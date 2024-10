Las grandes ligas de Europa denunciaron a la FIFA por “abuso de poder y posición dominante”

Conferencia de prensa de FIFPRO, las Europeans Leagues y LaLiga en la que denunciaron a la FIFA (Johanna Geron/REUTERS)

Tras los fuertes reclamos de los futbolistas por la cantidad de partidos y el duro revés que sufrió la FIFA en el caso de Lassana Diarra, la unión de Ligas Europeas (European Leagues) y el sindicato de los jugadores FIFPro del Viejo Continente demandaron legalmente al ente regulador del mundo del fútbol por “abuso de poder” y “ejercer una posición dominante respecto al calendario de partidos”.

En una conferencia de prensa llevada a cabo en Bruselas, Bélgica, las principales entidades que están llevando a cabo la demanda, incluido Javier Tebas, presidente de La Liga de España, David Terrier, presidente de FIFPRO Europa y Mathieu Moreuil, director de relaciones internacionales de la Premier League, hicieron público el descontento de las potencias del mundo del fútbol contra la FIFA. Estos actores estuvieron apoyados por la organización que reúne las 39 ligas que se desarrollan en Europa y contemplan a más de mil clubes.

La gota que rebalsó el vaso fue la creación del Súper Mundial de Clubes, que se llevará a cabo en los Estados Unidos una vez finalice la temporada regular. Según el planteo, dicha competición fue creada sin previo aviso y consulta en las entidades reguladoras de las ligas y, ante la falta de comunicación y el drástico aumento de partidos a jugar en la agenda, los demandantes acusaron a la FIFA ante la Comisión Europea de ejercer un abuso de poder a partir de una posición dominante, con el fin de obtener un beneficio propio.

Comunicado de FIFPro y Ligas de Europa contra la FIFA

“La queja explica cómo la imposición de decisiones sobre el calendario internacional por parte de la FIFA es un abuso de posición dominante e infringe la legislación de la Unión Europea. La jurisprudencia reciente (...) deja claro que la FIFA debe ejercer sus funciones reguladoras de forma transparente, objetiva, no discriminatoria y proporcionada para neutralizar su conflicto de interés”, explica el comunicado oficial. El escrito agregó: “La denuncia sostiene que la FIFA, al establecer el calendario de partidos, está abusando de su posición dominante, actuando unilateralmente y sin el necesario respeto por la salud y el bienestar de los jugadores, ni por la competitividad del panorama futbolístico europeo. Sus decisiones han favorecido repetidamente sus propias competiciones e intereses comerciales”

David Terrier, uno de los nombres con más peso en dicha protesta contra la casa madre del fútbol, fue tajante sobre su postura a la hora de defender a los futbolistas y de explicar los problemas que conlleva un calendario sobrecargado. “Al meter más partidos en un calendario ya repleto, se está acumulando una presión mental y física extrema sobre los jugadores de las ligas más importantes”, explicó el presidente de FIFPro. Por su parte, Javier Tebas dio su postura respecto a la falta de respuesta. “Es sorprendente que, después de nueve meses de resoluciones muy importantes respecto a la gobernanza del fútbol en Europa, FIFA no haya oído o leído el mensaje que se está lanzando”, aseguró el mandamás de la Liga de España.

La respuesta de la FIFA y Gianni Infantino ante las acusaciones de abuso de poder

La respuesta de los denunciados surgió hace tres meses, cuando se había dado el anuncio de la demanda. Los directivos de la entidad madre se mostraron firmes respecto a las imputaciones y los cargos. Al mismo tiempo que reafirma que todas sus acciones son para el bien del fútbol y para revalidar su importancia, la FIFA remarcó que “algunas ligas europeas, que son organizadoras y reguladoras de competiciones, actúan con intereses comerciales, hipocresía y sin tener en cuenta a los demás”.

“El calendario de la FIFA es el único instrumento que garantiza que el fútbol internacional pueda seguir sobreviviendo, coexistiendo y prosperando junto con el fútbol de clubes nacional y continental. La FIFA debe proteger los intereses generales del fútbol mundial, incluida la protección de los jugadores, en todas partes y a todos los niveles del juego”, remarcó la entidad en redes sociales. De la misma manera, lo aseguró Gianni Infantino, que también apuntó a las grandes competiciones del Viejo Continente.

Respuesta de FIFA a FIFPRo y Ligas de Europa

“La FIFA organiza alrededor del 1% de los partidos de los mejores clubes del mundo y el 98-99% de los partidos están organizados por las diferentes ligas, asociaciones y confederaciones. La FIFA financia el fútbol en todo el mundo. Los ingresos que generamos no van solo a unos pocos clubes de un país, sino a 211 países de todo el mundo. No hay ninguna otra organización que haga eso. Nuestra misión es organizar eventos y competiciones y desarrollar el fútbol en todo el mundo porque el 70% de las asociaciones miembro de la FIFA no tendrían fútbol sin los recursos que llegan directamente de la FIFA”, remarcó.

Por otro lado, quien también expresó su postura y apuntó contra los clubes más importantes del panorama y a las superestrellas del deporte fue Aleksander Ceferín, presidente de la UEFA. “Tengo que decir: ¿quiénes se quejan? Los que tienen los salarios más altos y los que tienen 25 futbolistas de primer nivel. Los que cobran menos y apenas tienen once jugadores no se quejan y les encanta jugar”, reflexionó de manera contundente. Aunque también dio crédito a que el calendario no puede sumar más encuentros. “Debemos reconocer que el calendario de partidos ha llegado a su capacidad máxima. Hemos llegado a los límites”, reflexionó.