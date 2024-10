El particular análisis de Lawson tras el toque con Colapinto en el final del Gran Premio de México: “Fue un incidente torpe”

Qué dijo Lawson sobre el toque con Colapinto en el GP de México

Franco Colapinto volvió a completar una gran tarea en su quinta presentación en la Fórmula 1. Después de largar en el 16° puesto, el piloto argentino logró recuperar varias posiciones en la pista y llegó a ubicarse entre los 10 primeros, pero cuando ingresó a boxes a cambiar los neumáticos cayó en el clasificador. A pesar de eso, pudo ganar varios lugares y estuvo cerca de acabar en zona de puntos (12°) en el Gran Premio de México.

Uno de los mejores movimientos de Franco a bordo de su Williams se vio en el final de la prueba cuando logró sobrepasar a Liam Lawson. En el giro 66, el argentino logró avanzar y superar al oriundo de Nueva Zelanda en su Racing Bulls. Colapinto aprovechó la velocidad en el cierre de la recta principal y, a pesar que su rival cuidó el sector interno de la curva, el número 43 aprovechó para adelantarlo por el exterior.

El piloto de RB intentó llevar la maniobra al límite y ocasionó que Franco pasara sobre los límites de pista, pero el albiceleste se impuso. Con la cuerda a su favor, Colapinto estiró la frenada y giró por delante de Lawson que, casi sin espacio, lo tocó en la rueda trasera y se le rompió una parte del alerón delantero.

Una vez que terminó la prueba en el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez, Franco fue sancionado por los comisarios deportivos. Al argentino le dieron una penalidad de 10 segundos que finalmente no modificó su posición final en la grilla de llegada. Una vez que se terminó la carrera, a Lawson le preguntaron su mirada sobre la maniobra mano a mano con Colapinto.

“Honestamente, le di espacio en la curva 2 y él trajo mucha velocidad también, más de lo que esperaba”, fue el primer comentario del piloto neozelandés en diálogo con la cadena Sky Sports.

* La maniobra entre Colapinto y Lawson en el Gran Premio de México

“Traté de salir de él, pero sólo agarró la rueda. No es realmente su culpa o algo por el estilo. Fue un incidente torpe”, agregó ante la consulta de la periodista a cargo de las notas que se realizan en el paddock luego del Gran Premio.

“Intenté dejarle espacio en la curva 1, luego le dejé mucho espacio en la 2, pero obviamente llevaba mucha velocidad y, en ese momento, cuando vi la velocidad que llevaba intenté frenar y salir de ahí, pero me quedé sin espacio”, concluyó en su explicación el joven que es parte de los rumores sobre cambio de butacas en la estructura interna de Red Bull.

El que también se refirió a su cruce en pista fue el propio Colapinto. “No estoy totalmente de acuerdo”, fue la primera respuesta del piloto argentino en una charla con F1TV. Además, se encargó de comparar lo ocurrido con el incidente que protagonizaron Verstappen y Norris en Austin.

“Creo que es algo parecido a lo que pasó con Lando (Norris) y Max (Verstappen) en Austin. Es uno de esos casos donde el que está adentro te empuja fuera de la pista. Yo estaba, creo, ligeramente por delante en el vértice y él frenó sobre el polvo y se fue largo y me empujó fuera. Y luego rompió el alerón delantero solo”, indicó Franco.

Para cerrar, Colapinto apuntó contra los comisarios por su penalización de 10 segundos, al analizar que lo sancionaron porque el auto de Lawson sufrió la rotura de la parte delantera de su monoplaza. “Creo que está más relacionado con lo que le pasó a Liam que rompió su alerón delantero, que no es mi culpa, y ellos se fijaron más en esa consecuencia. Por eso me penalizaron con diez segundos. Creo que los comisarios no deberían mirar la consecuencia de lo que pasó después del pequeño incidente”, concluyó.