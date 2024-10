6 frases de Gallardo tras la eliminación de River: del “Mineiro no fue más que nosotros” al “no me quito responsabilidad”

Luego de la dura eliminación de River Plate en la semifinal de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y analizó el empate 0-0 en el Monumental que dejó con las manos vacías al Millonario.

“Jugamos el partido que propusimos jugar. Lamentablemente no se nos dio el gol. Ese empuje que hubiese sido encontrar el gol durante todo el desarrollo no llegó. Cuando no llega el gol se empieza a desinflar la ilusión y se nos empezó a hacer cuesta arriba. El equipo insistió hasta el final e intentó generar por dentro y fuera, pero no tuvimos la conexión del gol y es muy difícil así. El esfuerzo lo hicimos”, comenzó el Muñeco en la sala de prensa del Monumental.

En cuanto a los motivos por los cuales cree que River no pudo sobreponerse al conjunto de Gabriel Milito en la serie, Gallardo respondió: “Cuando llegás a instancias de semifinales, se juegan los detalles y creo que el partido de visitante no fue el que propusimos jugar. En el desarrollo, Mineiro no fue mucho más que nosotros, sí pegó en los momentos justos y nos golpeó. Fueron tres goles de diferencia, ahí estuvo la clave. No en el desarrollo del juego, donde nosotros sí estuvimos muy por encima de Mineiro. Se defendieron muy bien. Si hubiésemos tenido las chances de conectarnos con el gol, hubiésemos tenido la esperanza de conseguir otros. Sin gol es imposible ganar, ese fue un punto clave”.

Acerca de lo que se le viene a River, que deberá buscar la clasificación a la próxima Copa Libertadores por tabla anual en la Liga Profesional, el Muñeco insistió en enfocarse en los 24 puntos que quedan en juego. “Hay que asimilar el golpe duro, reconocer que no nos alcanzó. Tenemos que levantarnos rápido y por lo menos parecernos al equipo que fuimos hoy. Más allá de la desesperación que había por ponernos en el partido, manejamos muy bien los tiempos, de no apresurarnos, ir por fuera y de llenar el área con conexiones desde los costados. Para poder tener esa continuidad y poder ganar, necesitamos que se nos abra el arco nuevamente”, reflexionó el DT.

* Marcelo Gallardo insistió con que a River no se le abrió el arco

Sobre el futuro y la posibilidad de sumar nuevos refuerzos, Gallardo no quiso entrar en detalles y aclaró que no va a apresurarse. “Primero tenemos que asegurarnos la clasificación. Cuando hay carencia de algo hay necesidad de cambiar la energía. No quiero anticiparme a lo que pueda pasar en un futuro cercano. Tengo que enfocarme en el funcionamiento del equipo. No tengo jugadores que no hacen goles, la energía tiene que cambiar”, expresó.

Por último, el técnico más ganador en la historia de River se hizo cargo de la eliminación de la Libertadores. “Cuando uno asume ya es responsable, no me voy a quitar responsabilidad”. Y agregó respecto a la frustración por quedarse a un paso de la final que iba a jugarse en el Monumental: “En cuanto a la ilusión estamos golpeados. Teníamos la final en nuestra casa y estamos ante una situación no agradable porque teníamos esa ilusión, como todos los hinchas, pero no pasó y hay que asimilarlo y dar la cara”.

“No me saco la responsabilidad. Rápidamente debemos sacarnos esta desilusión y volver a enfocarnos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Acompañar y respaldar a este equipo. A partir de mañana empezar a trabajar en el partido del sábado. Lo que pueda decir puede saber un poco, pero es así. Hay que volver a entrenar y jugar. No puedo venir con la cabeza gacha, también estamos golpeados como el hincha. Si algo hay que reconocer es al hincha de River, el sentimiento y la pasión que demostró con el resultado adverso, sin jugar bien, alentó, hizo un recibimiento como nunca antes vi”, cerró el entrenador.

* Gallardo habló del futuro de River