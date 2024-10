Preocupación en Boca Juniors por la lesión de Kevin Zenón: cómo se fue del estadio y la reacción de Gago con el árbitro

La dura entrada de Pata Castro que lesionó a Zenón en el Boca-Gimnasia

Boca avanzó a las semifinales de la Copa Argentina. Tras igualar 1-1 contra Gimnasia, el arquero Leandro Brey se transformó en la figura del partido en la tanda de penales: atajó cuatro de los cinco disparos del equipo rival para asegurarle al equipo de Fernando Gago seguir en carrera en el torneo que entrega una plaza para la Copa Libertadores 2025.

Más allá de la actuación del joven portero, que fue superlativa y decisiva para el pasaje del Xeneize a una nueva instancia del certamen, la nota negativa para el equipo ganador fue la lesión de Kevin Zenón. Corría el minuto 91 del partido cuando el ex volante de Unión tenía el control de la pelota en campo contrario y avanzaba al área cuando Nicolás Garayalde lo tumbó con una fuerte infracción desde atrás.

Rápidamente, el jugador de Boca comenzó a mostrar signos de mucho dolor y hasta hizo el gesto de cambio con sus manos, lo que generó preocupación en los primeros compañeros que se acercaron a ver cómo se encontraba, entre ellos estuvieron Pol Fernández y Luis Advíncula. A pesar de la dura entrada, el árbitro Jorge Baliño ni siquiera le mostró tarjeta amarilla al reciente ingresado en el Lobo platense.

Tras el ingreso al campo de juego de los médicos de Boca, los especialistas revisaron al zurdo, que tuvo que salir en camilla. Al que se lo vio sumamente molesto durante toda la escena fue al entrenador xeneize. Gago se quejó de manera airada con el cuarto juez, al que le mencionó: “está hace media hora tirado y ni siquiera una tarjeta”, se escuchó al ex mediocampista en la transmisión de TyC Sports.

Qué le dijo Gago al árbitro Baliño tras la lesión de Zenón

Más allá de ese momento, Gago volvió a mostrar su descontento frente a la situación que vivió Zenón una vez que terminó el tiempo regular. Antes de la tanda de penales, el DT se acercó al centro del campo y, junto a Marcos Rojo y otros futbolistas, comenzó un diálogo con Baliño sobre la infracción. En la charla, se puede apreciar que el técnico le consultó su mirada sobre la jugada y las razones de por qué no había mostrado tarjeta, mientras el juez le respondió. En el final, el ex número 5 dice: “Lo rompió, me lo rompió”.

Mientras eso sucedía, Zenón estaba en el banco de suplentes con claros signos de dolor. Al mismo tiempo, era consolado por Edinson Cavani y el resto de los futbolistas del Xeneize en la previa a la definición que terminó con la victoria de Boca en los penales.

A la espera de un parte médico oficial por parte del club con sede en la calle Brandsen 805, lo que hay marcar es que el mediocampista que lleva la dorsal 22 se fue del estadio Marcelo Bielsa de Newell’s con una bota para proteger la zona del tobillo izquierdo afectada. Cuando restan menos de dos meses para el final de la temporada, habrá que ver qué dirá el estudio que se realizará durante este jueves el volante para determinar cuál será su recuperación.

“Mañana le vamos a hacer los estudios correspondientes. No puedo decir nada ahora porque no lo sé”, fue lo único que alcanzó a comentar Gago en la conferencia de prensa posterior al duelo contra Gimnasia, que determinó que su equipo avanzó a semifinales. En la próxima instancia, su rival será el líder de la Liga Profesional, Vélez. A la espera de saber en qué fecha se disputará ese cruce, habrá que ver si Zenón podrá ser de la partida tras el duro golpe que sufrió.

Así se fue Zenón de la cancha tras la dura infracción que recibió