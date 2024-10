Arde la interna en la estructura de Red Bull: las durísimas frases de Checo Pérez a Lawson tras el GP de México de Fórmula 1

* El testimonio de Checo Pérez sobre Lawson

Arde la disputa interna en la estructura de Red Bull, que involucra Sergio Pérez, de escudería principal, y a Liam Lawson, corredor en el equipo satélite, Racing Bulls. Este fin de semana, algunos rumores desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, sede del Gran Premio de México, apuntaron a un retiro del crédito local, el reconocido Checo.

Las versiones apuntan a que el nacido en Guadalajara en 1990, sería eyectado y el compañero de Verstappen en 2025 sería el neozelandés de 22 años. Esto afectaría de forma indirecta al argentino Franco Colapinto, hoy en Williams, para que llegue a Racing Bulls a modo de préstamo, ya que el año próximo los pilotos titulares de la histórica escudería inglesa serán Carlos Sainz y Alex Albon.

En medio de este contexto, Pérez y Lawson se encontraron en pista y luego de la competencia, el azteca dijo lo suyo en la rueda de prensa: “Empecé muy bien. Hice una gran arrancada. Ya estábamos en décimo. Ha sido una penalización por haberme parado mal en la arrancada. Teníamos todo para ir adelante, pero desafortunadamente vino el incidente con Lawson y eso nos perjudicó bastante”.

El gesto de Liam Lawson a Checo Pérez en el GP de México de Fórmula 1

Y explicó una maniobra con el oceánico: “Aún con la penalización de los cinco segundos, ya estábamos en los puntos. Luego con Lawson, no he visto el incidente. Estoy por dentro, es mi curva, la curva 4, y corta la curva como si no hubiera un coche ahí. Me sorprende mucho cuando lo veo, pero ya no pude hacer nada y acabamos tocándonos, bueno y eso terminó”.

Retomando el accionar de Lawson, Checo lamentó: “Totalmente innecesaria. Estaba fuera de la pista. Le hice la maniobra en la curva 4 y en la 5 cruza la curva por fuera. Llegamos a tener daño los dos. Arruinó mi carrera y la suya”. Y sentenció: ”Eso no es asunto mío (saber si hablarán con Lawson) depende de ellos. Pero hoy le costó muchos puntos a Red Bull Racing, así que creo que deberían hablar con él al respecto. También hizo lo mismo con Fernando Alonso la carrera pasada, con Franco Colapinto al final. Fue una pena porque creo que podíamos haber sumado puntos”.

En otra maniobra, Lawson lo superó a Pérez en la recta principal y le hizo un gesto con los dedos. Sobre el oceánico, Pérez amplió: “Es un chavo que está llegando a F1, quizá trae demasiada presión, ganas de tener protagonismo. Si no abre la cabeza y aprende, seguirá haciendo este tipo de maniobras que quizá le cuesten el contrato el próximo año”.

”Creo que no tengo ninguna relación con él. Por la forma en que ha llegado a la F1, no creo que tenga la actitud adecuada para ello. Tiene que ser un poco más humilde, ¿sabes? Cuando el bicampeón del mundo (por Alonso) le dijo cosas el fin de semana pasado, lo ignoró por completo. Cuando llegas a la F1, obviamente tienes mucha hambre y demás, pero también tienes que ser respetuoso dentro y fuera de la pista”, agregó.

Y concluyó sobre el tema: ”No creo que esté mostrando la actitud adecuada para demostrar su valía porque creo que es un gran piloto y espero que pueda dar un paso atrás y aprender de ello”.

Acto seguido, respondió a los trascendidos sobre su supuesta salida de la Máxima: “Este ha sido un fin de semana complicado, digamos que el peor gran premio, porque el año pasado choqué yendo primero; mi sueño es ganar el Gran Premio de México y lo volveré a intentar el próximo año”. Y afirmó que regresará a su tierra “con mucha energía” después de todo el apoyo que la gente le brindó. “Me han dado demasiado. Vale la pena todo, no me rendiré y regresaré el próximo año más fuerte”, cerró.

Liam Lawson fue 16º este domingo y Sergio “Checo” Pérez terminó en el 17º delante de su gente. El mexicano que este año no ganó ninguna carrera y su último podio fue el tercer puesto en China en la quinta fecha.