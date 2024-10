Un hincha de River compró el camión que Maradona usaba para ir a entrenar a Boca: cómo se recuperó y dónde está

El día que Diego Maradona fue a entrenar con un camión Scania

Diego Armando Maradona cumpliría hoy 64 años. Será recordado por siempre por toda su magia desplegada en un campo de juego, pero también por haber sido un personaje único fuera de las canchas. Dueño de miles de anécdotas, entre ellas se recuerda el día que fue al entrenamiento de Boca Juniors con un camión Scania 360 Topline de color celeste. Fue en la época de su último regreso al club, en 1997. A casi tres décadas, Infobae lo fue a buscar y pudo conocer su actual paradero.

En esos tiempos, en que el recordado astro integró el plantel xeneize a cargo de Héctor Rodolfo Veira, Diego se habría obsesionado con comprar un Scania y algunos plantearon que recurrió al camión para eludir el contacto con los medios. El miércoles 15 de octubre sorprendió cuando apareció junto a su representante, Guillermo Coppola, con el camión que tuvo un desperfecto a 100 metros del predio del Sindicato de Empleados de Comercio en Ezeiza donde por entonces se entrenaba el equipo de la Ribera. Un vecino de la zona se ofreció a llevarlo para que no tuviese que ir caminando, pero todos los cronistas presentes vieron que había ido con el camión. “¡Vieron qué linda maquinita! Ahora va a ser difícil hacerme notas: ningún periodista se va a poder colgar”, les dijo a los periodistas presentes.

Diez días más tarde jugó su último partido a nivel profesional y fue en el triunfo de Boca Juniors 2-1 ante River Plate en el Estadio Monumental. Disputó los primeros 45 minutos y en el segundo tiempo lo reemplazó Juan Román Riquelme, por entonces de 19 años y que venía de ser una de las figuras del campeón mundial Sub 20 en Malasia. Diego guardó el camión y una vez separado de hecho de Claudia Villafañe se mudó al Barrio Parque, donde sus vecinos no vieron con buenos ojos al Scania en una zona en la que también vivieron Flavia Palmiero, Marcela Tinayre, Mariano Grondona y Susana Giménez, entre otros.

Maradona con el Scania (Instagram)

Tiempo después, el camión fue comprado por una empresa de transporte, hasta que en 2012 fue adquirido por dos socios, Juan Carlos Rodríguez y Héctor Colombini. “Ese camión lo compró una empresa de transporte y como ellos trabajaban con equipos de frío y viajaban afuera, el camión como es de trompa no le daba el largo ya que se pasaba: por reglamento eran 20,5 metros y estos camiones con trompa llegaban a 22 metros. Viajaban a Chile y si te agarraba la Gendarmería te hacen la multa y no te dejaban circular”, le cuenta Rodríguez a este medio.

“Como no le servía el camión debieron venderlo. A través de un amigo que vende repuestos me comentó lo del camión y lo compramos en 2012 con mi socio, Héctor Colombini. Nos había llegado el rumor de que era el de Diego, pero cuando lo confirmamos al ver los papeles comenzamos las negociaciones. Lo compré más por saber que lo usó Diego que por el camión en sí”, recuerda.

“Están los papeles registrados y están otros detalles, por ejemplo, los pocos kilómetros que tenía ya que no salió a trabajar. Quedó con el objetivo de venderlo y ya estaba en un perfecto estado, solo un poco opaco en la pintura y con los fierros muy bien”, explica. Juan Carlos tiene 59 años y tenía 21 cuando Maradona brilló en la Copa del Mundo de México 1986. Es hincha de River Plate, pero “Diego va más allá, es de todos los argentinos. Todos queremos tener algo que haya sido suyo y poder cuidarlo y en nuestro caso se dio de poder tener el camión”.

El Scania de Maradona a puro drifting

Rodríguez destaca que “es un placer conducirlo porque si bien no soy de Boca, como todos los argentinos lo llevamos en el corazón a Diego. Sentí la calidez en el volante que él agarró y pensemos que ahí estuvo la mano con la que le metió el gol a los ingleses”. Pero este no fue el único camión que tuvo Maradona ya que condujo otro igual, pero de color negro. “Creo que ese Scania como estaba en una sucesión no lo pudieron transferir. Tengo entendido que quedó tirado en un galpón en Ezeiza”.

El empresario bonaerense oriundo de Capilla del Señor y que está a cargo de desarrollar un parque industrial, cuenta: “No lo veo todos los días porque está guardado en un galpón porque no lo usamos para trabajar, pero cada vez que voy a verlo me dan ganas de subirme y dar una vuelta. A veces digo ‘cómo me gustaría tener unos años menos y haber podido andar más tiempo con este camión’”.

El mítico Scania 360 Topline modelo 1996 con patente AVP 115 reapareció públicamente en 2022, en un evento de drifting. “Lo expusimos en el kilómetro 86 de la Ruta 8 donde yo estoy desarrollando un parque industrial. Hicieron un evento con autos preparados. Ahí nos propusieron hacer trompos con el camión y como conocíamos al chico que iba a subirse lo dejamos manejar. Sabíamos de sus condiciones. En un momento salió con el camión a tirar agua en el lugar que usaba como pista. Lo hizo girar y era una maravilla verlo, era una maravilla. Es un camión liviano (5 toneladas) y tiene mucha potencia en el motor (360 caballos) ya que arrastra 45/50 toneladas”, relata sobre los trompos que dio el vehículo que perteneció a Maradona.

Juan Carlos Rodríguez compró el camión de Maradona (Crédito: Gentileza Motor1)

También lo llevaron a otro evento en Mendoza y confiesa que cuando la gente se entera de que es el de Maradona “todo el mundo quiere sacarse fotos y subirse para tocar el volante. En especial los más chicos. Es el camión de Diego. Tenés que tomarlo con ese sentimiento”. Además, afirma que el propio Coppola se lo pidió prestado para la serie que recreó su vida y que interpretó Juan Minujín.

El recordado capitán de la selección argentina siempre manifestó su amor por los ´vehículos, en especial los autos. Desde sus inicios en el fútbol cuando se compró su primer coche, un Fiat 128. O ya en el Napoli una vez que alcanzó la gloria con la recordada Ferrari Testarossa negra. O el día que fue al Autódromo de Buenos Aires y fue acompañante de Oscar Aventin en la previa a una carrera de Turismo Carretera o haber girado arriba de un auto de rally.

Diego Armando Maradona es resistente al olvido porque forma parte del imaginario colectivo de los argentinos. Hizo feliz a un país con su zurda mágica y fuerte personalidad para ser un líder indiscutible de sus equipos y en especial de la Selección. Afuera de la cancha fue el autor de historias inolvidables como convertir en leyenda a un camión que hoy sigue siendo una atracción única para la gente.

El Scania de Diego Maradona en fotos:

27 años más tarde el camión luce en un buen estado

En las ventanillas hay imágenes de Diego

Esta foto se ubica en el parabrisas

Al camión se lo suele ver por Capilla del Señor

La parte trasera del Scania

El interior del vehículo

El camión es un modelo 360 Topline de 1996

El volante que empuñó Maradona

Pesa cinco toneladas y tiene 360 caballos de potencia

El frente del gigante en el que puede observarse la patente

El camión negro que estaría guardado en un galpón en Ezeiza (Twitter)

Crédito de las fotos: Motor1

Agradecimiento: Carlos Cristófalo - Pablo Ciaglia