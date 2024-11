La emoción de Franco Colapinto por el apoyo de los argentinos tras la muerte de su abuelo: “Fue un día difícil ayer y me hicieron sacar una sonrisa”

En medio de los rumores con respecto a su futuro, y mientras atraviesa el duelo por la muerte de su abuelo paterno, Leónidas Colapinto, el joven piloto argentino Franco Colapinto sigue dando de qué hablar en la Fórmula 1. En esta oportunidad culminó en la 12° posición en la Sprint Race que se llevó adelante en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos en el marco del Gran Premio de Brasil.

El oriundo de Pilar, de 21 años, comenzó la competencia en la decimocuarta ubicación de la parrilla y con el correr de las vueltas logró superar a algunos de sus rivales. Se destacan las maniobras en la largada contra el multicampeón Lewis Hamilton (luego el inglés recuperó el puesto) o ante el británico Ollie Bearman (reemplazó este fin de semana al danés Kevin Magnussen) en la última vuelta. Su compañero de equipo, el tailandés Alex Albon, culminó en el décimo puesto. ¿El podio? El ganador fue el británico Lando Norris, escoltado por su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri (le sedió la punta cerca del cierre de la carrera).

El argentino Franco Colapinto, de Williams culminó 12° en la Sprint Race (AP Foto/Ettore Chiereguini)

Durante una entrevista con ESPN, Colapinto se refirió a la mezcla de sensaciones que vive por estas horas en el Gran Premio de Brasil. “Fue un día muy difícil ayer. La verdad que estaba bastante triste, hoy estoy mucho mejor. Me levanté con buen ánimo. Mucha gente alentando. Es una lástima que haya pasado todo esto en este fin de semana, lo quería disfrutar de verdad; y me está costando. Gracias a todos los fans”. Y luego, añadió: “Es una locura, están lcoos. Gracias por venir, es lindo el apoyo. Gracias a ellos hoy estoy acá. Te sacan una sonrisa”.

El argentino analizó su performance en la primera carrera dentro del Gran Premio de Brasil: “Fue una carrera complicada. Un día ayer muy difícil. La pasé muy mal. Hoy estoy mejor, con ganas de tener un buen fin de semana”. Por la tarde (a las 15.30 de Argentina), el joven tendrá la clasificación para la carrera principal, que será este domingo a las 14.

En otro fragmento de la nota en zona mixta, Franco analizó la pelea con Hamilton: ”Lo tuve atrás todas las vueltas que pude hasta que me pasó. Fue una buena carrera. No me puedo quejar. Avanzamos un par de puestos, que era lo que queríamos. Ahora a trabajar para intentar hacer una buena clasificación y una buena carrera mañana”, remató.

Noticia en desarrollo...