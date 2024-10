La frase de uno de los responsables de Red Bull que le abrió una puerta a Colapinto en la Fórmula 1 en 2025

Helmut Marko planteó un posible cambio que abriría una chance para que Franco Colapinto pueda seguir corriendo de titular en 2025

Hay mucha expectativa en el público argentino por el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Se sabe que el piloto de Williams será titular hasta fin de temporada y de no abrirse una alternativa, en 2025 cumplirá el rol de piloto de reserva en la escudería inglesa. Sin embargo, como le aseguró a Infobae la mánager del piloto, María Catarineu, en la “F1 todo es dinámico y las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana”.

De momento, hay dos puertas que aún están abiertas. Una es en Sauber, donde el propio jefe de Williams James Vowles estaba en conversaciones para que Colapinto tenga una chance en el team suizo, y la otra es en Racing Bulls, el equipo satélite de Red Bull.

De un tiempo a esta parte, desde Red Bull comenzaron a elogiar a Colapinto, ya sea el team-manager, Christian Horner, y el asesor del equipo, Helmut Marko, una de las personas más influyentes de la escuadra austriaca y de la otra con sede en Faenza.

En Racing Bulls, Liam Lawson reemplazará desde el próximo fin de semana a Daniel Ricciardo y será compañero de Yuki Tsunoda, quien tiene chances de correr en Red Bull y compartir escudería con el tricampeón mundial, Max Verstappen, según adelantó Marko en diálogo con a F1-Insider.com: “Tsunoda es un candidato para conducir junto a Max en 2025. Las carreras restantes de esta temporada decidirán cómo serán nuestras parejas de pilotos para el próximo año”.

Helmut Marko y Christian Horner elogiaron a Colapinto (REUTERS/Leonhard Foeger)

Una cosa es segura: el neozelandés Lawson tendrá una especie de carrera eliminatoria contra Tsunoda. Quien lo haga mejor se convierte en candidato a Red Bull. Según se desprende de los testimonios de Marko, vuelve a ponerse en duda el futuro de Sergio “Checo” Pérez.

Luego se decidirá si la actuación de Pérez fue lo suficientemente buena como para darle al mexicano de 34 años un año más al lado de Verstappen. Pero Marko ya tiene un claro favorito. “Me imagino muy bien que un piloto junior conducirá junto a Max”. Y explicó: “Decidimos comparar a Lawson y Tsunoda. Tienen el mismo material, las mismas condiciones y ahora todos tienen seis carreras para demostrar quién de los dos es el mejor”.

“Comenzamos con la filosofía de dar a los jóvenes pilotos la oportunidad en la Fórmula 1″, agregó Marko. “Sebastian Vettel, Max Verstappen y Daniel Ricciardo son sólo tres ejemplos. Los demás siguen ahora esta filosofía. Mercedes le está dando la oportunidad a Kimi Antonelli, Haas le está dando la oportunidad a Oliver Bearman, Williams le está dando la chance a Franco Colapinto y, afortunadamente, parece que Audi ahora también está pensando seriamente en el joven Mick Schumacher”.

Yuki Tsunoda y Liam Lawson sonríen para la foto, pero desde este fin de semana se iniciará una feroz competencia entre ellos (Photo by Peter Fox/Getty Images) // Getty Images)

El planteo de Marko es apoyado por expertos para una posible decisión a favor de Tsunoda. Esto es lo que dice el ex piloto de F1 Anthony Davidson sobre los japonés: “Tsunoda venció a los más experimentados Nyck de Vries y Daniel Ricciardo. Esto no puede ser una coincidencia”. Pero lo crucial, según el actual comentarista de Sky: “Tsunoda es un piloto controvertido. No puedo imaginar que Max lo destruiría mentalmente como a todos los demás. Es un personaje resistente”.

¿A donde encaja Colapinto en esta historia? Si lo llegan a bajar a Checo Pérez y promueven a Tsunoda a Red Bull, se abrirá una posibilidad en Racing Bulls. Además, cabe recordar que Lawson fue asegurado por estas seis carreras y aún no está confirmado para 2025 por lo que si el neozelandés no cumple quizá el argentino tenga otra posibilidad.

Este fin de semana volverá la acción de la F1 con el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas. Será otro escenario desconocido para Franco Colapinto quien también correrá por primera vez una carrera Sprint.