El histórico entrenador de Rafael Nadal hizo una desconocida revelación sobre la salud de la leyenda del tenis

Rafael Nadal con su tío y entrenador Toni Nadal( REUTERS/Vincent Kessler)

Toni Nadal, tío y mentor del tenista español Rafa Nadal, reveló que desde 2005 su sobrino es incapaz de disputar un torneo de Grand Slam sin recurrir a calmantes. La leyenda española, quien informó su retiro de la practica profesional, sufre una lesión crónica en el pie, lo que le obligó a adaptarse a competir bajo esas condiciones.

“Él nos avisa en un chat familiar. En aquel momento me vinieron a la memoria las imágenes de muchos años. Yo sabía, desde hacía un mes, que tenía pensado retirarse en Málaga. Ya lo tenía asumido”, dijo este sábado Toni Nadal en una entrevista en Marca Sport Weekend 2024, que se desarrolla en Málaga, acorde según publicó Europa Press.

Toni Nadal explicó que Rafa se acostumbró a jugar con dolor desde que se le diagnosticó la enfermedad de Müller-Weiss, una lesión congénita en su pie izquierdo que lo ha acompañado a lo largo de su carrera. No obstante, fue en 2021 cuando más tiempo estuvo alejado de las canchas debido a esta afección, alcanzando un período de inactividad de 5 meses.

“Se acostumbró a jugar con dolor desde 2005 por el pie, a tener dolor, y la mayoría de las veces salía fortalecido”, dijo el tío. “Desde 2005 es incapaz de jugar un torneo de Grand Slam sin tomar un calmante. Se acostumbró a eso, y como fue superándolo, pensó que sería lo mismo. Pero en esta ocasión, le venía otro problema. No quedó más remedio. Rafa tenía la ilusión de hacer una última temporada buena y después retirarse, pero no ha podido ser... al menos rendir en un buen nivel y ganar algo”, añadió. “Salud es ir a andar o un poco al gimnasio, no el deporte de élite. A la velocidad a la que se juega hoy, es peor. Los límites están ahí”, apuntó.

El detalle de las lesiones de Rafael Nadal en su carrera (Crédito: Felipe González/Infobae)

También criticó al tenis actual: “Desde hace años digo que se tiene que cambiar las reglas del tenis. Es un deporte un poco idiota. El tenis empieza con un penal”, aludió al saque de hoy en día. “Es el único deporte que en toda su historia no ha querido hacer ningún cambio; el único, lo del tie-break, para que no se alargue demasiado. Los dirigentes tienen que ser valientes y hacer algún cambio”.

En cuanto a la era del Big 3, Toni Nadal expresó sus dudas sobre la posibilidad de que se repita una época similar. Comparó los logros de Connors, McEnroe y Borg, quienes ganaron 26 torneos de Grand Slam, con los de Djokovic, Nadal y Federer, que sumaron 66 títulos de Majors. Aunque reconoció el talento de jóvenes como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, no ve a ningún jugador que pueda desafiar su dominio.

Nadal padeció de lesiones durante toda su carrera (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Desde el inicio de la carrera de Rafa, uno de los objetivos fue alcanzar a Roger Federer. Toni Nadal recordó cómo desde el principio se plantearon la meta de acercarse al suizo, especialmente en superficies rápidas, donde sabían que no podían competir de igual a igual, pero siempre con la intención de mejorar y ganar.

Finalmente, Toni Nadal compartió una anécdota sobre el descubrimiento de Novak Djokovic. “En 2005, durante Wimbledon, observó a un joven jugador enfrentarse a Juan Mónaco y, tras solo diez minutos, supo que representaba un nuevo desafío para Rafa”.

A sus 37 años, Nadal marcó una época en el deporte con 22 títulos de Grand Slam. Sin embargo, su carrera estuvo signada no solo por sus victorias, sino por las constantes luchas contra los recurrentes problemas físicos. A lo largo de sus 22 temporadas, el manacorí sufrió 24 lesiones, muchas de ellas crónicas, que pusieron a prueba su perseverancia y resistencia.

“Con el escafoides partido por la mitad es difícil que la lesión esté olvidada. Esto es una verdad como un templo y no va a estar olvidada por el resto de mi vida. Tengo un problema que no tiene solución ahí abajo”, reconoció por su parte Rafa Nadal, quien retomó el tema en 2022, cuando las complicaciones físicas ya se hacían cada vez más marcadas.

Las palabras de Toni Nadal, su tío y entrenador durante gran parte de su carrera, reflejaron la magnitud de sus desafíos: “Sin tantas lesiones, Rafael sería el mejor tenista de la historia”. Toni estuvo con él hasta 2017, cuando decidió enfocarse en la academia que Nadal fundó en Manacor. El entrenador ha sido testigo de las pruebas físicas y emocionales que enfrentó el campeón español.