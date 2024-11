El tanto de Salvio que decretó la derrota de Boca ante Lanús: “No me hace gracia hacerle goles”

Fernando Gago sigue sin encontrar el rumbo en Boca. Desde que asumió Pintita, el Xeneize no ha podido ganar y en su última presentación en La Fortaleza de Lanús, el Granate le dio un duro golpe gracias a la reconocida Ley del Ex. Con escasa ideas en ofensiva, sin elaboración colectiva y con desatenciones defensivas, el combinado del ex estratega de Aldosivi y Racing volvió a dejar una imagen decepcionante.

Si bien los del Ricardo Zielinski llegaban golpeados por la dolorosa eliminación que le provocó el Cruzeiro, en las semifinales de la Copa Sudamericana, los del Ruso expusieron su carácter para volver al triunfo en el ámbito doméstico después de tres meses. Es que un defectuoso control de Jabes Saralegui derivó en la combinación letal que confeccionaron Eduardo Salvio y Marcelino Moreno. La figura de la noche dominó entre los centrales y abasteció al Toto, quien tocó con sutileza ante la salida de Leandro Brey.

Si bien el atacante de Lanús que le puso cifras definitivas al triunfo por la mínima diferencia no celebró su conquista por respeto a su pasado con la camiseta azul y oro, la derrota dejó un semblante de preocupación generalizada en el club de la Ribera. La última victoria del Grana por la Liga Profesional había sido el 4 de agosto frente a Tigre, una racha que se cortó contra un Boca que sólo deber mentalizarse en la Copa Argentina.

Fueron 12 presentaciones sin alegrías para los del Ruso, que se sostuvieron gracias a la campaña realizada en el certamen continental. En cambio, para el Xeneize se mantiene la seguidilla adversa desde que asumió Gago: 2 empates (ante Riestra y Gimnasia) y 2 caídas (con Tigre y Lanús). Afuera de la pelea por el título de la Liga Profesional (en el puesto 17 con 25 unidades a 14 de Vélez), la situación también se complicó en la Tabla Anual, dado que el equipo quedó noveno con 50 puntos (los mismos que Independiente) a 7 de distancia de Godoy Cruz, el combinado que hasta el momento se queda con la última plaza para la máxima cita de América. El Xeneize ganó apenas dos juegos de los últimos diez, mientras que la última victoria fue el 19 de mayo ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

“Necesitábamos esta victoria y esperemos que esto sea un punto de partida para lo que viene. Se dio justo contra Boca, que es un gran rival. Creo que hicimos un gran trabajo, hasta podríamos haber hecho algún gol más”, destacó Eduardo Salvio luego del encuentro en declaraciones brindadas a la señal TNT Sports. Y agregó: “Todo el mundo sabe que no me hace gracia hacerle goles a Boca. Me gusta ayudar a mi equipo a que consiga la victoria, pero llevo a Boca en el corazón. Cuando debuté y les hice un gol, me pasó lo mismo”.