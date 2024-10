La periodista Bianca Silva explicó su fórmula para anticipar el 6-0 de Argentina sobre Bolivia y recordó los otros pronósticos que acertó

La periodista que predijo la goleada de Argentina confesó las locuras que le pide la gente

La selección argentina tuvo una brillante actuación en el Estadio Mas Monumental al golear 6-0 a Bolivia en el marco de la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Más allá de la contundente victoria, una persona quedó en el centro de la escena. Se trata de Bianca Moroni Silva, una periodista deportiva de la cadena Fox Sports, que en la previa del partido anticipó con sorprendente exactitud lo que ocurriría en el campo de juego.

Durante el programa “La Jugada Perfecta”, Moroni Silva sorprendió con una predicción audaz: “Van a gritar ‘es un escándalo, suspéndalo’. La selección argentina va a dar un show espectacular. Será un 6 a 0, con un hat-trick de Lionel Andrés Messi, por supuesto, goles de Lautaro y Julián y uno más de Rodrigo De Paul”. La periodista no sólo adelantó el marcador final, sino que acertó en los goles de Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. El único “error” fue el de Rodrigo De Paul, ya que el otro tanto lo firmó Thiago Almada. Ante la enorme repercusión que tuvo el video de su vaticinio en redes sociales, Moroni Silva explicó su fórmula en distintas entrevistas.

“Cuando iba 5-0 ya me iba acordando del pronóstico, estaba a un gol de que suceda casi todo. Fue un 6-0 que metí y estalló en las redes sociales. Sentía que podía demostrar acá en Argentina, con su gente, porque venía un poco criticada. Me vino el 6-0. Cuando hablo de la Selección por lo general me gusta investigar mucho, otros resultados los tiro porque me vienen, y no me interesan. Pero a la selección argentina por lo general la investigo: a Bolivia no le ganó por más de tres goles en los últimos partidos. No es que hay goleadas absolutas, pero como venía siendo criticada con que le habían encontrado la mano a la Scaloneta, dije acá tienen que venir a demostrar un carácter, por qué somos la mejor selección del mundo. Tienen que hacer un show espectacular. Y, al no tener al Dibu (Martínez), Rulli tampoco va a dejar que le hagan goles”, advirtió sobre los argumentos detrás de su pronóstico en una nota con La Casa Streaming.

Y añadió: “El equipo fue la figura total, ese tridente, que no suele jugar juntos, con Messi, Lautaro y Julián, tenía que lucirse”.

“Lo único que le pifié fue en lo de Rodri De Paul, que quizás si no salía...”, aclaró. Pero al mismo tiempo defendió su pronóstico con una conexión en el error: “Voy a tirar un dato... Almada entra por Rodri De Paul, que es quien yo digo que iba a hacer el gol. Tiene mucho que ver”.

Bianca Silva, la periodista que vaticinó el 6-0 de Argentina ante Bolivia

Durante su relato rememoró que éste no es el primer resultado abultado que acierta, pero al estar vinculado a la selección argentina –con el agregado de vislumbrar casi a la perfección los goleadores– tuvo mayor repercusión en las redes. La periodista, además, comentó que su pálpito también le dio dividendos, ya que realizó una apuesta. “Si aparezco con una Ferrari no es coincidencia. Puse platita. Por lo general no me pasa, pero cuando tengo corazonadas muy fuertes… Me acuerdo de un partido 4-1 con el City, con un doblete de Julián. Esta vez aposté, porque fue todo de una forma diferenciada”.

Al ser consultada sobre el mote de “Bruja” que se ganó tras su acierto, aclaró: “Me lo dicen tanto en la vida privada, que me lo digan en las redes… Cuando vi en tendencia la palabra bruja y era yo…”. No obstante, reconoció: “Me pasa de pensar en alguien y al otro día verlo, o que me mande un mensaje. Soy muy esotérica, nunca me tiré las cartas, no le doy bola al horóscopo”.

Bianca Silva predijo el 6-0 de Argentina ante Bolivia con un triplete de Messi y goles de Lautaro Martínez y Julián Álvarez

Para cerrar la entrevista, le solicitaron algunas predicciones sobre el futuro, destacándose la que hizo sobre la próxima presentación de la Scaloneta (el jueves 14 de noviembre visitará a Paraguay en el Defensores del Chaco). “Esto puede levantar mi carrera o mandarme... No voy a decir los goleadores, falta mucho, no sé quiénes van a jugar; pero gana Argentina 2-0″, sentenció.

Minutos más tarde, Moroni Silva concedió una entrevista con A la Barbarossa, programa que se emite por Telefé. “No es la primera vez. En mi programa pronosticamos los partidos, y tengo algunas. Pero podés meter un pleno de 1-0 ó 2-0, pero este es un montón. Creo que antes pegué un 6-0 de Brasil a Bolivia por Copa América, pero no fue tan viral como este, porque acá también fue con los goles”, subrayó.

La periodista, producto de su fama, explicó que ahora le llegan mensajes con algunos pedidos “locos” o solicitudes para saber cómo saldrán sus equipos en diferentes torneos. “¡Ya me están pidiendo cosas medias locas! ¿Va a salir campeón River de la Copa Libertadores?”, remató.

La predicción de la periodista Bianca Silva antes de Argentina-Bolivia