviamente sea quien sea que esté al frente voy a querer ganar así que, vamos a darlo todo y a ser lo posible para eso. Lo que me genera jugar contra ella (Beatriz Haddad) de verla en la tele a estar mañana jugando en la misma cancha y contra ella es un lindo desafío”.

En cuanto a la táctica que implementará, la riojana expresó: “Estuvimos hablando con mi equipo y revisando algunos detalles. Me parece que es mucho más que la movilidad; lo físico también es importante. La verdad es que me siento muy bien, estoy en buena forma y creo que va a ser un lindo partido para medirme desde lo físico. Además, quiero plantear mi juego, que es donde me siento más cómoda. He entrenado un par de veces con ella, así que la conozco más o menos, pero en un partido oficial todo cambia, y estoy lista”.

El equipo argentino está listo para enfrentar los playoffs ante las brasileñas y conseguir la clasificación para los Qualifiers 2025.