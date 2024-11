Gran largada, el problema que le hizo perder la pelea con Hamilton y el sobrepaso en el final: lo mejor de Colapinto en el GP de Brasil

Franco Colapinto volvió a tener una buena largada en la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil en la Fórmula 1. Quien no pudo decir lo mismo es Lewis Hamilton, que perdió varias posiciones en el inicio del circuito de Interlagos, San Pablo, y bajó del 11° de la grilla de partida al 14°. El piloto argentino avanzó un puesto y se acomodó 13°, detrás de su compañero de equipo Alex Albon, que había arrancado noveno. Más tarde, el británico se reacomodó y terminó noveno.

Mientras buscaba adelantarse a su compañero de escudería, Colapinto aguantó todo lo que pudo a un agresivo Hamilton, quien lo atacó de forma permanente y lo superó tras 20 vueltas. Franco, que sufrió por la pérdida de aceite de un contrincante que iba delante suyo y lo hizo patinar a la salida de una curva, quedó 14°. Como Nico Hülkenberg detuvo su vehículo, el argentino volvió a quedar 13°. Sin embargo, sobre el final, llegó a Oliver Bearman en la última y cruzó 12° la línea de llegada.

“(A Hamilton) lo tuve atrás todas las vueltas que pude hasta que me pasó. Fue una carrera buena. No me puedo quejar. Avanzamos un par de puestos, que era lo que queríamos. Ahora a trabajar para intentar hacer una buena clasificación y una buena carrera mañana”, declaró Colapinto luego de la actividad en el circuito de Interlagos esta mañana.

En la previa, Colapinto y Hamilton habían tenido un divertido encuentro y cruce en las redes sociales. El argentino hizo un posteo en Instagram donde se mostró tomándose una selfie con el británico y luego mostró otra foto del año pasado, cuando todavía estaba en la Fórmula 3 y aparecía detrás del piloto de Mercedes, a lo lejos, fuera de foco. “Muchas cosas pueden pasar en un año...”, fue su mensaje. Hamilton compartió el posteo de Colapinto en sus historias de Instagram y además su escudería, Mercedes, le hizo un divertido pedido en X (ex Twitter). “No seas tímido, publica la selfie, Franco”. Además, en los comentarios del posteo del argentino, insistieron: “Necesitamos ver la selfie”.

En diálogo exclusivo con Infobae, Franco contó el detrás de escena de su posteo: “En la conferencia de prensa le decía a Hamilton que hace un año vine acá como invitado por el equipo Williams. Esa vez le sacaron una foto a él y yo estaba detrás con el teléfono, sacándole una foto a él y salió borrosa. Le conté la historia y se reía. Estar en una conferencia de prensa con él es una locura. Pensar en todo lo que me pasó en poco tiempo”.

Lando Norris ganó la carrera tras la orden de McLaren a Oscar Piastri de cederle la posición. Max Verstappen quedó tercero. No obstante, las autoridades de la Fórmula 1 indicaron que “los comisarios están investigando a Max Verstappen por una infracción del coche de seguridad virtual”. Vale mencionar que el neerlandés ya tiene una sanción de cinco posiciones para la carrera del domingo.

Noticia en desarrollo...