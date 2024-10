Felipe Massa, con Infobae: “Colapinto es un piloto agresivo e hizo méritos para quedarse en la Fórmula 1″

Felipe Massa elogió a Franco Colapinto

Este fin de semana la Fórmula 1 correrá el Gran Premio de San Pablo, en Brasil. Siempre sonriente y con su habitual amabilidad, el piloto brasileño Felipe Massa, quien fue figura con Ferrari en la F1, se presta a la charla acordada de antemano con Infobae. “Están contentos los argentinos, eh”, le dice a este medio en clara referencia por la labor de Franco Colapinto, quien lleva disputadas sus primeras tres competencias en la Máxima. Su opinión es más que autorizada luego de 16 temporadas en la categoría, en las que consiguió el subcampeonato mundial de 2008, 11 victorias, 41 podios, 16 poles positions y 15 récords de vueltas.

Sigue luchando para que le reconozcan el título de 2008 tras el Crashgate, el mayor escándalo en la historia de la Máxima. “Vamos a ser campeón mundial, seguramente”, avisa quien también corrió en Sauber y Williams. “Estamos trabajando para la justicia del deporte. No depende de mí, sino del juicio y de las personas que están trabajando para eso. Confío y creo que podemos vencer”, confiesa, pero aclara que “no sé cuándo puede haber una definición”. Un reclamo similar al suyo es el que lleva a cabo Cora Reutemann, para que le reconozcan el campeonato de 1981 a su padre. “Cuando tienes una situación clara, y lo que pasó no es justo, cada persona, cada piloto, tiene que luchar por la Justicia. Fue otro punto, otro momento, pero algo aconteció de una manera que no fue justa”.

Luego se refirió a Colapinto y no hubo más que elogios del paulista de 43 años para el bonaerense, de 21. “Es un piloto que en pocas carreras en F1 demostró que tiene talento y capacidad para estar en la categoría por mucho tiempo. Es muy importante para incentivar a que los pilotos argentinos puedan levantar su bandera”, afirma. “Es un momento importante para la Argentina luego de tantos años sin un piloto en F1. Cuando yo estuve compitiendo no había argentinos así que me alegro por los amigos argentinos”, agrega.

Sobre las condiciones para conducir del joven de Pilar, asevera que “es un piloto bravo, agresivo, que en sus dos primeras carreras sumó cuatro puntos y corriendo en pistas diferentes como autódromos y callejeros como Singapur, que es una pista difícil. Allí hizo una largada agresiva, pero funcionó y no generó ningún incidente”.

Franco Colapinto adelante de Max Verstappen en México (REUTERS/Raquel Cunha)

Felipinho subraya que “es importante que Franco aprenda porque lo que está haciendo es generar experiencia para el futuro. Está haciendo todo lo posible para conseguir buenos resultados. Ya hizo méritos para quedarse en la F1. Tiene cualidades de un piloto mucho mejor de lo que uno pensaba. La primera carrera fue positiva y las siguientes mucho más”.

Al ser consultado si ve su irrupción como la que tuvo Max Verstappen, explica que “es muy difícil hacer una comparación con otros pilotos como Verstappen, pero luego de unas ocho carreras quizá se puede ver. Lo que viene en las próximas carreras dependerá de cómo le caiga a los autos de Williams. Todo dependerá de cuán competitivo se muestre Franco. Hoy hay mucha competición e incluso Gabriel Bortoleto (brasileño de la academia de McLaren) es otro piloto que merece correr en F1, siendo campeón en Fórmula 3 y ahora está liderando la Fórmula 2″.

Massa es el último brasileño que corrió una temporada completa en F1, en 2017, y explica por qué un compatriota aún no pudo emularlo de forma regular: “Recién hoy tenemos categorías de base muy buenas como la Fórmula 4 en Brasil y que permite llegar mejor preparados. Durante muchos años no tuvimos una categoría formativa y eso complicó a la formación de los chicos”.

En tanto que considera que los jóvenes actuales tienen mejores herramientas que en su época, cuando debutó con un Sauber en 2002. “Hoy las categorías promocionales son muy profesionales. También los trabajos en el simulador. Los pilotos llegan mejores preparados y a los que les toca debutar demuestran condiciones como Colapinto, Bearman (Ollie) y en su momento Lawson (Liam)”, analiza.

Franco Colapinto con el casco que homenajea a Carlos Alberto Reutemann (Foto CARLOS PEREZ GALLARDO / AFP)

Además, plantea lo bueno que sería que haya más autos en la Máxima y da su parecer de por qué ello aún no ocurre: “Sería bueno para los fans poder tener más autos, pero hay una política muy intensa la de la F1 como se pudo ver con Andretti”.

El último corredor que marcó un récord de vuelta para Williams, en Canadá 2014 (primera temporada de la tecnología híbrida), corrió el 5 y 6 de octubre en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez con el Chevrolet Cruze del equipo Lubrax Podium del Stock Car, la categoría más importante de Brasil.

Se sintió a gusto por volver a correr en el Oscar y Juan Gálvez, donde hizo su segunda visita: “Es un lugar que me genera placer estar aquí con la gente que pide tantas fotos y me da tanto cariño. Es especial correr en Buenos Aires en un lugar histórico”. Massa lidera el campeonato a falta de dos fechas y está cerca de obtener su primer título en autos de turismos. Si bien el Stock Car tiene un gran nivel y las presentaciones de sus boxes son al nivel de la F1, Felipe Massa vive su presente sin las presiones de la época en la que corrió en la Máxima y se lo nota feliz.