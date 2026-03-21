La Conmebol cambió las reglas para los equipos colombianos en fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Seis equipos colombianos se ubicaron en las fases de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana - crédito Reuters

La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana definieron sus fases de grupos, con 64 equipos en las dos competencias internacionales que conocieron a sus rivales, partidos y fechas para viajar por todo el continente, buscar la victoria y clasificar a la siguiente instancia.

Sin embargo, la Conmebol cambió las reglas para afrontar esa ronda de los dos torneos, que durante los últimos años mantenía las normas de la misma manera para definir los clasificados a la siguiente fase, ya sea de octavos o de playoffs en la Sudamericana, que es para los segundos.

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De esta manera, los seis clubes colombianos deberán replantear su estrategia para sus respectivas participaciones internacionales, pues la mayoría quedó en grupos complicados y ya no dependerá solamente de cuántos goles marquen a lo largo de las seis jornadas, sino de cómo quedan ante sus rivales.

La nueva norma en fase de grupos

Para la edición 2026, la Confederación Sudamericana de Fútbol anunció una serie de cambios para sus competencias de clubes, una de ellas es el aumento del premio para el campeón de Libertadores y Sudamericana, otro factor de motivación para aquellos que le apuestan al título.

Desde ahora, la diferencia de gol no será el primer ítem de desempate en las fases de grupos de Libertadores y Sudamericana, lo que llamó la atención porque siempre fue determinante para definir clasificados a la siguiente fase, apostándole a que las escuadras siempre apostaran a marcar goles y no enfocarse en igualdades en el marcador.

Estas son las ocho zonas para la fase de grupos de la Copa Libertadores - crédito Conmebol

El objetivo de la Conmebol es que los clubes participantes le apunten a superar a los rivales sin importar el resultado, ya sea de local o de visitante, para darle mayor emoción al final de la ronda, sumado a que es una norma que se venía aplicando en los torneos juveniles de selecciones.

El primer ítem de desempate en puntos serán los enfrentamientos entre los clubes en cuestión, al ser una ronda de ida y vuelta, luego la diferencia de gol en sus respectivos partidos y después sí se aplicará la cantidad de anotaciones a favor y en contra en general, así como tantos marcados.

Así quedó la fase de grupos para la Copa Sudamericana 2026, a empezar en abril - crédito Conmebol

Cabe recordar que las seis jornadas en Libertadores y Sudamericana empezarán el martes 7 de abril y terminarán el jueves 28 de mayo, dos semanas antes del inicio del Mundial 2026, para darle descanso a los jugadores convocados por las selecciones participantes.

Aumento de premios y “fair play financiero”

La Conmebol informó que los premios económicos para los clubes tuvieron un aumento, específicamente para el que salga campeón de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, con lo que reafirmó la apuesta para seguir ayudando a todos los participantes con sus finanzas.

“Las competiciones de clubes continúan elevando sus estándares. En la Libertadores, el campeón recibirá USD 25.000.000 en la final, posicionando a la definición como una de las mejor remuneradas del fútbol mundial. Por su parte, la Sudamericana mantiene su crecimiento sostenido y en su edición 2026 otorgará USD 10.000.000 al campeón”, mencionó la entidad.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, durante su discurso en el sorteo de la fase de grupos - crédito EFE

De otro lado, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, anunció en su discurso en Luque, Paraguay, durante el sorteo, que se implementará el llamado “fair play financiero”, para garantizar que todas las escuadras cumplan con sus obligaciones con sus jugadores y trabajadores, ya que algunos entran a competencias en medio de crisis.

“La Conmebol reafirma así su compromiso de seguir trabajando para quienes son los verdaderos protagonistas los clubes, los jugadores y los hinchas, pilares fundamentales del fútbol sudamericano”, fueron las palabras del directivo ante los presidentes de los 64 equipos de la Libertadores y Sudamericana.