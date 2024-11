Clausuraron por un mes el estadio de Racing: las imágenes en las que se basó la dura sanción

La sanción suena durísima. Pero también es cierto que para la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), que tiene jurisdicción sobre Provincia de Buenos Aires, la situación fue grave. 22 heridos y una connivencia que dicen tener probada para el ingreso de la pirotecnia en conjunción entre directivos, personal de seguridad privada, socios y barras, todo burlando el operativo policial. Es por eso que la medida salió en principio más grave de lo que se suponía: clausura total del Cilindro de Avellaneda por un mes.

Esto es hasta el 4 de diciembre. Durante ese lapso, el equipo de Gustavo Costas deberá jugar a puertas cerradas. Se insiste, hasta la publicación de la resolución del Ministerio de Seguridad bonaerense se suponía que la sanción sería sólo para un partido. Al final fueron 30 días pero, al fin y al cabo, seguirá siendo sólo un partido. De acá hasta esa fecha la Academia juega de local sólo frente a Independiente Rivadavia de Mendoza el domingo 10 de este mes. Porque el siguiente encuentro, pautado en principio para el domingo 24 ante Estudiantes de La Plata, será reprogramado porque la final de la Copa Sudamericana es justo un día antes. Y se supone que, con buen tino, la AFA accederá al pedido de Racing para jugarlo una vez que pase la sanción.

Claro que hay un tema quizá pegue en forma tremenda en el corazón del hincha de Racing: la posibilidad de que se habilite la cancha para ese sábado 23 para ver en pantalla gigante el partido contra Cruzeiro también quedó fuera de juego. Si bien no se trata de un partido de fútbol, en la Aprevide le explicaron a Infobae que no deja de ser un evento deportivo, por lo que el club no podrá organizar esa movida parecida al “llenamos dos canchas el mismo día”, cuando Racing quebró la racha de 35 años sin títulos el 27/12/01 y salió campeón de la mano de Mostaza Merlo. Y un tema más: tampoco se abrirá el Presidente Perón para festejos posteriores en caso de que el equipo consiga la ansiada Copa Sudamericana. Si bien para ese momento faltan aún 20 días y la dirigencia racinguista intentará moverse políticamente para cambiar esta decisión, por ahora la Provincia está firme en su resolución. Se verá si afloja con el paso del tiempo.

Lo fuerte de la sanción además queda patente cuando se ve qué ocurrió con el Monumental tras un recibimiento similar que hizo la gente de River al team de Marcelo Gallardo en la semifinal de Copa Libertadores frente al Atlético Mineiro. Si bien las autoridades de seguridad deportiva auspiciaban una clausura total del estadio por una fecha, esa posición fue variando con el correr de las horas con llamados telefónicos de un lado y del otro hasta que finalmente se optó por jugar contra Banfield con todo el estadio habilitado salvo la tribuna Centenario alta con capacidad para 9652 espectadores.

El reparto de bengalas en sectores no habilitados

¿Hubo algún hecho que justificara la distancia entre una sanción y otra? El Aprevide decidió la suya a partir de que comprobó por el circuito cerrado de televisión que quienes repartieron las bengalas estaban identificados con chalecos pertenecientes al club y que además estaban generando el pasillo para que se pudiera arrojar la pirotecnia desde esos sectores prohibidos corriendo a la gente, tal como se ve en las imágenes que consiguió Infobae. Además, en la causa judicial que se inició por omisión de recaudos de seguridad y pirotecnia no autorizada en la Unidad Fiscal de Instrucción 4 a cargo del doctor Mariano Zitto, ya hay imágenes que comprometerían a gente de seguridad privada con miembros de la barra en lo que fue el pasaje de las bengalas hacia las tribunas.

Los encargados del Aprevide se habían reunido una semana antes con las autoridades del club para decirles que sólo podían tirar material pirotécnico desde los lugares autorizados y los directivos les dijeron que no se hicieran problemas. Entonces esa defraudación de la confianza se tuvo en cuenta a la hora de bajar el martillo. Por otro lado también por las cámaras se observa cómo quienes apagan y prenden las luces después son empleados de la institución que no podrían hacer semejante tarea sin tener una venia superior. Y por último y tema de mayor gravedad es que hubo 22 heridos con quemaduras leves que debieron ser atendidos en forma inmediata. Y eso obró como último detonante. “¿Qué pasaba si alguien perdía un ojo? Los que hoy nos critican estarían pidiendo clausura por un año. Y acá no se puede jugar con el azar de si sólo fue una quemadura de primer grado o si el desastre no ocurrió. Fue grave. Y si no sancionamos fuerte, habilitamos a todos los clubes a hacer lo mismo”, le asegura a Infobae un alto miembro de la Seguridad bonaerense.

Así las cosas, la resolución salió muy contundente y ahora la pelota quedó del lado de Racing. Porque en el mismo documento se le pide al club que identifique a los dirigentes, colaboradores y socios que participaron del hecho y los sancione. Por lo que si el club accede a ello, quizá pueda pedir una reconsideración de la sanción para poder habilitar la cancha para el sábado 23, aunque hoy esa situación parece una utopía.

LA RESOLUCIÓN

