Max Verstappen también pidió por la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1: “Se merece un asiento”

Max Verstappen protagonizó una de las conferencias de prensa en Brasil (Foto: Reuters/Carla Carniel)

(Enviado especial a San Pablo, Brasil) Franco Colapinto hizo los méritos suficientes en apenas cinco Grandes Premios para continuar en la Fórmula 1. No es simplemente una opinión de sus fanáticos o de aquellos que más lo conocen en el día a día, es también la mirada que brindaron dos de las estrellas principales de la Máxima que ya lo vieron competir en la pista: Lewis Hamilton y Max Verstappen.

Luego de los elogios que le dedicó el mítico piloto británico, fue el tricampeón mundial neerlandés el que lo respaldó de cara a la temporada 2025 y justo cuando los rumores de un posible traspaso a Red Bull comienzan a crecer. “Merece un lugar en la Fórmula 1 con lo que ya ha demostrado”, aseguró la figura principal de la escudería del energizante que actualmente lidera el Campeonato de Pilotos, en la conferencia de prensa que compartió con Oscar Piastri (McLaren) y Yuki Tsunoda (VCARB).

Al neerlandés le preguntaron por los rumores de un posible arribo de Franco a su equipo: “Es complicado responder eso porque él todavía tiene un contrato con Williams. Por supuesto, está haciendo un gran trabajo y Williams se debe estar preguntando un poco sobre qué hacer con Franco. Pero para mí solo demuestra que los equipos en general deben estar más abiertos a poner jóvenes talentos. Y en confiar en ellos. Porque ahora tienes esta situación donde él es piloto junior de Williams y potencialmente tiene que irse o intentar encontrar otro lugar. ¿Verdad? Bueno, podrían haberlo subido al auto. Así que sí, es complicado. ¿Merece un lugar en la parrilla? Creo que con lo que ha demostrado hasta ahora, sí”.

Tsunoda, piloto principal de RB, podría reemplazar a Checo Pérez en Red Bull (Foto: Reuters/Carla Carniel)

El corredor japonés, del equipo satélite, tampoco esquivó a la pregunta sobre el argentino: “Me sorprendería que no consideren a Colapinto”, afirmó de cara al 2025. A Yuki le preguntaron también si estaba preparado para enfrentarse a Max con el mismo coche, teniendo en cuenta que es un candidato a ascender a Red Bull. “Sí. Él es el mejor piloto, con una grandísima habilidad y aprendería muchas cosas. Pero veamos si me llaman o no. Hay que centrarse en lo que hay que hacer”, aclaró.

No son dos palabras menores, ya que ambos son parte principal del Red Bull Team. Uno es la figura del equipo principal y el otro es el corredor experimentado de la escudería satélite, Racing Bulls. El actual hombre de Williams suena como una posible incorporación para ese equipo ante la teórica marcha del mexicano Checo Pérez, aunque todavía nadie se anima a confirmar si desembarcaría en el team principal o en el secundario llegado el caso.

Franco Colapinto protagonizó la primera conferencia de prensa del día con Hamilton y Stroll (AP Photo/Andre Penner)

Minutos antes, en la sesión para los medios que compartió con el propio Franco y Lance Stroll (Aston Martin), Hamilton había dicho: “Creo que se ha ganado el derecho a estar aquí. Todavía hay un asiento disponible (Sauber)”.

Max está transitando el momento más difícil de su equipo en la temporada. El rendimiento de Red Bull cayó y lo que era un predominio absoluto, ahora es un panorama de dudas. Todavía es el líder del Campeonato de Pilotos con 362 puntos, pero Lando Norris de McLaren (315) y Charles Leclerc de Ferrari (291) lograron recortarle la enorme distancia que había generado.

Al mismo tiempo, los flojos resultados de su compañero Checo Pérez impactaron directamente en la puja por el Campeonato de Constructores, donde Red Bull (512) cayó del primer al tercer lugar. McLaren ahora está al tope con 566 puntos, seguido por Ferrari (537).

“Creo que, en general, probablemente nos falte un poco de ritmo, sin duda. Podría haber sido mucho mejor. Desafortunadamente, no llegamos a entenderlo realmente en las tandas largas. Fue muy doloroso, especialmente cuando se trata de una batalla reñida con algunos equipos y estás un poco a la defensiva. Realmente necesitas maximizar todo lo que puedas y no pudimos hacerlo en México”, detalló sobre el rendimiento del equipo en el Autódromo Hermanos Rodríguez que albergó el GP de México.