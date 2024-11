El exabrupto de Luis Enrique tras la derrota del PSG en el último segundo ante el Atlético Madrid de Simeone

El exabrupto de Luis Enrique tras perder sobre la hora con el Atlético de Simeone

París Saint Germain perdió 2-1 de local ante Atlético Madrid y comprometió seriamente sus chances de clasificación a la siguiente ronda de la Champions League. A pesar de haber estado en ventaja por el tanto de Warren Zaire-Emery, los argentinos Nahuel Molina y Ángel Correa (este último con un gol en el minuto 93) dieron vuelta la historia y dejaron en llamas a Luis Enrique, entrenador del PSG. En conferencia de prensa, el español no pudo contener la ira y se desquitó con un exabrupto.

“Cualquiera que haya visto este partido podrá decir que no es un resultado justo, es totalmente injusto. Pero el fútbol es injusto, como la vida. La vida tampoco es justa. A partir de aquí, ¿en qué puedo mejorar? A partir de mañana, hoy no porque es un día de mierda, a partir de mañana empezaremos a pensar en qué cosas podemos mejorar, si es que podemos mejorar algunas, que seguro que sí, porque hay aspectos de mejora”, fue el encendido análisis de Luis Enrique.

Más tarde, el estratega de 54 años ahondó: “En el vestuario tenemos que dejar que los jugadores reduzcan las energías negativas. Mañana volveremos a hablar del partido con tranquilidad. Cada uno sacará la conclusión que quiera. Estoy muy jodido, mis jugadores igual, pero mañana analizaremos el partido y nos levantaremos, quedan cuatro partidos muy jodidos, pero lo vamos a intentar. Pero ha sido muy gracioso ver como hemos encajado el gol, ha sido una broma, el rival estornuda y nos hace gol”.

Luis Enrique juntó ira por la superioridad que entiende que sus dirigidos ejercieron sobre los rivales de turno en Champions, sin poder cristalizarlo en el resultado: “No hay palabras. Creo que en los tres partidos en casa fuimos infinitamente superiores al rival pero tuvimos mala suerte. Mientras tengamos partidos, vamos a luchar. Tengo más de 30 años en el fútbol y no puedo explicarlo. Es mala suerte. Fuimos infinitamente superiores a nuestro oponente”.

Luis Enrique se fue en llamas tras la derrota con Atlético Madrid (REUTERS/Stephanie Lecocq)

E insistió: “Estamos en el camino correcto, en una racha improbable y probablemente inédita, pero que es real. El fútbol no premia las oportunidades de gol, el fútbol premia los goles y ciertamente somos conscientes de que debemos mejorar eso”.

Respecto a la falta de gol, Luis Enrique también se mostró ofuscado cuando le remarcaron el punto y le mencionaron la falta de un delantero con cuota goleadora: “Tráemelo si lo tienes a este atacante. ¿Lo saco de dónde a este delantero? Me quedo fiel a mis ideas. El día que falle en el fútbol será con mis propias ideas y no con las de un periodista u otro entrenador que me han llevado hasta aquí y son las que seguiré”.

A pesar de dominar el encuentro con un 71% de posesión del balón y realizar 22 tiros, de los cuales 9 fueron a puerta, el PSG no pudo concretar sus oportunidades. La prensa española fue muy dura con la figura del ex DT de la selección roja y lo machacó después de esta caída que complica al cuadro francés.

Concluida la cuarta jornada de la primera fase de la Champions, PSG quedó en el puesto 27 sobre un total de 36 equipos y estaría quedando fuera de la ronda de 16avos de final (está a un punto del PSV Eindhoven de Países Bajos). Al margen de la derrota contra el Atlético, los de Parque de los Príncipes habían vencido al Girona de España (1-0), perdieron con el Arsenal en Inglaterra (2-0) y empataron con PSV en Francia (1-1). Sus próximas presentaciones serán ante Bayern Múnich en Alemania, Salzburgo en Austria, Manchester City en París y Stuttgart en Alemania.