Enzo Fernández fue suplente otra vez en Chelsea y podría marcharse: los dos gigantes que lo tienen en la mira

Enzo Fernández estaría en la mira del Barcelona y el Inter (Reuters)

La situación de Enzo Fernández en el Chelsea se convirtió en una novela digna de seguimiento dentro del ámbito futbolístico europeo. Considerado uno de los fichajes más destacados del club inglés, habiendo desembarcado desde el Benfica por la astronómica cifra récord de 120 millones de euros en 2023, el mediocampista argentino y campeón del mundo con la selección de su país enfrenta ahora un incierto futuro en Stamford Bridge.

El más reciente partido contra el Manchester United, en el que Fernández fue relegado al banco de suplentes para luego ingresar a solo 20 minutos del final, acrecentó las dudas sobre su posición en el equipo. El técnico Enzo Maresca prefirió elegir a Moisés Caicedo y Romeo Lavia para la titularidad en el mediocampo, argumentando preferencias físicas: “La única razón por la que no está jugando es simplemente porque el físico que prefiero es el de Moisés Caicedo y Romeo Lavia”, aseguró Maresca en la previa del partido.

Según fuentes de Sunsport cercanas al equipo, si bien Fernández está determinado a luchar por su lugar, no quiere permanecer en el banco por un período prolongado. Ante esta situación, y según el periódico británico, dos gigantes del fútbol europeo como Barcelona e Inter de Milán, estarían observando de cerca la evolución de los acontecimientos.

No es una sorpresa que estos clubes históricos, siempre ávidos por fichar talento de primer nivel, aprovechen la oportunidad para evaluar la incorporación de un jugador de la talla de Fernández.

Fernandez ingresó desde el banco contra el United a los 70 minutos (Reuters)

El entrenador Maresca expresó públicamente su comprensión hacia los retos que enfrenta Fernández, tanto en lo deportivo como en lo personal. “Son seres humanos, y si pagas 120 millones de euros ese no es mi problema. Si quieres comprarme, entonces pagas ese dinero, eso no significa que en cada partido tengas que ser el mejor”, expresó el técnico. Al mismo tiempo, añadió también que “en este momento Enzo no está jugando, pero no hay ningún problema con Enzo”.

Cabe destacar que el campeón del mundo con Argentina acumuló con la del Manchester United su tercera suplencia consecutiva en Premier League. Además, alcanzó el séptimo por liga sin poder estar los 90 minutos en cancha.

Sumado a las dinámicas y los números estadísticos y deportivos del Chelsea, la vida personal de Fernández también atraviesa por un periodo complicado. A sus 23 años, se encuentra viviendo solo tras separarse de su novia de la infancia, Valentina Cervantes, con quien tiene dos hijos. Este cambio en su vida privada coincide con su lucha por encontrar consistencia en un equipo que, inicialmente, le había otorgado el rol de líder en el vestuario.

A principio de temporada, Maresca había destacado la importancia de Fernández en el grupo al otorgarle la cinta de capitán en ausencia de Reece James: “Enzo es uno de los capitanes de este equipo, no es el único... puedo ver que sus compañeros de equipo lo reconocen como una referencia, como capitán”, comentó el entrenador, reflejando la confianza que había depositado en él.

El Chelsea volverá a jugar el próximo jueves por Conference League y será un buen momento para que el argentino pueda volver a lucirse. Hasta ahora, los blues son líderes de la primera fase con los dos partidos ganados. En Premier, en tanto, jugarán el domingo 10 de noviembre ante Arsenal con el objetivo de volver al camino del triunfo. Tras igualar ante los Red Devils, los de Maresca se ubican cuartos por delante de los Gunners y a siete unidades del líder, el Liverpool con 25.