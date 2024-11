La prensa francesa carga contra Luis Enrique por sus números en el PSG: “Ni un jugador que progresa”, “qué ha aportado este tipo desde que está en el club”

El entrenador del PSG, Luis Enrique (REUTERS/Christian Hartmann)

Luis Enrique está en el punto de mira. Desde que comenzó la temporada, el técnico del PSG ha mantenido una gran actuación en la Ligue 1 (o al menos ha ganado prácticamente todos los partidos), donde se encuentra líder. Sin embargo, cuando se trata de la Champions, la situación cambia. Y este miércoles, el Atlético de Madrid consiguió dejar al descubierto sus costuras: la falta de acierto de cara a portería. El club parisino terminó perdiendo el duelo por 1-2 en el Parque de los Príncipes. Un partido que no ha pasado inadvertido en Francia, y muchos han cargado contra Luis Enrique por ello.

Daniel Riolo, conocido comentarista de fútbol, ha criticado duramente el desempeño del entrenador del Paris Saint-Germain tras la derrota ante el equipo del Cholo Simeone. Según Riolo, el técnico español no ha logrado mejorar el rendimiento de sus jugadores. Una cuestión que quedó retratada durante el duelo en la competición europea. Aunque lo cierto es que nadie se lo explica, dados los datos de ambos conjuntos, donde el PSG se impuso en todos los sentidos.

A pesar de dominar el encuentro con un 71% de posesión del balón y realizar 22 tiros, de los cuales 9 fueron a puerta, el PSG no pudo concretar sus oportunidades. La falta de eficacia ofensiva ha sido un problema recurrente para el equipo esta temporada, y Riolo no duda en atribuir esta deficiencia a las decisiones tácticas de Luis Enrique. En particular, el comentarista cuestiona la ubicación de Vitinha en el campo, argumentando que el jugador debería desempeñarse más adelante en lugar de estar posicionado frente a la defensa.

Los jugadores del Atlético de Madrid y los del PSG en el partido de Champions (REUTERS/Christian Hartmann)

Durante el análisis del partido en el programa After Foot de RMC, Riolo expresó su frustración con ironía, sugiriendo que, contrariamente a lo que algunos podrían pensar, no hay un solo jugador en el PSG que haya mostrado progreso bajo la dirección de Luis Enrique. Además, mencionó a Fabián Ruiz, quien, según Riolo, muestra un rendimiento notable con la selección española, se convierte en un “fantasma” cuando juega para el PSG.

Correo salva al Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid logró neutralizar al PSG con una defensa sólida, especialmente en el mediocampo, donde jugadores como Joao Neves y Vitinha no lograron encontrar pases decisivos. Oblak fue otro seguro para los rojiblancos, que vieron cómo las embestidas de los franceses se daban de bruces contra el guardameta. Con 1-1 en el marcador y el PSG acercándose cada vez más al gol, dado que no dejaba de rondar la portería rojiblanca, los colchoneros solo podían mirar el reloj esperando que el tiempo corriera lo más rápido posible, antes de que el PSG se adelantara en el marcador y perdiera la oportunidad de sumar en París.

Y entonces, cuando ya daban el partido por empatado, en el último minuto de partido, en el 93, apareció un ángel para dar la victoria a los del Cholo Simeone. Correa fue el autor del gol de la victoria, el de los tres puntos, gracias a un pase de Griezmann, otro que no falla en las ocasiones importantes. Así, el Atlético de Madrid subió a los cielos para hundir en el infierno al PSG y, más concretamente, a Luis Enrique.