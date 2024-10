Sorpresa en la Fórmula 1: la oferta que Red Bull le habría hecho a Franco Colapinto y la principal traba para su fichaje

Franco Colapinto estaría en la órbita de Red Bull (REUTERS/Henry Romero)

Una noticia sacudió por completo el mundo de la Fórmula 1 en los últimos días y cada vez toma más fuerza. Franco Colapinto, luego de su gran irrupción en la Máxima, llamó la atención de Red Bull, una de las principales escuderías del circuito.

Más allá de las versiones que habían circulado en los últimos días, el rumor creció en las últimas horas con una información sorpresiva: Roberto Chinchero, periodista de Sky Sports Italia, aseguró que el argentino ya recibió una oferta desde Red Bull.

“La propuesta está ahí, Milton Keynes puede ofrecerle un asiento”, advirtió el especialista italiano al referirse sobre el futuro del joven de 21 años. No obstante, Chinchero explicó que las negociaciones no serán sencillas. “Pero la tarjeta es de Williams, que lo tiene en su programa Junior desde hace dos años y no es seguro que estén dispuestos a cederlo”, manifestó. Este punto podría ser la principal traba en la negociación, ya que se cree que la escudería británica preferiría dar al argentino en condición de préstamo para que luego regrese con más rodaje, algo que uno de los equipos más fuertes de la parrilla estaría lejos de aceptar. Si bien el hombre de Sky no aclaró cuál sería la propuesta de la escudería del energizante, la lógica indica que sería para ocupar una butaca en el elenco satélite tal cual circuló en los últimos días.

Hay que tener en cuenta que el primero en marcar esta posibilidad fue el periodista inglés Joe Saward, quien expresó que ante las buenas sensaciones que dejó Liam Lawson, el neozelandés podrá dar el salto al team principal de Red Bull en lugar del mexicano Checo Pérez, dejando de esta manera un lugar vacante en Racing Bull; el equipo satélite de la escudería. “Puede que hayan encontrado una solución a la vacante que Lawson podría crear en VCARB, ya que Franco Colapinto está haciendo un gran trabajo para Williams y no tiene asiento para 2025, ya que el equipo está comprometido con Alex Albon y Carlos Sainz. Se dice que Red Bull está husmeando en Franco. Sainz y Albon permanecerán en Williams al menos hasta finales de 2026, por lo que no hay espacio en este momento para el piloto argentino, mientras que Red Bull necesita un joven fuerte...”, sostuvo.

Otro punto que agiganta los rumores en los pasillos del Autódromo Hermanos Rodríguez por estas horas es que ningún protagonista optó por desmentir esta información y al ser consultados esbozaron respuestas ambiguas o sin dar demasiadas precisiones.

James Vowles, jefe del equipo Williams y uno de los principales promotores del joven piloto argentino para que tenga un lugar en la parrilla en 2025, fue consultado en Sky Sports F1 durante la segunda práctica del Gran Premio de México sobre una teórica conversación con Helmut Marko, asesor clave en la elección de pilotos para Red Bull. “Es una pregunta muy atrevida, pero como puedes imaginar si estás en una negociación sensible no dices nada públicamente. No puedo realmente responder a eso”, se limitó a responder.

“Si no corre en otro lado, estará con nosotros como piloto de reserva y hará pruebas con los monoplazas antiguos para mantenerlo básicamente vigente. Y como hemos visto este año, hay suficientes oportunidades en las que pilotos de reserva pueden dar un paso al frente”, remarcó.

Helmut Marko se refirió al futuro de Franco Colapinto (REUTERS/Carlos Perez Gallardo)

El propio Helmut Marko, una de las principales cabezas de Red Bull, también se refirió a este tema durante una charla con el diario Kleine Zeitung. “Es una situación inusual”, comenzó su relato, para luego agregar: “No destacó en ninguna categoría junior. Por supuesto que fue bueno, pero no excepcional”. Sin embargo, esta situación cambió con su debut en la categoría reina del automovilismo. “Golpeó con frialdad, a pesar de que fue arrojado al fondo como Liam Lawson con nosotros”.

En este contexto, el periodista del diario austríaco, Matthias Janisch, planteó en dicho artículo la chance del desembarco de Franco: “Con todos los elogios, naturalmente surge la pregunta de si el argentino no sería también una opción interesante para los Bulls”. “Una cosa está clara, en la Fórmula 1 todos hablan con todos”, aceptó Marko cuando le preguntaron por una posible negociación con Colapinto. Sin embargo, a pesar de abrir esa puerta, puso sobre la mesa que existiría una gran traba para ficharlo: “El problema con él es que tiene un contrato a largo plazo con Williams”.

Los británicos actualmente tienen sus butacas para 2025 ocupados por el tailandés Alex Albon y el español Carlos Sainz, que llegará desde Ferrari. La idea de Vowles es cederlo, “pero eso no es interesante para ningún equipo. No quieres entrenar a un piloto para otro equipo”, explicó Marko sobre esa idea que tienen desde Williams. Y es lógico: las escuderías tienen sus propios programas de formaciones de corredores, por lo que suena extraño que algún equipo ceda su asiento para formar a un corredor de la competencia.

El otro lugar en la parrilla para la próxima temporada de la Fórmula 1 está en Sauber, que tomaría la decisión sobre el compañero de Nico Hülkenberg hacia mediados de noviembre. En carrera, además del argentino, figuran el finlandés Valtteri Bottas, el brasileño Gabriel Bortoletto y el alemán Mick Schumacher.

Por lo pronto, Franco está enfocado en hacer un buen fin de semana en Ciudad de México. Comenzó su camino en la Máxima con un 12° puesto en el GP de Monza. Luego sumó sus primeros puntos en su segunda carrera, al finalizar 8° en Bakú. Tras el 11° en Singapur y 12° en la Sprint Race de Austin, el bonaerense volvió a meterse en zona de puntos al culminar 10° en la carrera principal en Austin. De esta manera cuenta con cinco unidades en el campeonato de pilotos.