Arturo Vidal volvió a ser citado a la selección de Chile y habló sobre sus feroces críticas a Gareca: “Me sorprendió”

El futbolista de la selección de Chile fue convocado por el Tigre para las Eliminatorias Sudamericanas

La selección de Chile despedirá 2024 con una doble jornada crucial en las Eliminatorias Sudamericanas ante rivales muy directos en su ilusión por clasificarse al Mundial 2026. El colista de la tabla se medirá a Perú como visitante y Venezuela de local, penúltimo y antepenúltimo, en lo que prometen ser dos finales anticipadas para un equipo que está a seis puntos de Bolivia, en zona de Repechaje. Debido a la trascendencia de los duelos venideros, el entrenador Ricardo Gareca dio un sorpresivo volantazo con la citación a última hora de Arturo Vidal, quien ha criticado su ciclo en distintas oportunidades y viene de anotar el gol que le dio el título de la Primera División a Colo Colo.

La Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de la Federación de Fútbol de Chile oficializó la decisión del cuerpo técnico de La Roja, que también sumó a Erick Wiemberg, otro campeón con el Cacique. A más de un año de su última vez con la camiseta nacional, el Rey Arturo fue una de las voces más solicitadas por los medios en el inicio de los entrenamientos con miras a la 11ª y 12ª fecha de la Clasificatoria. En este sentido, el hombre de 37 años, que realizaba streams dando su opinión en cada encuentro del combinado nacional, selló su conflicto con el Tigre Gareca: “Seguramente tuve palabras en las que me equivoqué, pero lo digo tan real como soy yo. No hay que esconder las cosas”.

Las declaraciones divulgadas por DSports se remontan a diferentes momentos de las grabaciones realizadas por Vidal en sus redes sociales, en las que apuntaba a Gareca por la tardanza en las modificaciones y enfocaba su mirada en los jóvenes, ya que en su óptica faltaba “experiencia” para tener la pelota y controlar los partidos. Incluso, había descartado volver a Chile con el DT argentino en octubre pasado: “En este proceso no. Si hay otro seguramente estaré ahí y lo daré todo para clasificar al Mundial”.

El volante de Colo Colo se pronunció por el futuro de la 'roja' en las Eliminatorias 2026 si el 'Tigre' continúa en el cargo, dejándole un aviso a la Federación. (Video: MegaDeportes)

Arturo Vidal bajó las revoluciones y explicó la raíz de sus enojos públicos: “Claramente, estaba con una cámara. Se ve la forma en la que veo los partidos. Entonces, la gente a veces lo toma mal porque uno trabaja en esta profesión y se tiene que cuidar más, pero lo veía tan normal yo... Claramente hay palabras en las que me equivoque”.

A continuación, el ganador de 26 títulos en su carrera profesional insistió en la necesidad de que los mayores absorban la presión de obtener el boleto a la Copa del Mundo y sacarle esa mochila a los que hacen sus primeros pasos dentro del plantel: “Duele mucho cuando alguien mata a los jóvenes estando los más grandes que pueden aguantar esto. Los más jóvenes no pueden porque es difícil la carrera en la selección. Ellos reciben el golpe más fuerte cuando la prensa los mata. A mí, a esta edad no me duele nada. No me importa que me maten porque sé que voy a seguir trabajando, pero los jóvenes están haciendo su carrera. Yo ya tengo 18 años jugando al fútbol. Prefiero que me maten a mí que a uno de los jóvenes”.

Además, expresó sus sensaciones por este llamado durante los festejos por el campeonato de Colo Colo: “Claro que me sorprendió por cómo se dio, pero feliz. Siempre he querido estar en la selección, me gusta vestir la camiseta y representar a mi país”. “Me toma en un momento espectacular, levantando una copa, con mucho trabajo y esfuerzo. Tuve la oportunidad de marcar en el último partido, de ir mejorando y estar bien físicamente”, concluyó.

Las reacciones de Arturo Vidal ante los goles de Colombia

Ricardo Gareca definirá cuál será el lugar de Arturo Vidal dentro de la selección, luego de que su última vez con esta casaca haya sido en septiembre de 2023, en lo que fue empate sin goles contra Colombia por la segunda fecha de las Eliminatorias. Actualmente, Chile acumula 5 puntos, solo venció en la tercera jornada a Perú y registró duras caídas ante Venezuela en Maturín (0-3), Argentina en el Monumental (0-3), Bolivia como local (1-2) y Colombia en Barranquilla (0-4). El técnico ganó 2 sobre 9 compromisos dirigidos (3-0 a Albania e idéntico resultado a Paraguay, ambos en amistosos).