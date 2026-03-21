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Hombres G anuncia 2 fechas más en el Auditorio Nacional: esto cuestan los boletos

La banda española vuelve a nuestro país con tres espectáculos confirmados para la CDMX

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Hombres G vuelve a México
Hombres G vuelve a México tras abarrotar el Estadio GNP Seguros.

La agrupación Hombres G anunció dos nuevas presentaciones en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México como parte de la gira Los mejores años de nuestra vida, tras agotar la primera fecha programada.

Los conciertos adicionales se llevarán a cabo los días 16 y 18 de octubre de 2026.

La organización informó que la preventa de boletos iniciará el 25 de marzo a las 11:00 horas, exclusiva para tarjetahabientes HSBC Premiere Crédito y Débito.

El 26 de marzo a las 11:00 horas continuará la preventa para usuarios de tarjetas de crédito y débito HSBC. La venta general comenzará el 27 de marzo a las 11:00 horas y estará disponible para todo tipo de tarjetas y bancos.

¿Cuánto cuestan los boletos?

La banda española Hombres G
La banda española Hombres G vuelve a nuestro país (Foto AP/Ginnette Riquelme)

Serán los mismos de la primera fecha:

PREFERENTE A: $6,431.90

PREFERENTE B: $4,687.20

PREFERENTE C: $3,906

PREFERENTE D: $3,335.50

LUNETA A: $3,087.50

LUNETA B: $2,715.50

LUNETA C: $2,095.50

BALCÓN A: $3,087.50

BALCÓN B: $2,839.50

BALCÓN C: $2,095.50

PISO 1A: $2,219.50

PISO 1B: $2,095.50

PISO 1C: $1,723.50

PISO 1D: $979.50

PISO 2A: $1,652.90

PISO 2B: $1,236.30

PISO 2C: $979.50

PISO 2D: $682

5 canciones icónicas de Hombres G que queremos escuchar en el Auditorio Nacional

Hombres G confirma dos conciertos
Hombres G confirma dos conciertos en México para octubre de 2026 dentro de su nueva gira internacional

La expectativa ante la presentación de Hombres G en el Auditorio Nacional genera interés entre los seguidores de la banda española.

El repertorio de la agrupación incluye temas que han marcado generaciones y que suelen ser solicitados por el público en cada concierto.

Aquí cinco canciones consideradas imprescindibles en cualquier espectáculo de Hombres G:

  1. Devuélveme a mi chica Conocida por su estribillo y energía, esta canción representa uno de los mayores éxitos de la banda y suele ser coreada por la audiencia en cada presentación.
  2. Venezia Este tema, con su peculiar introducción y melodía, figura entre los más recordados del grupo y mantiene vigencia en las listas de favoritos del público.
  3. Te quiero La sencillez de la letra y la emotividad de la música han convertido a esta canción en un clásico indispensable durante los conciertos de Hombres G.
  4. Marta tiene un marcapasos El humor y la narrativa de esta pieza la han consolidado como una de las más distintivas y celebradas del repertorio del grupo.
  5. El ataque de las chicas cocodrilo Su ritmo y letras pegadizas han asegurado su lugar como uno de los temas más emblemáticos y esperados en cada actuación de la banda.

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