El mensaje de la Fórmula 1 sobre el accidente de Franco Colapinto y el plan de Williams de cara al GP de Las Vegas

El mensaje de la F1 sobre el accidente de Colapinto

Franco Colapinto vivió un fin de semana repleto de emociones durante el Gran Premio de la ciudad de San Pablo. Miles de argentinos viajaron hasta el circuito de Interlagos para ver al joven piloto competir en lo que fue su sexta carrera en la Fórmula 1 y disfrutaron de darle su apoyo a la sensación de la máxima categoría del automovilismo.

Más allá de eso, Colapinto sufrió un domingo especial. La intensa lluvia que cayó sobre el mítico trazado brasileño le hizo sufrir dos accidentes: uno durante la clasificación y el otro, más importante, en la vuelta 32 de la carrera principal, que lo llevó a su primer abandono. Justamente, la F1 le dedicó un mensaje al duro choque que sufrió el monoplaza número 43 de Williams.

“Un duro golpe para Franco, en las que seguramente han sido las condiciones más duras en las que hemos corrido en mucho tiempo. Afortunadamente el corredor argentino se encontraba bien después de esto”, fueron las palabras que utilizaron desde las redes de la categoría para mostrar el video, con diferentes ángulos, del impacto de Colapinto.

Por su parte, 24 horas después del final de la fecha 21 del calendario, la escudería británica también publicó su mirada después de atravesar una carrera de las más complicadas en los últimos tiempos. Hay que recordar que, más allá de lo que sufrió Franco, Alexander Albon no pudo largar debido al durísimo golpe que se dio en la Q3 de la clasificación el domingo por la mañana.

“La Fórmula 1 es un deporte de altibajos, y este fin de semana no fue una excepción… Pasaremos este tiempo reagrupándonos como equipo y mirando hacia las últimas tres carreras de la temporada”, escribió el histórico equipo en su cuenta de X (antes Twitter).

El mensaje de Williams tras el Gran Premio de Brasil

El que analizó lo que fue el paso de Williams por el Gran Premio en Interlagos fue James Vowles. El jefe de equipo aprovechó para comentar las complicaciones que padecieron con ambos pilotos y el impacto para el Campeonato de Constructores tras el 2-3 que consiguió Alpine gracias a las actuaciones de Esteban Ocon y Pierre Gasly.

“La naturaleza de la Fórmula 1 es que puedes tener algunas de las sensaciones y resultados más increíbles, así como algunos de los momentos más bajos que se pueden sentir dentro de un deporte. Creo que es justo decir que este fin de semana es el segundo de esos dos”, fueron sus primeras palabras en un video publicado en las cuentas oficiales de la escudería.

“Hemos tenido tres choques increíblemente grandes en apenas unas horas y tenemos mucho trabajo por delante para recuperar nuestra situación de repuestos antes de ir a Las Vegas dentro de unas semanas”, agregó el ex piloto.

“Nuestros rivales, Alpine, fueron rápidos en carrera. De eso no hay duda. Se merecían esas posiciones, pero han sumado un montón de puntos que los han vuelto a colocar en una posición muy alta en el campeonato y nos han relegado al noveno puesto. Nunca me rindo hasta que llega el momento de hacerlo, y no será hasta que estemos en Abu Dhabi y caiga la bandera a cuadros. Tenemos dos pilotos rápidos y un coche rápido debajo de nosotros”, concluyó Vowles sobre la distancia que le sacó un rival directo en la lucha entre escuderías.

¿Cómo sigue la rutina para Colapinto? Tendrá varias semanas para acondicionarse de cara a lo que será la nueva fecha en el calendario, la antepenúltima del 2024. El fin de semana del 21 al 23 de noviembre será el turno del Gran Premio de Las Vegas, en Nevada, otro nuevo circuito que deberá descubrir en el simulador antes de subirse a su Williams N° 43 para salir a pista.

Colapinto bajo la lluvia en Interlagos (Photo by /Sipa USA)