7 frases de Gago tras la derrota de Boca ante Lanús: fuerte autocrítica, los “responsables” del mal presente y la “falta de actitud”

Por la fecha 20°, Boca perdió 1-0 con Lanús en el Estadio Ciudad de Lanús y sigue sin triunfos en el ciclo de Fernando Gago por la Liga Profesional. El Xeneize jugó un primer tiempo irregular, con falta de claridad a la hora de generar el juego y pocas situaciones de gol. En el complemento, el Granate fue superior, hizo figura a Leandro Brey y se llevó los tres puntos gracias a una anotación de Eduardo Salvio.

Tras el encuentro, en conferencia de prensa, Pintita dejó varias declaraciones para analizar sobre el rendimiento de sus dirigidos, la forma de jugar y cómo irá evolucionando el elenco de la Ribera con el correr del tiempo. “Creo que el primer tiempo fue el partido que quisimos jugar, nos faltó profundidad para encontrar las situaciones de ataque, nos faltó el pase final y esa decisión de atacar. El segundo tiempo no me gustó para nada el equipo, no se hizo nada de lo que habíamos planeado”, fue la fuerte autocrítica del DT.

Tras ser consultado acerca de cómo se revierte la situación, Gago respondió: “Se revierte trabajando. Tenemos un partido dentro de muy poco tiempo. Tenemos que tratar de entender que la situación no es buena, lo sabemos y nos tenemos que hacer responsables todos y partir de eso empezar a construir lo que queremos realmente”.

A su vez, le preguntaron sobre la verticalidad de Boca: “No comparto que queramos ser un equipo directo. Hay partidos en donde los equipos te llevan a jugar así. En el primer tiempo tuvimos mucho control de juego, tuvimos muchas situaciones para llegar a donde queríamos atacar. Obviamente que hay un juego y tratamos de aprovechar las situaciones que podemos generar por las bandas, porque también está la debilidad del rival, entonces hoy buscamos varias opciones, los extremos más centralizados, para ver dónde podíamos recibir y a partir de ahí encontrar los espacios. Pero el equipo lo vamos a ir encontrando con el correr de los partidos”.

“La actitud creo que todos los futbolistas la tienen cada vez que se ponen a jugar un partido de fútbol. No lo llevo a una cuestión de actitud. Tenemos que sostener más los primeros 45 minutos. Es trabajo, es tiempo. Acomodar al equipo desde la parte física y a partir de ahí que mejore”, comentó sobre la consulta por una supuesta falta de actitud de los jugadores.

También se refirió al ingreso después de mucho tiempo del chileno Medel por Ignacio Miramón: “Fue para solucionar las transiciones de Lanús. Nos faltó tener ese juego, no tuvimos el balón para crear el juego”. En tanto, sobre lo peor que hizo su equipo ante Lanús, agregó: “Lo que menos me gustó fue que nos faltó tener más control de juego en el segundo tiempo. Dejamos al rival tener mucho más el balón, nos posicionamos más bajos y ellos más alto”.

Para terminar, analizó los cuatro juegos que lleva desde su llegada y lo complicado que se le hace a Boca ganar como visitante. “Es muy poco el tiempo que tengo para analizar si hay una diferencia en cómo juega el equipo de visitante o local. Entendí que estoy en una institución que se merece tener una continuidad en el juego, en los resultados. Para eso vamos a trabajar, a entrenar, para cumplir el deseo que tengo de que seamos un equipo competitivo, que domine en toda situación, en los 90 minutos. Tenemos que hacer una autocrítica y trabajar a partir de ahí”.

El próximo desafío del Xeneize será en la Bombonera el miércoles 6 de noviembre cuando reciba a Godoy Cruz. Fernando Gago busca encontrar el rumbo del Xeneize para asegurar su puesto en la Copa Libertadores 2025, que hoy lo tiene a siete puntos con 21 en juego. Además, está a solo una unidad de salir de la zona de clasificación a la próxima Sudamericana.