Impacto en la Fórmula 1: un jefe de Red Bull elogió a Franco Colapinto y habló sobre su futuro

Helmut Marko elogió a Franco Colapinto (Foto: Reuters/Leonhard Foeger)

Tres carreras le bastaron a Franco Colapinto para demostrar a todo el mundo de la Fórmula 1 las capacidades perfectas que requiere un piloto: velocidad, habilidad en el volante, valentía a la hora de realizar maniobras peligrosas y carisma por fuera del asfalto. Su rendimiento en el monoplaza de Williams llamó la atención de los grandes equipos de la Máxima y, tras las palabras de Christian Horner que destacó al argentino como “un piloto a seguir”, el asesor deportivo de Red Bull Helmut Marko siguió en la misma línea que el jefe de la escudería: “Es definitivamente alguien para el futuro. Lo que demostró en Bakú y en Singapur fue muy, muy bueno”

Marko, quien también es el coordinador del programa de jóvenes pilotos que forma la escudería de los toros hace más de dos décadas, ubicó a Colapinto como una de las opciones que están barajando para ocupar el asiento del primer equipo en los próximos años. A pesar de que Sergio Pérez tiene contrato hasta la próxima temporada y que Max Verstappen es el dueño indiscutible de la otra butaca, el team está trabajando en un potencial reemplazo para Checo cuando llegue el momento.

Red Bull cuenta con un gran proyecto para formar a sus propios corredores desde su juventud -a los cuáles les suele dar rodaje en su segundo equipo RB Racing-, pero en las últimas horas empezó a emparentarse el nombre de George Russell como un fuerte pretendiente a subirse al monoplaza azul. “Russell está a la par con Hamilton en la clasificación, si no más rápido. Pero está relacionado con Mercedes y ahora, creo, nos estamos centrando en nuestros juniors”, comentó Helmut en diálogo con el sitio especializado Motorsport.

Helmut Marko en diálogo con Max Verstappen y Christian Horner (Foto: Reuters/Benoit Tessier)

En esa línea, el austriaco elogió al piloto argentino por su nivel demostrado en pista y lo utilizó de ejemplo para resaltar la importancia que tienen los más jóvenes. “Lo vemos con Colapinto, por ejemplo, cómo un hombre relativamente inexperto y no muy exitoso en las series junior, aunque hay que decir que nunca tuvo los mejores equipos, pero qué increíble rendimiento está teniendo ahora”, aseguró Marko.

Cuando le preguntaron “si estaría interesado en contar con el piloto argentino en algún momento”, Marko aclaró: “Creo que tiene un contrato a largo plazo con Williams y es definitivamente alguien para el futuro. Lo que demostró en Bakú y en Singapur fue muy, muy bueno”.

Es el tercer elogio que le llega al argentino por parte de Red Bull, ya que también se suman las palabras de Horner indicando “que están mirando a Colapinto” y las de Checo Pérez. El mexicano ya había halagado al nacido en Pilar cuando no lo pudo pasar en el asfalto, aclarando que “es muy difícil de adelantar”, pero, no conforme con eso, también le tiró flores en conferencia de prensa: “Espero de verdad por Franco que sea capaz de conseguir ese asiento de Audi (por Sauber) para él. Sería una pena que después del trabajo que está haciendo no consiguiera un asiento para el año que viene”

Franco Colapinto habló sobre su relación con Alex Albon. (Foto: Reuters/Maxim Shemetov)

Las dudas sobre su rendimiento en el monoplaza de Williams se esfumaron desde su primera vuelta en Monza y el argentino es consciente de lo que está logrando en la categoría, manteniendo su expectativa de seguir pilotando en la Fórmula 1 en la próxima temporada. De esta manera, se mostró confiado en su rendimiento en la Máxima y en las comparaciones con Alex Albon. “Yo sé lo que puedo hacer, y esperaba ser rápido. Aunque no tenía mucha experiencia con el auto, esa era la idea del equipo. Así que estoy contento de ayudar al equipo. Creo que es un gran paso adelante para Williams”, comentó Franco respecto a su adaptación en palabras que reprodujo Motorsport.

Seguido a esto, Colapinto resaltó la importancia que tuvo su compañero en la adaptación en la Fórmula 1 y la buena relación que se está forjando entre ambos desde su debut. “Alex me ha ayudado mucho desde que llegué a la Fórmula 1. Tener un referente que, en mi opinión, es uno de los mejores de la parrilla, es realmente positivo, y me ha ayudado a hacer todos estos pasos mucho más rápido desde que llegué a Monza. Creo que es una gran manera de empezar tener un compañero de equipo así”, destacó.

El debut en Monza en el que se ubicó en el puesto 12°, los cuatros puntos cosechados en Azerbaiyán con su octavo lugar y finalizar la posición 11° en Singapur, le permitieron a Colapinto grabar su nombre en la Fórmula 1 y acaparar los flashes y los elogios de pesos pesados en la Máxima. Ahora, el argentino deberá esperar hasta el 20 de octubre para volver a competir, que es cuando se celebrará el Gran Premio de los Estados Unidos. Luego, restarán cinco fechas para terminar la temporada y evidenciar que tiene el nivel necesario para seguir compitiendo en el 2025.