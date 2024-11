Detuvieron a cinco barras de Defensores de Belgrano tras la brutal agresión a la Policía de la Ciudad

Detención de hinchas de Defensores de Belgrano

Cinco barrabravas de Defensores de Belgrano fueron detenidos esta madrugada tras una serie de allanamientos simultáneos en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, por las agresiones realizadas contra la Policía de la Ciudad el sábado 19 de octubre, antes del partido ante Mitre de Santiago del Estero, por el campeonato de fútbol de Primera Nacional.

Efectivos de la División Conductas Delictivas en Eventos Masivos y de la División Contravenciones y Faltas en Eventos Masivos llevaron a cabo las detenciones. Los barras están imputados por lesiones leves y graves en riña y atentado contra la autoridad, agravado por poner manos en la autoridad.

Intervinieron en el procedimiento efectivos de la División Conductas Delictivas en Eventos Masivos y de la División Contravenciones y Faltas en Eventos Masivos

“Hace 3 semanas, un grupo de violentos atacó en banda a nuestros policías durante el partido que se desarrolló en la cancha de Defensores de Belgrano. Uno de nuestros efectivos terminó con el maxilar fracturado”, explicó el Ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, para luego agregar que, esta madrugada, por orden del juzgado a cargo de la investigación, la Policía de la Ciudad realizó las detenciones pertinentes. “Al margen de lo que surja del debido proceso judicial, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, a través del Comité de Seguridad en el Fútbol, aplicará la máxima sanción de presencia en estadios para estos violentos pero también aplicaremos las sanciones pertinentes al club”.

“Vamos a seguir aplicando las sanciones que haya que aplicar cada vez que se incumplan las normas. No vamos a permitir la presencia de violentos en los espectáculos deportivos y tampoco vamos a permitir que toquen a un Policía de la Ciudad”, concluyó Wolff.

Incidentes en Defensores de Belgrano vs. Mitre

Los detenidos son todos mayores de edad y fueron identificados por el personal policial gracias a las imágenes captadas por personal de la División Video Operativo. Con esta información, el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 15, a cargo de la Dra. Karina Andrade, ordenó una serie de allanamientos en Palermo, Saavedra y Núñez, y también en San Isidro y Tigre. Los procedimientos simultáneos se llevaron a cabo esta madrugada con las detenciones de los cinco barras y el secuestro de la vestimenta que tenían el día de los hechos.

Por su parte, el Secretario de Seguridad, Diego Kravetz, sostuvo que “lo que sucedió en Defensores de Belgrano es el claro ejemplo de lo que no queremos que vuelva a pasar en un espectáculo deportivo. Vamos a trabajar para que estos delicuentes no vuelven a pisar nunca más una cancha de fútbol. Nuestro objetivo es claro: queremos que el fútbol sea un espectáculo familiar y no un lugar para los violentos que se esconden detrás de los colores”.

El pasado 19 de octubre, catorce efectivos de la Policía de la Ciudad fueron atacados por los barras en las afueras del estadio de Defensores, en Núñez, y en la tribuna local, por lo cual seis de los oficiales tuvieron que ser trasladados por el SAME para ser atendidos por las heridas y lesiones.

Parte de los elementos secuestrados en los allanamientos que se llevaron a cabo en la madrugada del viernes

Dos personas fueron entonces detenidas, entre ellas un dirigente del club, tomando intervención la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas 8, especializada en Eventos Masivos, a cargo del Dr. Maximiliano Vence, Secretaría del Dr. Mariano Petroselli. Por este hecho, el Ministerio de Seguridad, a través del Comité de Seguridad en el Fútbol, se aplicó al club la sanción de tres fechas sin público. Además, se instó al Club a sumar cámaras de seguridad un centro de monitoreo dentro del mismo.

El Dragón culminó en la séptima posición de la Zona B de la Primera Nacional, plaza que lo acreditó para disputar los octavos de final del Reducido por el segundo ascenso a Primera. El equipo conducido por Carlos Mayor se medirá ante Quilmes, este sábado, a partir de las 20:05 en el estadio quilmeño.