El irritante show de Daniil Medvedev que derivó en una lluvia de abucheos: “Estaba frustrado conmigo mismo”

La frustración de Medvedev en el partido contra Fritz

En un controvertido encuentro de las ATP Finals 2024, Daniil Medvedev se enfrentó a Taylor Fritz en el Inalpi Alpitour de Turín, donde el estadounidense se impuso con claridad (6-4 y 6-3) en 1 hora y 20 minutos. El partido no solo estuvo marcado por el dominio de Fritz, sino también por las polémicas actitudes del ruso, quien perdió la compostura en más de una ocasión.

Desde el comienzo del juego, Medvedev mostró signos de frustración. El número cuatro del mundo no logró controlar sus emociones ni su raqueta. A lo largo de la jornada, lanzó la raqueta al aire, jugó con ella al revés y, en un momento, arrojó otra raqueta fuera de los límites de la pista. “Estaba frustrado conmigo mismo y el partido ya se había acabado para mí”, confesó Medvedev tras el encuentro.

El comportamiento del tenista provocó una reacción adversa del público, que no dudó en abuchearlo al final de cada punto. A pesar de los murmullos, Medvedev mostró cierto ingenio, simulando restar con la raqueta al revés. Sin embargo, su desesperación fue en aumento, llegando a amenazar al juez de silla con retirarse del partido si no se le daba una pelota concreta del encuentro.

El partido también destacó las debilidades de Medvedev en su saque. Tres dobles faltas consecutivas regalaron el primer set a Fritz y, en el segundo parcial, esas mismas debilidades se manifestaron con más fuerza. “Mi saque me condenó en el primer set, y mi mentalidad en el segundo no me permitió remontar”, admitió Medvedev, reconociendo sus errores.

Fritz derrotó a Medvedev 6-4 y 6-3 en Turín en un juego de alta tensión (AFP)

Por su parte, Taylor Fritz se mantuvo implacable y concentrado en su juego, sin dejarse distraer por el espectáculo que daba su rival. El americano, número seis del mundo, demostró una notable solidez desde el principio, aprovechando cada error del ruso para cerrar el partido con autoridad. Esta victoria, primera para él en estas finales, le acerca a las semifinales en un grupo dominado por el italiano Jannik Sinner.

Durante el encuentro, Medvedev, conocido por su temperamento, se enfrentó no solo a su oponente, sino también a su propia frustración. En una acción, rompió un micrófono junto a la pista, un reflejo de su creciente descontrol. A medida que el partido avanzaba, los problemas de Medvedev se hicieron aún más evidentes, especialmente cuando Fritz logró un globo inesperado que puso el 4-2 a su favor en el segundo set. Esta jugada dejó al ruso completamente extraviado, intensificando su ya evidente frustración.

“Me quedan un mínimo y quizás un máximo de dos partidos aquí en Turín. Si sigo bien, y si no, me iré de vacaciones y también estaré contento”, reflexionó sobre su futuro en el torneo y su balance de la temporada.

“Me estaba riendo. Creo que es muy divertido. Incluso cuando no estoy jugando contra él, siempre me hace reír. Me reía más entre los puntos cuando lanzaba la raqueta hacia arriba. Así es él. He tenido que concentrarme mucho en esos momentos para jugar”, afirmó el norteamericano en la atención a la prensa posterior. “A veces, cuando tus oponentes parecen que no lo intentan durante un juego puedes perder la concentración. Entonces empiezan a intentarlo de nuevo y te pillan desprevenido. Eso pasa mucho más de lo que crees en el tenis profesional”, añadió.

Finalmente, Fritz culminó su actuación con un convincente 6-3, afianzándose como un contendiente fuerte en las finales. Medvedev, por su parte, se enfrenta a una situación complicada, con la presión de enfrentarse a Jannik Sinner en el próximo encuentro.

El comportamiento de Medvedev provocó abucheos constantes del público asistente (AFP)

Medvedev rompió un micrófono durante un arrebato de frustración (AP)

Medvedev lanzó su raqueta y amenazó con retirarse durante un polémico partido (AP)

Un globo de Fritz en el segundo set intensificó el descontrol del ruso (Reuters)