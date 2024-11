La furia de Guardiola tras la derrota del Manchester City: racha adversa histórica, discusión con un futbolista y un cántico burlón

Manchester City quedó a cinco puntos del líder, Liverpool (REUTERS/Toby Melville)

Siempre hay una primera vez para todo, ¿no? Pep Guardiola podrá ser el segundo entrenador más exitoso en la historia del fútbol en cuanto a títulos, pero no está exento de las malas rachas de un cargo basado en los resultados. Este sábado, Manchester City viajó para enfrentar al Brighton con la obligación de dejar atrás las tres derrotas consecutivas que había cosechado recientemente, algo que no le ocurría desde 2018. Sin embargo, las Gaviotas volaron alto en su casa y vencieron por 2-1 al vigente campeón de la Premier League.

La cuarta caída seguida de Guardiola se enmarca en una racha adversa nunca vista en los 898 partidos del conductor con pasado en Barcelona y Bayern Múnich. No había perdido esa cantidad de encuentros en fila en toda su carrera en el banco de suplentes. La marca inició a finales de octubre con la eliminación en octavos de final de la Copa de la Liga ante Tottenham (1-2) y continuó en la liga frente a Bournemouth (1-2), Sporting Lisboa (1-4, por Champions League) y la espiral descendente prosiguió durante la noche inglesa en el American Express Stadium. Todas sucedieron con un denominador común: fueron de visitante. Su último festejo fue el sábado 26 de octubre ante Southampton en el estadio Ciudad de Manchester.

Además, el periódico británico The Sun precisó que los Ciudadanos no viven una situación similar desde los cuatro traspiés del plantel a cargo de Stuart Pearce en agosto de 2006. Dos años más tarde, la institución fue adquirida por Abu Dhabi United Group, el grupo de inversión liderado por el jeque Mansour bin Zayed.

Frente a esto, Guardiola fue consultado en conferencia de prensa por el momento poco habitual que le toca atravesar, una situación que va de la mano con la preponderante baja en el mediocampo de Rodri, ganador del Balón de Oro que sufrió una lesión en los ligamentos de una de sus rodillas al comienzo de la temporada. “¡Bienvenidos! Siempre hay tiempo para una primera vez en la vida...”, declaró Pep.

En este sentido, el director técnico español insistió en su respuesta y se mostró convencido en revertir la mala actualidad: “Normalmente, la gente pierde partidos. Siempre hay una primera vez en tu vida. Este es mi desafío, nuestro desafío. Me gusta enfrentarlo. No retrocederé en absoluto. Más que nunca quiero hacerlo y lo intentaremos de nuevo”.

Los fanáticos de las Gaviotas gozaron al DT durante su victoria al Manchester City

A pesar de esto, los hinchas del Brighton aprovecharon la ocasión para tomarse de manera jocosa esta victoria especial contra el Manchester City. Los fanáticos levantaron su voz en el medio del encuentro para efectuar un cántico dirigido al DT, el cual en su traducción del inglés al español dice “¡te despedirán por la mañana!” (You’re getting sacked in the morning!).

Luego del pitazo final del árbitro Samuel Barrott, Pep Guardiola completó su tarde de furia con una discusión mantenida junto al defensor local Jan-Paul van Hecke, quien había sostenido un contrapunto con Erling Haaland en el cierre. Según The Sun, el español le susurró algo al oído al neerlandés y alargaron el intercambio de opiniones, luego de que se rehusaron a soltar sus manos el uno del otro.

El campeón de cuatro Champions League (3 como DT y 1 como futbolista) se sinceró sobre qué le dijo al zaguero central, quien se había quedado en el suelo protestando por un golpe de Haaland antes del final: “Fue fuerte con Erling. Le dije: ‘cuando Erling te plante cara, quédate de pie, no te tires al césped’. Pero jugó un partido realmente bueno”. Justamente, el delantero noruego había adelantado a la visita en la primera parte, pero Brighton lo dio vuelta en el segundo tiempo con los festejos de João Pedro y Matt O’Riley.

Pep Guardiola discutió con el defensor del Brighton, Jan Paul van Hecke, después del partido (REUTERS/Toby Melville)

Por último, Guardiola apuntó a las personas que están agazapadas esperando el cierre de esta era dorada: “Es lo que la gente quiere. Es normal, ganamos mucho, pasa. Me gustaría que todo el equipo luchara y si alguien (gana), bien, felicidades. No regalarlo porque no estamos ahí. Tengo esa sensación, no estamos ahí, no podemos hacerlo cada tres días con la situación que tenemos”. “Cuando perdemos, estoy aquí, pero parece que mis argumentos son excusas. Así es como me siento. Cuando jugamos mal, soy el primero en decir que no me gusta, pero no tengo esa sensación”, añadió.

“¿La era va a llegar a su fin? Seguro, no es eterna. Durante los próximos 56 años, City no va a ganar cada partido en la Premier League, eso es seguro, pero intentar estar ahí, por qué no, eso es lo que me gustaría. Veo a los jugadores entrenar y la forma en que comenzaron en la primera mitad y comenzaron el juego en Lisboa y dije: ‘Lo vamos a hacer una y otra vez’, pero la realidad es que no es suficiente”, concluyó.

Ahora, los Sky Blues se tomarán un receso de dos semanas por la inminencia de la fecha FIFA con mucha actividad en el ámbito de las selecciones nacionales. Reaparecerán el sábado 23 desde las 14:30 (hora argentina) ante Tottenham en condición de local.

* El resumen de la derrota del Manchester City ante Brighton