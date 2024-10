Los tenistas argentinos no hicieron pie en el inicio de los ATP 500 de Basilea y Viena

Francisco Cerúndolo no pudo con el griego Tsitsipas en el inicio del ATP 500 de Basilea (Reuters/Ed Sykes)

Mientras en Brasil continúa la Gira Sudamericana con el Challenger 100 de Curitiba, en Europa se disputa la segunda semana consecutiva de torneos ATP sobre canchas de cemento bajo techo. Luego de pasar por Amberes, Estocolmo y el exótico certamen que albergó Almaty, Kazajistán, es el momento de dos tradicionales competencias del circuito: Basilea y Viena.

La ciudad suiza no les trajo suerte a nuestros representantes desde el día inaugural. El sábado llegó la primera derrota con Facundo Díaz Acosta en la ronda inicial de la clasificación. El jugador del Club Comercio, último campeón del EIB+ Argentina Open el pasado febrero, no pudo con el indio Sumit Nagal por 7-5, 6-7(3) y 6-7(5), en una batalla que rozó las cuatro horas de partido. Más tarde, el sorteo del cuadro principal no fue para nada beneficioso para los protagonistas albicelestes.

Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo, quienes realizaron este martes sus estrenos, quedaron emparejados con Ben Shelton y Stefanos Tsitsipas, el 23 y 11 del escalafón internacional, respectivamente, y cuya formación fue en la superficie del certamen. Durante la mañana de nuestro país, el platense cedió ante el estadounidense por 3-6 y 4-6. El duelo, más allá del resultado, tuvo una polémica que recorrió el mundo entero e hizo estallar las redes sociales.

Tommy servía 2-3 (15-30) en el primer set, cuando su rival ejecutó un drive fuera de la pista. El umpire, Arnaud Gabas, interpretó que la bola pegó en el sudamericano y convalidó el punto para el oriundo de Atlanta. Tras ello, el argentino sufrió un quiebre y no logró recuperarse. Si bien intentó debatir con la máxima autoridad para que retrotrajera su decisión, éste no lo hizo y el cotejo continuó con normalidad. Tras la derrota, Etcheverry dejó un claro mensaje en las historias de su cuenta oficial de Instagram: “Increíble que todavía no tengan un review, @atptour. Estas cosas no pueden seguir pasando”.

Tomás Etcheverry utilizó su cuenta de Instagram para descargar contra la ATP después del fallo que lo perjudicó en el duelo de primera ronda ante el estadounidense Ben Shelton

Más tarde, fue el turno de Cerúndolo ante el griego. El mayor de los hermanos perdió por un apretado 6-3, 6-7(3) y 7-6(4), en un partido que realmente tuvo de todo. En el segundo parcial, Fran produjo una recuperación que hizo ilusionar. Levantó tres break points en el 0-2, sacó 2-4 (15-40) y 1-3 en el desempate. Tras ello, mantuvo su tenis en alza y en el definitorio contó con chances. Tuvo un punto de quiebre en el 4-4, sirvió 6-5 para sellar el triunfo y hasta 4-2 en el tie-break. De todas formas, el griego sacó chapa y ganó seis puntos seguidos para avanzar a la segunda instancia.

En tanto, desde Austria, tampoco llegaron noticias provechosas para el tenis nacional. Mariano Navone y Miomir Kecmanovic fueron los asignados para abrir una jornada cargada de emoción en el Wiener Stadthalle, dedicada al local Dominic Thiem. El ex número tres del ranking y campeón de Grand Slam en el US Open 2020, le puso punto final a su carrera luego de la derrota en la primera ronda ante el geselino Luciano Darderi, quien compite bajo la bandera italiana.

La revelación de los nuestros en la vigente temporada cayó ante el serbio por 2-6 y 4-6. Cabe aclarar que la semana pasada, en Bélgica, el de 9 de Julio disputó su primera experiencia sobre este suelo y lo hizo con victoria: fue 6-3, 4-6 y 7-6(6) sobre el brasileño Thiago Monteiro, tras salvar dos match points.

Este miércoles, desde las 7, habrá acción argentina en ambas ciudades del viejo continente y se podrá seguir por Disney Plus y Tennis TV, la plataforma oficial de streaming de la ATP. En Viena, será el turno de Máximo González y Andrés Molteni. Los recientes finalistas del Masters 1000 de Shanghai buscarán mantener las positivas sensaciones de cara al Final 8 de la Copa Davis y chocarán con los británicos Lloyd Glasspool y Julian Cash. En tanto, a partir de las 9, Sebastián Báez, el último singlista en pie, se enfrentará ante el canadiense Felix Auger-Aliassime (19) en Basilea.