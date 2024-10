El plan de los hinchas para convencer a Sergio Ramos de sumarse a Boca: el video de Gago que agigantó los rumores

El video de Sergio Ramos entrenando que motivó a los hinchas de Boca Juniors

La llegada de Fernando Gago como nuevo entrenador de Boca Juniors generó algunos rumores sobre regresos de figuras surgidas en el club como Leandro Paredes, pero también se planteó como posibilidad la incorporación del español Sergio Ramos, quien fue compañero en el Real Madrid del flamante DT xeneize. Además, el defensor de 38 años, campeón mundial con su selección en Sudáfrica 2010, en algunas ocasiones manifestó su simpatía por el club de la Ribera, y su admiración por Juan Román Riquelme y La Bombonera.

El ex zaguero, que también jugó en el Sevilla y del París Saint-Germain (PSG), está con el pase en su poder y, como de costumbre, suele subir videos de sus entrenamientos. En el último publicado en su cuenta de Instagram se ganó innumerables comentarios de los hinchas de Boca Juniors, que quieren verlo con la camiseta del club. Fue el inicio del operativo clamor para que el experimentado jugador pueda sumarse al club.

Los comentarios de los hinchas de Boca Juniors por Sergio Ramos

La estrategia de los hinchas de Boca Juniors fue la de inundar las redes sociales de Sergio Ramos con mensajes alentadores, sugiriéndole que termine su carrera en Argentina, similar a lo que hizo Edinson Cavani al unirse al club en agosto de 2023. El español, caracterizado por su fuerte personalidad y oficio, es un jugador que los hinchas del Xeneize entienden que está a la medida de su equipo.

Fueron más de 13 mil los comentarios en la publicación del ibérico con los que buscaron seducirlo con el fin de que juegue en Boca Juniors. “Venite a Boca, Sergio. Vas a ser ídolo”, escribió uno de los usuarios, que al igual que la mayoría agregó tres corazones con los colores del equipo xeneize. “¿Jugaste en el Real Madrid? ¿Cómo no vas a venir a jugar en el mejor club del mundo?”, escribió otro hincha. “Preparándote para venir a Boca”, agregó uno más. “Sergio, la camiseta del xeneize es de tu talla”, puso un cuarto simpatizante. “¿Y si te llama Fernando? ¡Dale Sergio, que arranca la Gagoneta!”, puso un quinto fanático.

El día que Fernando Gago habló sobre la posibilidad de que Sergio Ramos juegue Boca Juniors

Actualmente, Sergio Ramos se encuentra sin club tras finalizar su contrato con el Sevilla en junio. Desde entonces, ha estado entrenando por su cuenta y, según algunos medios europeos, habría recibido una llamada de Gago para discutir su posible incorporación a Boca Juniors en la próxima temporada.

Gago y Ramos son amigos y fueron compañeros en el Real Madrid. Este lunes se hizo viral un video de una entrevista a Gago de parte de Alejandro Fantino en la que Pintita habló sobre la posibilidad de que el defensor central juegue en Boca Juniors: “Quiere jugar en Boca, pero le dije que no venga, lo echan todos los partidos (risas). Vas a volver si vuelvo yo, si volvemos los dos juntos, volvés, si no, no”.

Sergio Ramos reconoció que simpatiza con Boca Juniors: su idilio con Juan Román Riquelme y La Bombonera

A su vez, años más tarde el propio Sergio Ramos se refirió a su idilio por Boca Juniors en un stream con Ibai Llanos: “El fútbol argentino me genera mucha simpatía porque siempre me han dicho que tengo muchas similitudes al jugador argentino, el pelo largo, de ir siempre al cruce. Pero en el Boca Juniors, seguía a Maradona, me ha simpatizado un poco más. Tuve como compañeros al Pipa (Higuaín) y Saviola (en referencia a River Plate), pero me quedo con Boca Juniors por Juan Román Riquelme y La Bombonera”.

Además, en septiembre de 2010, en ocasión del partido que España perdió 4-1 ante la Argentina en el Estadio Monumental, Sergio Ramos visitó la cancha de Boca Juniors: “Hoy entrenamos en el campo de Boca Juniors, tenía ganas de conocerlo”, escribió en su cuenta de X el futbolista español. También hubo posteos en los que mostró a sus hijos con la camiseta del Xeneize.

Sergio Ramos es una de las máximas figuras del fútbol internacional de las últimas dos décadas. Con su selección ganó también las Eurocopas de 2008 y 2012. En el Real Madrid ganó todo, incluidas cuatro Champions League y misma cantidad de consagraciones en el Mundial de Clubes. Además, cinco títulos en La Liga en España.