La arriesgada maniobra de Colapinto para superar a Lawson en el GP de México de Fórmula 1: la polémica sanción que recibió

En una accidentadísima carrera en el Gran Premio de México, en el que los choques y las asperezas empezaron desde la largada, Liam Lawson se anotó en gran parte de las polémicas. Después de pelearse en pista, y por radio, con Sergio Pérez, tuvo un toque con Franco Colapinto cuando este lo sobrepasó en un duelo de rookies. El argentino tuvo otra buena actuación en la Fórmula 1 y finalizó en el puesto 12°, aunque recibió una penalización por parte de la FIA por el choque que tuvo con el auto de Racing Bulls. Al haberle sacado más de 12 segundos a su principal perseguidor (Esteban Ocon), no perdió posiciones.

Ambos partieron con una estrategia similar, ya que utilizaron neumáticos duros en el arranque. A pesar de eso, el de Williams soportó estirar más vueltas el stint y entró a los boxes para cambiar a gomas medias en la vuelta 48. El pilarense pudo recortar los 10 segundos que tenía de diferencia contra el neozelandés rápidamente en el giro 66.

Colapinto aprovechó la buena velocidad punta que tiene el monoplaza en la larga recta principal, sumado al uso del DRS, y eligió el momento exacto para subir una posición. Lawson cuidó el sector interno de la curva y el argentino aprovechó para adelantarlo por el exterior. El joven de RB intentó llevar la maniobra al límite y ocasionó que Franco pasara sobre los límites de pista, pero el albiceleste se impuso.

Con la cuerda a su favor, el corredor de Williams estiró la frenada y giró por delante de su rival, que, sin mucho espacio para doblar, lo tocó en la rueda trasera derecha. Este roce, según los comisarios de pista, fue culpa del argentino, que fue muy agresivo en la maniobra y no le dejó sitio para doblar, por lo que causó una colisión.

“No tenía ningún lugar adonde ir”, explicó la maniobra Lawson en el team radio. Este mínimo roce le ocasionó severos daños en el air plane izquierda al auto de Racing Bulls y tuvo que entrar a los boxes para cambiar el alerón delantero, algo que le hizo perder muchas posiciones en la grilla.

“Él frena muy tarde, se pasó. Venía por el polvo y me dejó sin pista. Después cuando quiso volver me tocó, pero no pasó nada”, comentó Colapinto en la conferencia de prensa sobre el momento. Además de la buena noticia que tuvo al sobrepasarlo en la pista, esta acción puede tener repercusión en su futuro, ya que en los últimos días comenzó a esparcirse un rumor en el paddock sobre un posible interés de Red Bull por el argentino.

Justamente, varios pilotos se están peleando por la segunda butaca para la próxima temporada en la escudería de los dos toros. Checo Pérez no tuvo una buena presentación en el GP de su casa y terminó en el último lugar de la grilla, pero tuvo una durísima disputa con Lawson sobre el circuito, que es el principal contendiente a sacarle su puesto en 2025.

En el primer cuarto de carrera, ambos se cruzaron en pista y se sacaron chispas. El piloto local fue al límite contra el nacido en Nueva Zelanda y lo sacó de la pista en la curva cuatro, pero al volver le devolvió la agresividad y le causó un daño en el side pod derecho, que derivó en que el monoplaza perdiera rendimiento de forma notable. Esta pelea siguió a lo largo de los 71 giros y se agravó sobre el final, en el que ambos pilotos tuvieron un cruce de palabras.

Estos no fueron los únicos cruces en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ya que Max Verstappen hizo lo propio con Lando Norris y recibió 20 segundos de penalización por sacarlo de la pista, en dos maniobras en el que el tricampeón del mundo fue extremadamente agresivo. Estas peleas fueron aprovechadas por los pilotos de Ferrari que ganó la carrera con Carlos Sainz, mientras que Charles Leclerc finalizó tercero. La acción seguirá la próxima semana en el Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos. De esta manera, se cerrará la gira por Latinoamérica en la Fórmula 1.

EL COMUNICADO CON LA SANCIÓN A COLAPINTO:

Franco Colapinto fue sancionado por su maniobra de sobrepaso a Lawson

