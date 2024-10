La descarnada autocrítica de Bielsa tras el empate de Uruguay con Ecuador y los cuatro partidos sin triunfos por Eliminatorias

Marcelo Bielsa analizó el empate sin goles de Uruguay frente a Ecuador (Photo by DANTE FERNANDEZ / AFP)

Después del partido que Uruguay igualó 0-0 frente a Ecuador por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Marcelo Bielsa habló sobre el único punto cosechado de un total de seis, tras su derrota frente a Perú en Lima. Sin embargo, todavía se ubica tercero en la tabla y sigue encaminado para poder conseguir la clasificación a la próxima Copa del Mundo de 2026.

En este sentido, el Loco fue muy autocrítico en la conferencia de prensa y aseguró: “Uruguay tiene mejores jugadores que los rivales a los que no le ganamos. Cuando eso pasa, siempre hay que observar al que maneja ese material y no logra imponerlo, que soy yo”. El encuentro que se disputó en el Estadio Centenario de Montevideo no entregó muchas emociones. El técnico argentino, de 69 años, explicó que el equipo no cambió su enfoque táctico, pero reconoció que en los últimos dos partidos el desempeño no fue el óptimo: “No es porque hayamos cambiado alguna idea, no es porque no lo intentemos, pero sí coincido que ocurrió eso especialmente en momentos del partido contra Perú y en el segundo tiempo del de hoy”.

“En el primer tiempo se vieron muchas de las cosas que perseguimos, no con el brillo y la contundencia anterior. Y en el segundo tiempo defendimos bien, pero no creamos peligro. El partido se cerró con la pelota más en poder de ellos que nuestra”, comentó Bielsa, refiriéndose al partido de esta noche contra Ecuador, conducido por otro argentino, Sebastián Beccacece.

El Loco también aclaró una confusión sobre la sustitución de jugadores. Explicó que había llamado a Marcelo Saracchi para ingresar al campo, pero por un error, se envió a Luciano Rodríguez, quien no estaba en sus planes para entrar en ese momento del partido. “Yo al que llamé para ingresar fue a Saracchi. Hubo una confusión y lo enviaron a Luciano, pero no había pensado en que ingresara”, reconoció. Finalmente, el que entró fue el lateral de Boca Juniors.

Sobre si los rivales ya le encontraron el punto a la selección uruguaya, el rosarino respondió: “Sinceramente no se me ocurre agregarle argumentos a la respuesta anterior. Insisto que en el partido contra Perú se vio una versión opaca de nuestro juego. En el primer tiempo del partido de hoy creamos siete situaciones de gol y eso es bastante, mucho más en el fútbol actual, pero en el segundo tiempo no pudimos prolongar esa sensación de peligro. Tuvimos la pelota, dominamos, y me refiero a que no fuimos superados en los últimos 15 minutos, pero sin crear peligro. Dentro de ese panorama tampoco nos crearon peligro y en períodos como en el que estamos recorriendo a veces tiene valor no recibir situaciones y goles. Imagínese que es una explicación y es una justificación muy poco convincente pero así lo pienso. Cuando un equipo atraviesa una racha negativa, a veces pierde partidos que debería haber ganado”.

Y agregó: “Yo en la valoración general del partido creo que merecimos establecer diferencias, pero también considero que como decía, que en rachas adversas este tipo de partidos a veces hasta se pierde. Tampoco es un consuelo, es una explicación simplemente o una apreciación”.

En tanto que dio cuenta de por qué no pone a varios jóvenes: “El momento del equipo no es un argumento sencillo y de los jugadores jóvenes en el partido con Perú rescaté la actuación de Bueno y de Fonseca como uno de los pocos aspectos positivos que nos dejó el partido. También Varela tuvo un aporte para considerar, pero hoy por ejemplo, cuando salieron Olivera y Ugarte, el funcionamiento defensivo del equipo se resintió y nos costó retomar la fisionomía que, aun sin jugar bien en el segundo tiempo, mantuvimos. En el segundo tiempo, el modo de jugar lo mantuvimos, el manejo de la pelota también, pero sin crear peligro. Cuando se producen los cambios hay una especie de desorden y en este tipo de situaciones darle minutos a jugadores jóvenes con pocos antecedentes en la selección de Uruguay no sé si ayuda al equipo y si los ayuda a ellos. Hay veces que la inestabilidad es mejor que la toleren los jugadores acostumbrados a ese tipo de experiencias”.

Cabe recordar que el clima en Uruguay no es el mejor luego de las declaraciones públicas de Luis Suárez que destaparon una crisis interna en el combinado oriental y los últimos cuatro encuentros sin victorias (caída ante Perú y empates con Venezuela, Paraguay y Ecuador) llevaron a que el público no acompañara desde las gradas y despidiera al equipo entre silbidos.

Luego de esta igualdad, Uruguay es tercero en la tabla con 16 puntos, misma cantidad que Brasil, pero tiene mejor diferencia de gol (+7 / +6). Argentina es líder con 22 unidades y su escolta es Colombia, con 19. En la próxima doble fecha, el equipo a cargo de Bielsa recibirá a Colombia el viernes 15 de noviembre a las 20.00 y luego visitará a Brasil en el clásico, el martes 19, a las 20:45.